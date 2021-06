El 5G empieza a ser un poco más 5G: Vodafone despliega la primera red 5G SA en España en fase precomercial

El pasado junio de 2019 Vodafone lanzó la primera red 5G NSA (Non-stand alone) en nuestro país. Dos años han pasado desde entonces y ahora el operador británico vuelve a marcar un pequeño gran hito: el lanzamiento de la primera red core 5G SA (stand alone) en España. Lo hace de forma precomercial y con una pequeña exclusividad: los móviles Samsung serán los primeros en acceder.

Según explican desde Vodafone, la nueva red core 5G precomercial "consta de un nuevo core 5G proporcionado por Ericcson" que es totalmente independiente de la red 4G existente. Recordemos que existen dos tipos de 5G, NSA y SA, siendo el primero un 5G basado en la arquitectura del 4G y el segundo un 5G independiente que, en principio, debería ofrecer velocidades más altas, menos latencia y ancho de banda.

La primera red 5G SA de España

Con este lanzamiento, Vodafone se convierte en la primera operadora que lanza una red 5G SA en España, aunque lo hace a nivel precomercial, es decir, que aún no está disponible a nivel comercial para particulares. Por otro lado, Vodafone afirma que esta red será accesible inicialmente a través de móviles Samsung. No se han desvelado los modelos concretos, pero sí sabemos que los terminales han de recibir una actualización para ser compatibles con la red 5G SA.

Aunque todavía habrá que esperar para que la red 5G SA llegue a todos los usuarios, lo cierto es que la operadora ha hecho un despliegue selectivo en entornos empresariales e industriales en este último año. Por ejemplo, a principios de año dotó de conectividad 5G SA a un robot centinela en el proyecto "Robot Covid 5G" que detectaba si las personas llevaban mascarilla y analizaba su temperatura corporal.

En cualquier caso, a nivel particular la cosa no cambia mucho. Lanzar la red 5G SA supone un despliegue importante de infraestructura y Vodafone no se ha aventurado a dar la fecha en la que esperan tenerla operativa en todo el territorio nacional. A día de hoy, la empresa ofrece 5G NSA en 25 ciudades españolas y solo cubre al 50% de la población en ellas.

Según Vodafone, el desarrollo futuro de la red 5G SA permitirá introducir funcionalidades como el Network Slicing (creación de redes privadas para empresas), Edge Computing (procesado de datos más cerca de donde se generan para reducir la latencia) y Carrier Aggregation (agrega dos portadores 5G al mismo tiempo), además de tener aplicaciones potenciales en la realidad aumentada y virtual. Un ejemplo son las gafas Nreal Light que Vodafone lanzó hace algunas semanas.

El 5G SA promete una velocidad de descarga de al menos 20 Gbps

¿Y qué diferencias hay entre el 5G NSA y SA? Si nos ceñimos a los estándares 5G de la 3GPP, el 5G SA debería ofrecer al menos 20 Gbps de velocidad, una latencia de un milisegundo y soporte para hasta un millón de dispositivos por metro cuadrado. El 5G NSA, por su parte, se queda en 2 Gbps de bajada y una latencia de 15 ms con una velocidad de subida limitada a 150 Mbps, que es la misma que el 4G+.

No obstante, para que su despliegue pueda llevarse a cabo será necesario que se subaste la banda de 700 MHz, una subasta que está programada para el próximo 21 de julio y cuyo precio de salida será de 955,50 millones de euros. Sea como fuere, parece que todavía queda para que el 5G SA sea una realidad del día a día, pero hoy está un poquito más cerca.