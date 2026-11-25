Hay marcas que buscan diferenciarse del resto, y Xiaomi lo hizo el año pasado con un excelente móvil como lo era (y es) el POCO F8 Ultra. Con el paso de los meses hemos visto llegar una nueva generación con el POCO F9 Ultra y, sin lugar a dudas, se trata del móvil más ambicioso de la firma Poco.

Ahora nos encontramos en el Black Friday, por lo que son muchos los móviles que han bajado de precio a través de numerosas ofertas. El POCO F9 Ultra no iba a perdérselas, por lo que ahora mismo lo tenemos en Amazon por un precio de 804,59 euros (antes 899,90 euros).

Un móvil con buena batería y una pantalla excelente

El POCO F9 Ultra de Xiaomi es un móvil que principalmente destaca donde otros no lo hacen: en el apartado de audio al contar con un subwoofer firmado por la marca Bose. Esto es una característica pensada para aquellas personas que disfrutar escuchando música a través del teléfono.

Pero mucho ojo porque no es en lo único donde destaca. Incorpora una pantalla de 6,9 pulgadas que ofrece una tasa de refresco de hasta 185 Hz y es compatible tanto con HDR10+ como con Dolby Vision. También ofrece un brillo máximo de 10.000 nits, una cifra que no solemos ver con demasiada frecuencia.

El cerebro del POCO F9 Ultra es el Snapdragon 8 Elite Gen 5 y viene con una configuración de 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno. También cuenta con una batería de 8.050 mAh que soporta carga rápida de 100W y carga inalámbrica de 50W.

⚡ EN RESUMEN: oferta del POCO F9 Ultra hoy ✅ LO MEJOR El apartado de audio gracias al subwoofer firmado por Bose .

. Incorpora una buena batería .

. El rendimiento es sobresaliente. ❌ LO PEOR HyperOS incluye anuncios en este móvil .

. Se calienta demasiado en determinados momentos. 💡 CÓMPRALO SI... Sueles escuchar mucha música desde el móvil y buscas un smartphone con buen rendimiento y una gran autonomía. ⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas un móvil que sobre todo destaque por el apartado fotográfico, ya que por el precio que tiene ahora mismo no es de los más recomendables.

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Imágenes | Iván Linares, Xiaomi

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