Descargar ChatGPT para iOS en tu iPhone: cómo hacerlo y mejores alternativas gratis a la app oficial

Vamos a explicarte cómo descargar ChatGPT para iOS directamente en tu iPhone, usando la app de ChatGPT, que ya está disponible en España. Se trata de la app oficial de OpenAI, y la única que necesitas si quieres usar la versión gratuita de ChatGPT en el iPhone sin tener que pagar nada ni recurrir a aplicaciones de terceros.

Pero si no te convence esta aplicación, también vamos a darte algunas sugerencias para buscar alternativas gratis a la app oficial para tener ChatGPT en el móvil. De esta manera, podrás saber otras maneras con las que interactuar con IAs basadas en GPT desde tu móvil, incluso desde Android.

Descarga ChatGPT en iOS

Aunque inicialmente no lo estaba, ahora la app de ChatGPT ya está disponible en España, lo que quiere decir que te la puedes descargar sin ninguna complicación. Lo único que tienes que hacer es buscarla en la App Store, o entrar en la dirección apps.apple.com/es/app/chatgpt/id6448311069 para que se te abra en la tienda de aplicaciones. Aquí, descárgala como cualquier otra aplicación.

Una vez descargues la aplicación y la abras, irás a la pantalla para crear tu cuenta o iniciar sesión en una cuenta que ya tengas en OpenAI. Si has usado ChatGPT en la web o alguna otra herramienta de la empresa, entonces puedes usar la misma cuenta en el móvil pulsando en Log in. Y si no, puedes crear una cuenta nueva.

Tras iniciar sesión, irás a una pantalla en la que se te dan algunos avisos importantes. Lo primero es que ChatGPT no es preciso ni está actualizado, por lo que la información que te da puede no ser totalmente cierta. Además, también se recomienda que no compartas información privada, y se te dice que podrás decidir si borrar tu historial de conversación. Pulsa en Continue para seguir.

Y a partir de aquí, ya puedes empezar a usar con normalidad ChatGPT. Puedes escribir lo que quieras o enviar un mensaje de voz para que lo transcriba e introducir así el comando. Además, si tienes una suscripción de ChatGPT Plus podrás usarlo con GPT-4 también en esta app.

Otras alternativas a la app oficial

En el caso de que seas usuario de Android o de que no quieras usar la app oficial, todavía tienes algunas alternativas. La primera es Bing Chat, en el que vas a poder utilizar gratis ChatGPT con la versión GPT-4 adaptada al buscador. Lo tienes en la app de Bing para tu móvil, de forma que puedes descargarlo en Android e iOS.

También tienes disponibles bots como LuzIA para WhatsApp, una iniciativa española que te permite interactuar con GPT directamente en la app de mensajería. Aquí, lo bueno es que puedes enviarle mensajes de voz y los entenderá, y que puedes pedirle que te haga dibujos.

Otra alternativa, evidentemente, es usar la web de es chat.openai.com. Se trata de la web oficial de ChatGPT, y te permitirá usar este chatbot en cualquier navegador sin tener que descargarte una aplicación. Posiblemente, es la mejor alternativa a la app oficial porque son exactamente lo mismo.

En Xataka Basics | 22 funciones y cosas que puedes hacer con ChatGPT para exprimir al máximo esta inteligencia artificial