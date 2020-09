Leyéndonos la palma de la mano: así funciona Amazon One, el nuevo sistema de pago contactless de Amazon

Amazon acaba de anunciar el lanzamiento de Amazon One, un nuevo sistema de pago sin contacto y autenticación que la compañía va a implantar en algunos sus establecimientos Amazon Go. Su funcionamiento es de lo más curioso, ya que Amazon One lee la palma de la mano.

Aseguran que "el servicio ha sido diseñado para ser altamente seguro y usa algoritmos y hardware personalizados para crear una firma con la palma de la mano única para cada persona". Por el momento se va a instalar en dos establecimientos Amazon Go como sistema de autenticación, aunque Amazon afirma estar en conversaciones con potenciales clientes para llevarlo a otros retailers.

La palma de la mano como firma

En una primera fase, y de cara a recibir feedback por parte de los usuarios, Amazon One se va a instalar en la entrada de algunos Amazon Go de Seattle. Explican que iniciar sesión en Amazon One es muy sencillo: simplemente hay que introducir la tarjeta de crédito, pasar la mano por encima del dispositivo y seguir las instrucciones para asociar la palma de la mano con dicha tarjeta.

Amazon One utiliza una tecnología de visión computerizada en tiempo real y permitirá registrar una o las dos palmas. Cuando el usuario esté registrado, simplemente tendrá que dejar la mano encima del dispositivo (que estará en la entrada de la tienda) "durante un segundo o así" y entrar. Recordemos que en los Amazon Go se va a implementar como un sistema de autenticación, no de pago.

La compañía afirma haber optado por el reconocimiento de la palma de la mano porque "es considerada más privada que otras alternativas biométricas, ya que no puedes determinar la identidad de una persona mirando una imagen de su palma". Además, "requiere que alguien haga un gesto intencional sosteniendo la palma de la mano sobre el dispositivo".

Cuando el usuario mantiene la palma de la mano sobre Amazon One, el sistema de visión computerizada "evalúa varios aspectos de la palma de la mano", aunque no detallan cuales. Afirma Amazon que no hay dos palmas iguales y que seleccionan los identificadores más distintivos para crear la firma del usuario. Cabe destacar que no es necesario tener una cuenta de Amazon para usar Amazon One, sino que basta con tener un móvil y una tarjeta de crédito.

En lo referente a la privacidad y seguridad, Amazon explica que Amazon One tiene "varios controles de seguridad" y que "las imágenes de las palmas nunca se almacenan en su dispositivo". En su lugar, "las imágenes se cifran y se envían a un área altamente seguridad que construimos a medida en la nube en la que creamos la firma".

Como indicábamos anteriormente, Amazon One va a comenzar a probarse en la Amazon en un par de tiendas Amazon Go de Seattle, pero la idea de Amazon es poder llevarlo a otros establecimientos. De hecho, aseguran que están en conversaciones con varios clientes potenciales, pero de momento no tiene novedades que compartir.

Más información | Amazon