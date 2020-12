Too Good To Go, la app que vende la comida sobrante de supermercados y restaurantes tres veces más barata y en packs sorpresa

Era noche cerrada en Copenhague y los cinco cenaban en un buffet libre. La hora de cierre se acercaba y los responsables del local comenzaron a retirar las bandejas, aún bastante llenas de comida en perfectas condiciones, y a tirar su contenido a la basura. Kilos y kilos de alimentos que, al no ser vendidos a lo largo del día, se iban directamente al vertedero y sembraron el germen de Too Good To Go, aplicación que los cinco amigos que presenciaron aquel despilfarro crearon para tratar de evitar que escenas así se volviesen a repetir.

En Too Good To Go cualquier negocio con un excedente de comida al final del día o con productos cercanos a su fecha de caducidad lo puede vender por un precio tres veces inferior al que tienen en circunstancias normales. De esta forma, incentivan a los usuarios a comprar artículos que, de otra manera, tendrían difícil salida y contribuyen a reducir el despilfarro de alimentos, uno de los mayores retos de la humanidad para conseguir un desarrollo sostenible según la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Esta venta de excedente se organiza a través de ‘packs sorpresa’, lotes de productos que se configuran con lo que va sobrando a lo largo de la jornada y en los que el contenido varía de un día para otro, de tal forma que el usuario puede hacerse una idea aproximada de lo que va a adquirir, pero nunca sabrá exactamente qué alimentos incluye su compra.

“Es imposible que los establecimientos sepan con antelación qué excedente van a tener cada día, por eso el contenido es sorpresa, aunque los usuarios puedan tener una idea de lo que va a ser en función del tipo de negocio. Para nosotros lo importante es que los productos que se incluyen son de calidad, en su mayoría comida elaborada ese mismo día o alimentos cercanos a su fecha de consumo preferente”, explica a Xataka Madalena Rugeroni, country manager de Too Good To Go en España y Portugal.

Esa particularidad, sumada a que en España no es habitual comprar alimentos cercanos a pasarse a un coste menor, como sí ocurre en otros países, hizo que el desembarco de esta aplicación danesa en la Península Ibérica fuese complicado, según reconoce Rugeroni. Sin embargo, poco a poco la idea ha ido calando y en la actualidad Too Good To Go presenta cifras solidas: cuenta con casi dos millones de usuarios, unos 5.000 negocios que venden su excedente en ella y han conseguido “salvar” 1,6 millones de packs, lo que equivale, según la compañía, a haber evitado el desperdicio de 1.600 toneladas de comida.

“Ha habido mucho trabajo de comunicación y concienciación sobre el desperdicio de alimentos en España por nuestra parte, y ahora los usuarios entienden muy bien el concepto. Aunque sea sorpresa, se están llevando comida a precios bastante reducidos, a un tercio de su valor original, y con ello están haciendo algo positivo para el planeta”, señala la country manager de Too Good To Go en España y Portugal.

Todos los packs sorpresa de Too Good To Go tienen un precio de entre 2 y 5 euros y, según la empresa danesa y algunos de los negocios que participan en ella, el valor original de esos lotes es entre dos y tres veces superior. Alcampo, por ejemplo, vende alimentos por valor de 12 euros a 3,99, mientras que el Restaurante Abrasador, de Toledo, pone menús de 11,9 euros a 4,99.

Y en función del tipo de negocio, los horarios de recogida de los packs varían. En el caso de los restaurantes, los almuerzos que han sobrado se pueden recoger, por lo general, después de las 16:00, y las cenas después de las 23:00. Panaderías y fruterías, por su parte, suelen ofrecer sus lotes por la tarde, mientras que en los grandes supermercados depende de si los packs llevan productos frescos, que se ofertan cerca de la hora de cierre, o están compuestos por alimentos envasados cercanos a su fecha de caducidad, que pueden colocarse en la app a cualquier hora del día.

¿Es rentable vender en Too Good To Go?

