App ChatGPT de OpenAI: qué es, qué puede hacer y cómo instalarla

Vamos a explicarte qué es y qué puedes hacer con la app de ChatGPT que ha lanzado la propia OpenAI. Se trata de una aplicación que todavía no ha llegado para todos, ya que todavía está solo en Estados Unidos y solo para iOS, pero es un primer paso para tener ChatGPT en tu móvil de forma nativa.

Con esto, OpenAI parece que va a derribar de un plumazo las decenas de apps que te permiten usar ChatGPT en el móvil pagando, y lo va a hacer ofreciendo una app oficial gratuita. Por eso, vamos a explicarte todo lo que debes saber sobre ella mientras esperamos a que se lance oficialmente.

Qué es esta app

ChatGPT es un modelo de inteligencia artificial que ha sido entrenado para responder a lo que le preguntes de una manera natural. Esto puede ser para hacer consultas, para que interactúe con contenido que le des, o para que te genere contenido nuevo. Se trata de un chat basado en GPT que está disponible a través de su web.

Si quieres usar ChatGPT en el móvil, puedes hacerlo a través de su página web oficial con el navegador. También tienes disponibles bots como LuzIA para WhatsApp, y decenas de aplicaciones que te permiten interactuar con GPT gratis, pero también muchos pagando. Y no hay que olvidar que ChatGPT es gratis a no ser que quieras pagar por ChatGPT Plus con GPT-4.

Pero todo cambia con la llegada de esta app. Se trata de la aplicación oficial de ChatGPT para el móvil creada por OpenAI, que es la empresa creadora del ChatGPT original. Es una aplicación gratuita que puedes instalar en tu iPhone, aunque si tienes una suscripción a ChatGPT Plus también lo podrás usar en la app.

Por lo tanto, esto te permite usar ChatGPT gratis en una app independiente, sin tener que recurrir al navegador ni a otras aplicaciones de terceros. De momento está disponible solo para iOS, pero también se lanzará una versión para Android más adelante.

Por último, debes saber que para funcionar la aplicación necesitará recopilar algunos datos asociados a tu identidad. Estos datos son tu información de contacto, identificadores, tu contenido de usuario que generas, los datos de uso de la app, y los datos de diagnóstico.

Qué puede hacer esta app

En resumen, podemos decir que la app de ChatGPT puede hacer lo mismo que ChatGPT en el navegador, pero desde un entorno de aplicación. Podrás pedirle información precisa, aunque en esto ten en cuenta que ChatGPT es una IA cuya base de datos no está actualizada.

También vas a poder pedirle al chat consejos o que te cree guías, que te inspire tu creatividad dándote ideas, guiones, presentaciones o incluso escribiendo poemas. Todo ello, hay que recordar, también lo puede hacer en español o en muchos otros idiomas.

ChatGPT también te puede ayudar en el negocio con ideas, dándote feedback, resumiendo textos para ti, o intentando explicarte de una manera más asequible textos o conceptos que sean técnicos. Y claro, también puede hacer de traductor, te puede ayudar a aprender idiomas o materias como historia, todo lo que quieras.

Además de esto, la app también te va a permitir recuperar conversaciones pasadas o todo el historial de lo que has hablado con el chat. Y en su interfaz para móvil, podrás dictar lo que quieres escribir para no depender solo del teclado. Pero vamos, lo mismo que ChatGPT en la web.

Cómo tener la app de ChatGPT en el móvil

De momento, la app de ChatGPT tiene algunos límites. Por ejemplo, sólo tiene versión de iOS y solo para cuentas de Estados Unidos, por lo que todavía no la vas a poder usar en España. Sin embargo, la intención de la empresa es desplegar la app en todos los países y lanzar también una versión para Android.

Si quieres instalarla, en Applesfera nuestros compañeros te dejan una guía en la que se te dice que necesitas cumplir con unos requisitos y dar ciertos pasos para poder conseguirla. Esto es lo que tendrás que hacer:

Tener una dirección postal y un número de teléfono de EEUU.

Tener número de móvil para validar el segundo factor de autenticación (puedes usar un número español para esto).

No es necesario introducir datos bancarios o tarjeta de crédito. En el método de pago, puedes indicar "Ninguno" (ya que la app es gratis y no lo vas a necesitar).

En el iPhone, cierra sesión en la App Store (no es necesario hacerlo de la cuenta de iCloud, sólo desde la app de la App Store) e inicia sesión en esta nueva cuenta recién creada y que sea de Estados Unidos.

Pincha en este enlace directo a la app oficial de ChatGPT en la App Store.

Y ya está. Una vez hagas esto ya habrás instalado la app de ChatGPT para iOS en tu móvil. Y si no quieres complicarte tanto la vida, pronto empezará a llegar a otros países y a Android, por lo que solo tendrás que esperar un poco más.

