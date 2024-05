ChatGPT está caído: el chatbot de IA no funciona y OpenAI dice que está investigando un problema [Actualizado]

Actualización 22/05/2024 17:40: ChatGPT vuelve a funcionar normalmente. OpenAI, no obstante, no ha brindado información sobre el origen del problema.

Si estás tratando de utilizar ChatGPT y el chatbot no responde, no estás solo. La famosa aplicación de inteligencia artificial (IA) de OpenAI no funciona en este momento. La compañía liderada por Sam Altman dice en la página de estado del servicio que está investigando un problema.

Al momento de ingresar a chat.openai.com se produce una redirección a chatgpt.com, sin embargo, ChatGPT no funciona. Al menos en nuestras pruebas en su versión web, la página no carga y, en caso de cargar, es posible escribir mensajes (prompts), pero el botón de envío no funciona.

ChatGPT no funciona

También hemos intentado utilizar la herramienta en sus versiones móviles. En el caso de la aplicación de ChatGPT para Android, no conseguimos que funcione. Los mensajes se envían, pero no recibimos respuesta. Las cosas cambien en la aplicación para iOS, que sí funciona en este momento.

Al momento de escribir este artículo, OpenAI no ha brindado demasiados detalles sobre la caída del servicio. En la página de estado se puede leer el siguiente mensaje: " Estamos experimentando un nivel elevado de errores que afectan a ChatGPT y actualmente estamos investigando el problema".

Cuando hablamos de ChatGPT, hacemos referencia a una de las herramientas de IA más utilizadas. Según datos de Similarwe, el chatbot registró en febrero este año un promedio de 25 millones de visitas únicas diarias, por lo que acabó superando el umbral de los 100 millones de usuarios activos mensajes.

Los problemas técnicos que OpenAI está sufriendo este miércoles parecen no estar afectando a otros servicios basados en sus modelos de lenguaje. Microsoft Copilot, impulsado por GPT-4, funciona normalmente. La API de la compañía, según la mencionada página de estado, no registra problemas.

Recordemos que desde el lanzamiento de ChatGPT en noviembre de 2022, han aparecido en escena muchas otras herramientas equivalentes. Ante la imposibilidad de utilizar el chatbot de OpenAI, puedes recurrir a Gemini de Google, Claude Chat de Anthropic, entre otros.

Imágenes | OpenAI