Al vender los alimentos por un precio tres veces inferior al habitual, la propuesta de Too Good To Go es muy ventajosa para usuarios a los que no les importen las particularidades de los packs sorpresa o comer un poco más tarde de lo habitual. Pero ¿resultan rentables esos precios tan bajos para los negocios?

Algunos de los establecimientos consultados por Xataka, en especial los negocios pequeños, señalan que los productos que venden por Too Good To Go son un excedente que, de otra manera, tendrían que tirar, por lo que cualquier ganancia que obtengan con ellos, aunque esté por debajo del coste de compra y elaboración de los alimentos, es beneficiosa.

“Llevamos trabajando con ellos más de un año. En cuanto me lo propusieron vi que era una manera de sacarle provecho a toda esa comida que se prepara y a la que no se le da salida. Así no tiramos la comida y le sacamos un rendimiento económico”, explica Óscar González, responsable del Restaurante Abrasador.

Darío Marcos, de la panadería madrileña Panadarío, se expresa en términos parecidos: “Nosotros llevamos abiertos 5 años, y desde el principio no queríamos tirar nada de nuestro producto, porque nuestro pan es de calidad, como los de antes, artesanal, que dura tres o cuatro días. Pero la gente no está acostumbrada a comprar pan del día anterior, entonces nadie lo quería, incluso poniéndolo nosotros mismos a un precio menor. Cuando conocimos Too Good To Go hace dos años nos pareció ideal para esto. Ahora no tiramos absolutamente nada”.

Para las grandes cadenas, en cambio, el apartado económico de esta iniciativa no es tan importante como incluir estas acciones en sus estrategias de responsabilidad social corporativa. “Nuestra motivación es, sobre todo, medioambiental y social, el ingreso económico no es tan importante para nosotros, porque es muy pequeño”, señala Cristina Joven, responsable de relaciones externas y RSC de Alcampo.

Y es que, además de reducir el precio de los alimentos a un tercio, Too Good To Go se financia a través de un porcentaje de comisión que cobra a los establecimientos por cada pack vendido, por lo que los ingresos que obtienen los negocios de alimentación con la venta de estos lotes son realmente pequeños.

“Antes de trabajar con Too Good To Go tratábamos de no desperdiciar alimentos mediante la donación de los excedentes a bancos de alimentos. Pero los bancos son muy diversos y nosotros estamos en muchos sitios, por lo que a veces no teníamos los medios para llevarles rápidamente los productos que estaban cerca de caducar”, explica la responsable de relaciones externas y RSC de Alcampo, que especifica que ahora esos alimentos se pueden aprovechar gracias a la aplicación danesa.

Alcampo trabaja con Too Good To Go en 35 establecimientos de la Comunidad de Madrid desde el pasado 15 de junio. Y, según señala Cristina Joven, la experiencia ha sido tan positiva que prevén extender la colaboración con esta empresa en otros supermercados de toda España próximamente.

Malos usos de la aplicación

Too Good To Go fue pensada para poner en circulación excedentes alimenticios que, de otra forma, se desperdiciarían. Sin embargo, hay algunos negocios que, según Darío Marcos, usan esta aplicación como un canal comercial más para atraer a nuevos clientes.

“Nosotros no hacemos como otros establecimientos que, me consta, aumentan su producción para tener otra vía de negocio y hacen sus packs más a medida. Para mí ese no es el objetivo de esta aplicación, yo la tengo desactivada y sólo la uso los días que realmente me sobra algo. A veces sólo me sobra pan de molde, y es lo que hay en el lote, y ha habido gente que se me ha enfadado, pero es que la iniciativa es así”, señala el responsable de Panadarío.

En cuanto a los negocios que ofrecen productos en mal estado o no respetan las condiciones de uso de Too Good To Go, Madalena Rugeroni asegura que hacen un constante seguimiento de reclamaciones de usuarios y puntuación de los establecimientos para encontrar posibles malas prácticas. “Sólo mantenemos establecimientos que tienen una buena puntuación. Cuando alguno acumula malas críticas y reclamaciones lo investigamos, y si creemos que no tiene la suficiente calidad lo retiramos de la app”, asegura.