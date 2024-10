El Halloween más aterrador está en Youtube. Y un inesperado éxito de taquilla demuestra que Hollywood está mirando hacia internet

El infatigable buscador de emociones fuertes sabe que tiene en Youtube un potente aliado. Al margen de Hollywood y de la zona más adocenada del streaming, allí se dan cita creadores independientes con formas radicales e inusuales de meter miedo. El mainstream lo sabe, toma nota y luego recauchuta y adopta los hallazgos que brillan en los márgenes. Pero aún hay mucho que descubrir, queridos sobrinos.

De youtube al cine. Ha sido una semana extraña para la taquilla. Una película de serie B decididamente no para todos los públicos se encarama a lo más alto de la taquilla, y nada menos que cinco películas de animación conviven en el Top 10. Y con solo 350 cines proyectándola, el documental 'Sam and Colby: The Legends of the Paranormal' ha llegado al sexto puesto de lo más visto este fin de semana. Un auténtico hito en taquilla pero que no sorprende demasiado si tenemos en cuenta que Sam y Colby son los youtubers paranormales más famosos del momento.

Quiénes son Sam y Colby. Este videoblog de contenido paranormal nació en 2014, y con el paso de los años han llegado a sumar 13 millones de seguidores. Uno de sus vídeos más populares, su visita al Stanley Hotel (uno de los muchos que inspiraron 'El resplandor') llegó a los 43 millones de visionados. También estuvieron en el Queen Mary o en la casa que inspìró el clásico 'Expediente Warren'. Todos ellos tienen duraciones de largometraje, entre hora y media y dos horas.

Por qué una película. En realidad, todos los vídeos importantes (porque además tienen multitud de vídeos breves de tertulias, reactions y demás) de Sam y Colby, como hemos visto, tienen duración de largometraje. Pero hay un episodio al año que difunden más que el resto: en octubre, de cara a Halloween, celebran la Hell Week, y estrenan el capítulo más gordo de la temporada. Desde el año pasado, Cinemark lo distribuye en cines: el de la casa de 'Expediente Warren' fue en 2023 y este nuevo 'Legends' ha doblado el número de cines y multiplicado exponencialmente la recaudación, con 1'76 millones de dólares. Por encima de 'Deadpool y Wolverine', 'La sustancia' o 'Megalópolis'.

Youtube Horror. El terror en formatos propios de Youtube tiene una larga tradición. Su gran eclosión llegó con el llamado Analog Horror, una versión audiovisual que puede considerarse un descendiente lejano de 'El proyecto de la bruja de Blair' entremezclado con influencias como los relatos creepypasta que poblaban los rincones más oscuros de los foros de internet. Así nacieron iconos de la imagen desasosegante y la textura VHS como Local58TV, el corto Backrooms Found Footage (que hizo nacer otro subgénero, el de las Backrooms), The Mandela Catalogue, Marble Hornets, el falso anuncio BLUE_CHANNEL: THALASIN... aderecemos todo ello con la dialéctica de las redes sociales y la tradición del reality sobrenatural y obtendremos productos como Sam y Colby.

Surtidor de talentos. No solo son ideas y éxitos puntuales los que Youtube ha brindado a Hollywood. También hay nombres específicos de creadores que se han curtido en el mundo de la narración breve, la atención constante y el impacto directo de Youtube. Por ejemplo, uno de los mayores éxitos recientes del género, 'Háblame', está firmado por Danny and Michael Philippou, que figuran en Youtube como RackaRacka, donde tienen 6,86 millones de suscriptores. Resultado: la tercera película más taquillera de la productora A24, especialista en terror de alta intensidad y en el descubrimiento de nuevos talentos.

Jóvenes aterradores. Mencionábamos más arriba las Backrooms. Pues bien: A24 también ha reclutado al jovencísimo Ken Parsons para que haga una película basada en su mitología. Y no es el único: Curry Baker, firmante de la aterradora peliculita 'Milk & Serial', entre otras producciones amateur de terror, va a hacer su primera película. Y el crítico Chris Stuckmann, especializado en cine fantástico y de terror en Youtube, debutará también como director con 'Shelby Oaks', que tendrá distribución internacional. El terror analógico y de bajo presupuesto vive una nueva edad de oro.

