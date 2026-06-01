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Xiaomi tiene un ventilador que puedes utilizar desde el móvil: está de oferta y lo puede colocar en el suelo o en una mesa

Un ventilador que puedes utilizar colocándolo en el suelo o en un escritorio

Xiaomi Smart Standing Air Circulation Fan
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Alberto García

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Ahora que ya va haciendo cada vez más calor, viene bien echar un vistazo a las ofertas que tienen las tiendas en ventiladores. Si buscas uno que sea de pie, mucho ojo a lo que tiene AliExpress: el Xiaomi Smart Standing Air Circulation Fan por 43,48 euros.

Para poder comprar el ventilador de Xiaomi a este precio, hay que seleccionar el cupón de AliExpress, aunque también se puede aplicar el cupón SSES06 antes de tramitar la compra.

Xiaomi Smart Standing Air Circulation Fan

Xiaomi Smart Standing Air Circulation Fan

PVP en AliExpress (con cupón) — 53,48 Xiaomi — 69,99
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Un ventilador con soporte regulable

Xiaomi Smart Standing Air Circulation Fan Aliexpress

El Xiaomi Smart Standing Air Circulation Fan es un ventilador que destaca principalmente por su diseño minimalista, pero también lo hace porque la altura se puede ajustar, lo que permite colocarlo en el suelo o incluso en una mesa o escritorio (muy útil si teletrabajas).

También es destacable el hecho de que se trata de un ventilador inteligente, por lo que a través de la app para smartphones se pueden alternar las velocidades (según Xiaomi hay una selección de 100 niveles de velocidad) o seleccionar un modo de seguridad infantil para únicamente poder controlarlo desde el móvil y no a través del propio ventilador.

Por otro lado, el ventilador cuenta con un motor CC e incorpora funciones como la oscilación automática de 100º de arriba a abajo o la oscilación automática de 120º de izquierda a derecha.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Xiaomi Smart Standing Air Circulation Fan hoy

 LO MEJOR

  • Su diseño: permite regular el soporte para colocarlo sobre el suelo o sobre una mesa.
  • Su conectividad: se puede utilizar a través de la app de Xiaomi.

❌ LO PEOR

  • La botonera es táctil y el acceso a ella es un poco incómodo.

💡 CÓMPRALO SI... Buscas un ventilador de pie que te permita utilizarlo en un escritorio o desde el móvil.

⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas una solución que enfríe la habitación y no remueva el aire, en ese caso es más interesante apostar por un aire acondicionado.
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