Twitter quiere mejorar sus mensajes privados, y ha comprado Quill para conseguirlo

Más movimientos del nuevo CEO de Twitter, Parag Agrawal, que nos sugieren los futuros cambios que puede experimentar su red social. La compañía ha adquirido Quill, un servicio de chat corporativo que tenía intenciones de competir con Slack. No se han revelado los detalles ni el importe de la operación, pero Quill había conseguido 16 millones de dólares en financiación a principios de año.

Excited to share that today we’re welcoming @QuillChat to Twitter! 👋🏿👋🏿🪶🪶