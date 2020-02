Somos incapaces de ubicar estas 12 islas en un mapa y eso que usamos sus dominios casi a diario

En un mapamundi en blanco y sin consultar nada, lo más probable es que no sepas ubicar correctamente Ascensión, Anguila, Comoras, Montserrat, Tokelau o Tuvalu. Es normal, son islas perdidas en mitad del océano o mezcladas en la multitud de territorios del Caribe y la Polinesia. No obstante, estas islas tienen algunos de los dominios más codiciados por las empresas tecnológicas. Direcciones URL acabadas en .ai, .to o .tv existen gracias a estos territorios en mitad de la nada.

Las URLs no pasan por su mejor momento, Google quiere matarlas y algunas peligran. Pero eso no significa que vayan a desaparecer de momento, y conseguir la mejor para cada sujeto sigue siendo toda una hazaña. Los los dominios de primer nivel, TLD por sus siglas en ingles de top-level domain, son de lo más variados y a lo largo de los años la ICANN ha añadido más y más opciones. Los clásicos .com, .org, .gov o .net entre otros posteriormente dieron paso a los propios de cada país como .es para España, .mx para México, .fr para Francia...

Las tres partes básicas de un dominio.

Pero hay más, actualmente encontramos por ejemplo TLDs para conceptos específicos como .art, .audio, .car, .game o .sex entre otros. Con términos españoles también existen, como .tienda, .viajes o .futbol por ejemplo. Las ciudades también tienen dominios propios como es el caso de .bcn, .berlin, .paris, .nyc o .vegas Y sí, incluso las grandes empresas tienen sus propios dominios como .amazon (que tiene su polémica), .kindle, .azure, .baidu, .bmw, .canon, .ferrari... La lista es enrome y de lo más variada.

Playas paradisiacas, aguas cristalinas y dominios codiciables

Independientemente de lo extraños que pueden ser los dominios, muchas empresas siguen apostando por los más simples para ofrecer una dirección web clara y directa para sus usuarios. En los últimos años se ha buscado dejar un poco de lado el clásico .com para las empresas y se ha apostado por dominios que puedan representar mejor a qué se dedica dicha organización. Las compañías de inteligencia artificial muchas veces tienen una URL acabada en .ai por las siglas AI de inteligencia artificial en ingles. Una cadena de televisión es probable que le interese tener su dominio acabado en .tv y decenas de radios acaban en .fm para hacer referencia a las ondas FM.

La administradora que se hace de oro vendiendo dominios desde su isla tropical. En mi mente.

¿Qué ocurre? Que estos dominios tan peculiares generalmente corresponden a territorios con nombres raros, a islas en mitad de la nada. Al final se da la paradoja de que estas islas se hacen un nombre justamente por su nombre. Además de playas paradisiacas con aguas cristalinas uno de sus capitales más valiosos ha acabado siendo sus dominios. Por que sí, a menudo la venta de los dominios es tarea del gobierno o de una empresa de la que el gobierno local se lleva parte de los beneficios. Estas son algunas de las más curiosas, ordenadas alfabéticamente:

Isla Ascensión (.ac)

Comenzamos el viaje en mitad del Océano Atlántico a más de 1.600 kilómetros de la costa africana, en el hemisferio sur y cerca de la línea ecuatorial se encuentra esta colonia del Reino Unido. Una isla que recibe su nombre por el simple hecho de haber sido descubierta el Día de la Ascensión. Este nombre le ha servido para hacerse con el dominio .ac, muchas veces utilizado por páginas web académicas, aunque también te puedes encontrar alguna que otra empresa de aire acondicionado.

Anguila (.ai)

Otro territorio inglés, esta vez en las islas del Caribe, en las Antillas Menores. Anguila apenas tiene 100 kilómetros cuadrados y unos 16.000 habitantes en total. Eso no quita que tenga uno de los dominios más codiciados en la actualidad al que apuntan directamente todas las startups de inteligencia artificial por las siglas AI de inteligencia artificial en inglés.

Las startups de inteligencia artificial en Anguila. Vía Flickr/Terrazo.

