Xiaomi tiene un ventilador que puedes utilizar desde el móvil: está de oferta y lo puede colocar en el suelo o en una mesa

Ahora que ya va haciendo cada vez más calor, viene bien echar un vistazo a las ofertas que tienen las tiendas en ventiladores. Si buscas uno que sea de pie, mucho ojo a lo que tiene AliExpress: el Xiaomi Smart Standing Air Circulation Fan por 43,48 euros.

Para poder comprar el ventilador de Xiaomi a este precio, hay que seleccionar el cupón de AliExpress, aunque también se puede aplicar el cupón SSES06 antes de tramitar la compra.

Un ventilador con soporte regulable

El Xiaomi Smart Standing Air Circulation Fan es un ventilador que destaca principalmente por su diseño minimalista, pero también lo hace porque la altura se puede ajustar, lo que permite colocarlo en el suelo o incluso en una mesa o escritorio (muy útil si teletrabajas).

También es destacable el hecho de que se trata de un ventilador inteligente, por lo que a través de la app para smartphones se pueden alternar las velocidades (según Xiaomi hay una selección de 100 niveles de velocidad) o seleccionar un modo de seguridad infantil para únicamente poder controlarlo desde el móvil y no a través del propio ventilador.

Por otro lado, el ventilador cuenta con un motor CC e incorpora funciones como la oscilación automática de 100º de arriba a abajo o la oscilación automática de 120º de izquierda a derecha.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Xiaomi Smart Standing Air Circulation Fan hoy ✅ LO MEJOR S u diseño : permite regular el soporte para colocarlo sobre el suelo o sobre una mesa.

: permite regular el soporte para colocarlo sobre el suelo o sobre una mesa. Su conectividad: se puede utilizar a través de la app de Xiaomi. ❌ LO PEOR La botonera es táctil y el acceso a ella es un poco incómodo. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un ventilador de pie que te permita utilizarlo en un escritorio o desde el móvil. ⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas una solución que enfríe la habitación y no remueva el aire, en ese caso es más interesante apostar por un aire acondicionado.

También te puede interesar

Dyson Cool™ AM07 Ventilador de Torre Sin Aspas – Refrigeración Potente con Air Multiplier™ para Espacios Grandes, Funcionamiento Silencioso, 10 Velocidades, Oscilación de 70°, Control Remoto Hoy en Amazon — 249,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Philips Ventilador de Techo Bliss con luz LED 28W, motor DC (35W), aspas retráctiles, color Blanco, 3 temperaturas de luz, Mando Incluido, Modo Invierno/Verano, (versión 2024) Hoy en Amazon — 131,85 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Xiaomi

En Xataka | Mejor aire acondicionado calidad precio. Cuál comprar y seis modelos recomendados desde poco más de 300 euros

En Xataka | Qué aire acondicionado inteligente comprar. Cómo elegir un sistema de climatización conectado y modelos destacados