Xiaomi deja a precio de liquidación su tablet con apellido "Pro" en su mejor configuración de RAM y almacenamiento

De vez en cuando, Xiaomi lanza muy buenas ofertas a través de su tienda oficial. Quizás los packs sean las promociones más atractivas, pero los descuentos muchas en dispositivos individuales no se quedan atrás: la Xiaomi Pad 7 Pro es un buen ejemplo, ya que es una tablet que ahora mismo se encuentra de oferta por 399,99 euros en lugar de 649,99 euros.

Tiene buen procesador y una configuración de RAM y almacenamiento excelente

La Xiaomi Pad 7 Pro no es la tablet más actual de la marca, pero sí que podemos decir que es de sus modelos con mejor relación calidad-precio ahora mismo. Es ideal tanto si la quieres para jugar como si la vas a utilizar para estudiar o para ver contenido multimedia.

Por un lado tenemos una tablet que incorpora una pantalla de 11,2 pulgadas, lo normal en este tipo de modelos. Lo interesante es que ofrece una resolución 3,2K y una tasa de refresco de hasta 144 Hz. También tiene una tecnología para reducir la luz azul (ideal si la utilizas durante varias horas seguidas) y su batería soporta carga rápida de 67W.

Por otro lado, a nivel interno incorpora el procesador Snapdragon 8s Gen 3, que ofrece la potencia suficiente como para jugar en buena calidad. Además, viene con la mejor configuración disponible para este modelo, de 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la Xiaomi Pad 7 Pro hoy ✅ LO MEJOR Es una tablet muy cómoda.

Es potente gracias al procesador de Qualcomm.

Tiene una buena pantalla. ❌ LO PEOR Su autonomía no es demasiado alta.

Viene sin cargador. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas una tablet que te sirva para estudiar, pero sobre todo para jugar y consumir contenido multimedia. ⛔ NO LO COMPRES SI... Necesitas una tablet que cuente con mucha autonomía.

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Imágenes | Javier Penalva, Xiaomi

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