Islas Cocos (.cc)

En algún lado del Océano Indico y por debajo de la isla Sumatra de Indonesia se encuentra este pequeño archipiélago perteneciente a Australia. A su tropical nombre y la curiosa bandera (literalmente tiene un cocotero dibujado) le acompaña un dominio ideal para los defensores del Creative Commons. A menudo es utilizado en páginas que se dedican a promocionar trabajos y material de libre uso bajo licencia CC.

En el círculo rojo donde se supone que están las Islas Cocos, se verían si fuesen lo suficientemente grandes.

Cabo Verde (.cv)

Diez islas volcánicas más abajo (mucho más abajo) de las Islas Canarias en el Océano Atlántico. El uso de su dominio es evidente. ¿Qué mejor dominio usar para presentar tu currículum/portfolio que .cv? Por suerte, y a diferencia de otros, no se requiere ser residente del país o tener un negocio allí para comprar uno de sus dominios.

Estados Federados de Micronesia (.fm)

Emisoras de radios, empresas de podcasts y podcasts en sí, así como decenas de otras empresas relacionadas con el mundo de la radio hacen uso del TLD de este país. Aunque país no es el término correcto, porque se trata de un conjunto de minúsculas islas que conforman cuatro pequeños estados que juntos dan lugar a Micronesia, una república independiente asociada con Estados Unidos. ¿Su ubicación? Entre las centenas de islas que hay en el sudeste asiático dentro del Océano Pacífico.

Territorio Británico del Océano Índico (.io)

En el sur del Océano Indico, entre África y Australia, se encuentra este conjunto de siete atolones con unas 1.000 islas en total. Nadie vive de forma permanente en este territorio de Reino Unido. ¿Quién contrata su dominio entonces? Decenas de startups y empresas relacionadas con el mundo de la tecnología. Esto se debe a que .io hace referencia a I/O, que significa encender/apagar en electrónica. Google por ejemplo llama Google I/O a su conferencia para desarrolladores.

¿Sede del próximo Google I/O?

Comoras (.km)

Entre la costa este de África y Madagascar se encuentra este pequeño país compuesto por tres islas que en su totalidad forman algo más de 1.600 kilómetros cuadrados. Su nombre original Komori ha dado como resultado en el dominio a la abreviatura de la medida internacional para los kilómetros. Algo similar ocurre con Kirguistán y su dominio .kg, aunque en este caso ya no se trataría de una isla.

No he conseguido averiguar si en las Islas Comoras utilizan kilómetros o millas como unidad de medida.

Montserrat (.ms)

De primeras .ms no parece un dominio atractivo, no hace referencia a nada obvio. Sin embargo sí que ha sido de mucha utilidad para alguien en concreto, Microsoft. Este isla, otra de tantas bajo el mandado británico en el Caribe, ha sido de especial utilidad para Microsoft a la hora de abreviar su nombre.

Islas Pitcairn (.pn)

Otro dominio que en principio no recuerda a nada. Y es cierto, estas islas en mitad del Océano Pacífico y pertenecientes a Reino Unido no aportan mucho con su dominio. Pero .pn tiene una historia curiosa, durante el lanzamiento de las películas de 'Los juegos del hambre' la productora Lionsgate contrató varios dominios que acababan en .pn ¿Motivo? Para su campaña de marketing crearon diversas páginas web relacionadas con el país ficticio Panem de los libros/películas.

Captura de una de las páginas que Lionsgate hizo para promocionar el país ficticio Panem. Actualmente derivada a panempropaganda.com

Tokelau (.tk)

El dominio .tk es mítico entre muchos usuarios de Internet. No porque sea especialmente atractivo (aunque a nosotros nos gusta la idea de x.tk), sino porque tiene una cualidad que el resto de esta lista no: es gratuito. Durante años aquellos que querían montarse una página web sin gastar mucho dinero o simplemente para hacer unos primero pinitos en el desarrollo y el diseño web, .tk era una de las opciones más escogidas. La isla neozelandesa ofrece gran parte de sus dominios .tk de forma gratuita. Algunos más especiales están reservados o son de pago.

¿Tiene Tokealu más dominios que árboles? Tiene Tokealu más dominios que árboles. Vía Museum of New Zealand.

Tonga (.to)

Sin irnos muy lejos de Tokelau encontramos Tonga, otro país de la Polinesia que tiene un dominio especialmente atractivo en la comunidad P2P. Decenas de páginas dedicadas a compartir torrents o relacionadas con esta tecnología hacen uso del dominio. Pero también lo han aprovechado algunas ciudades como Tokyo, Torino o Toronto.

Tuvalu (.tv)

Cerca de Tokelau y Tonga encontramos a la última isla de la lista, Tuvalu. Su dominio es de lo más obvio, y al igual que ocurría con .fm para las emisoras de radio, .tv es muy utilizado entre cadenas de televisión. No sólo empresas de televisión aprovechan .tv sino también empresas relacionadas con las series (por ejemplo el servicio para llevar un seguimiento de las series Trakt.tv) o títulos de series directamente.

Tokelau, Tonga y Tuvalo. Más o menos.

Cinco territorios extra con dominios peculiares

En una conversación a raíz de territorios de Nueva Zelanda o con estrecha relación con el país kiwi me percaté de esta peculiaridad de sus dominios y del hecho de que son casi siempre islas. Casi, pues investigando la lista completa de TLDs por territorios hay unos cuantos más que a pesar de no ser islas merecen una mención. Cinco de ellos:

Antártida (.aq): Este territorio no gobernado también tiene su propio dominio, pero para usarlo tienes que pertenecer a alguno de los países que ha firmado el Tratado de la Antártida y además sólo para propósitos que tengan relación con alguna ubicación por debajo de la latitud 60°S.

Este territorio no gobernado también tiene su propio dominio, pero para usarlo tienes que pertenecer a alguno de los países que ha firmado el Tratado de la Antártida y además sólo para propósitos que tengan relación con alguna ubicación por debajo de la latitud 60°S. Colombia (.co): El dominio de Colombia ha pasado sin pena ni gloria durante años, hasta que llegó el boom de los acortadores de URLs. Todas las páginas con un dominio .com quisieron tener una URL corta para compartir enlaces y con .co como dominio.

Europa (.eu): Reservado a ciudadanos residentes en un país de la Unión Europea. La curiosidad aquí es que previamente era común verlo en páginas web de País Vasco por su referencia a Euskadi, que ahora usa .eus como dominio.

Reservado a ciudadanos residentes en un país de la Unión Europea. La curiosidad aquí es que previamente era común verlo en páginas web de País Vasco por su referencia a Euskadi, que ahora usa .eus como dominio. Groenlandia (.gl): De nuevo ocurre algo similar que con .eu, aunque en este caso pertenece a Groenlandia. En el pasado quien lo utilizaba era las páginas web relacionadas con Galicia y el gallego, actualmente han pasado a utilizar .gal como dominio.

De nuevo ocurre algo similar que con .eu, aunque en este caso pertenece a Groenlandia. En el pasado quien lo utilizaba era las páginas web relacionadas con Galicia y el gallego, actualmente han pasado a utilizar .gal como dominio. Unión Soviética (.su): La Unión Soviética, por muy desmantelada que esté, aún cuenta con un dominio propio. Es más, se pueden seguir comprando si se desea. Pero si eres extranjero (¿extranjero de qué exactamente? ¿la actual Rusia?) vas a tener que mostrar un certificado de tu negocio y una copia del pasaporte. Luego, quizás, te aprueben la compra.

Haciendo honor a mi nombre.

Las acrobacias que se pueden llegar a hacer para conseguir un dominio ingenioso son todo un mundo. Juegos de palabras para acortar (goo.gl, flic.kr, youtu.be, instagr.am....), referencias al nombre (abc.xyz para Alphabet) o hasta combinación de dominios de diferentes niveles (del.icio.us o cr.yp.to). Cuestión de ingenio y rapidez, yo llegué tarde a cristi.an y r.us porque me entretuve con dominios .tk gratuitos.

Imagen | @robmcm