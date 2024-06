Si vuelven las auroras boreales, tener uno de estos smartphones te asegura poder fotografiarlas

Tras la excitación vivida el pasado mes de mayo, cuando se llegaron a ver auroras boreales en latitudes tan al sur como el archipiélago canario, son muchos los que está atentos a que el fenómeno se pueda volver a repetir para poder inmortalizar algo que no es para nada usual. Si eres uno de ellos pero, o no tienes una cámara reflex o sin espejo, o no te planteas hacerte con una, posiblemente tengas suerte si cuentas con un buen smartphone. Si no cuentas con él, aquí te damos algunas claves para que no se te escape el evento astronómico del año.

¿Qué necesitas saber para fotografiar las auroras?

Para estar preparado, lo primero que debes saber es por qué podría repetirse un evento tan excepcional como el del mes de mayo. Ojo: PODRÍA. No somos futurólogos y no es algo que se sepa aún al 100 por 100.

Hace unas semanas llegamos a ver auroras en nuestro país porque el sol se encuentra en un momento de una alta actividad, especialmente en la región 3664. Ésta está expulsando material en forma de llamaradas o flares solares que, si llegan a la atmósfera terrestre, producen las auroras boreales al entrar en contacto con ella.

Aunque la actividad es alta y se están produciendo numerosas llamaradas, para que tengamos auroras, la tierra tiene que estar enfrentada a la zona del sol que las expulsa, y claro, eso no ocurre siempre, debido a nuestro movimiento de rotación alrededor del sol.

Dicho todo esto, parece que es cuestión de tiempo que "los astros se vuelvan alinear" y el fenómeno se repita, dada la gran actividad solar del momento. Y todo parece indicar que podría ser esta misma semana. Lo cual no quiere decir que se vaya a poder ver de nuevo desde la península o desde Canarias como el pasado mes.

¿Cómo fotografiarlas con tu smartphone?

Pero si se repitiera, lo mejor es estar preparado. Puede que ya tengas una cámara con la que lo vayas a fotografiar, pero si no la tienes o no te interesa profundizar tanto en la fotografía y tienes suficiente con un smartphone, uno de gama alta como los que te proponemos en esta selección pueden ser suficientes.

Eso sí, es importante elegir un buen lugar. Cuanto más alto, mejor (las auroras se producen en las capas más altas de la atmósfera, por lo que, cuanto más alto, más cerca estaremos, dentro de lo posible, claro). Y por supuesto, si nos lo podemos permitir, lo mejor es alejarse hasta zonas de baja contaminación lumínica. En las grandes ciudades ni las vamos a percibir.

Luego, lo más importante es disponer de smartphone con control manual para disparar, y los que te recomendamos en este post lo tienen todos (o casi). Debes saber que para llevarte una aurora en el carrete de tu teléfono, no basta con apretar el botón de disparo. Debes hacer una larga exposición.

Para ello, lo primero es tener un trípode en el que colocar el móvil, o apoyarlo en una superficie estable al hacer la foto. Hay cientos de trípodes que te pueden servir, y no son muy caros si sólo deben sujetar un smartphone.

Es recomendable subir la sensibilidad ISO, para captar más luz y los colores con más detalle, y además, es necesario disparar a un tiempo medio. Aunque muchos smartphones permiten disparar hasta a 30 segundos, en el caso de las auroras, sobre todo si queremos captar esa especie de "cortinas de luz", lo aconsejable es quedarse en unos 10-15 segundos. Si nos vamos más allá, seguramente quemaremos la foto o sólo nos llevaremos un cielo rosa o verde, sin texturas.

Dicho todo ello, aquí tienes algunos de los móviles más recomendables si te quieres retratar con una aurora de fondo y ser la sensación entre tus amigos en las redes sociales. No sólo si se vuelven a dar tan al sur; estas indicaciones también te servirán si viajas al norte, a Islandia o Noruega. Luego, ya veremos si esas potentes auroras no afectan a las comunicaciones y nos dejan sin redes en las que publicar nuestras fotos...

Samsung Galaxy S24 Ultra

El Galaxy S24 Ultra es posiblemente el smartphone más versátil en cuanto a fotografía, no sólo en general, sino en modo manual en especial. Al buque insignia de Samsung para esta temporada es prácticamente una cámara fotográfica que sólo puede pedir un mayor sensor para ser mejor.

Con él tendremos, además de una gran potencia bruta y lo mejor de la IA de la marca coreana, una cámara principal cuádruple, con sensor principal de 200 Mp, (apertura ƒ/1.7), más un ultra angular con 12 Mp (apertura ƒ2.2), un teleobjetivo 3x de 10 Mp (con apertura ƒ/2.4) y un segundo teleobjetivo 5x con 50 Mp y apertura ƒ/3.4.

Lo mejor de este modelo está, como decimos en las posibilidades de uso en manual que ofrece. Con todos los ajustes que se pueden hacer en las cámaras fotográficas reflex o sin espejo, podemos variar velocidad de obturación e ISO. Además, permite almacenar las fotos en formato RAW, algo imprescindible si luego queremos exprimirlas al máximo en cualquier editor de foto como Lightroom o Capture One.

Además, si queremos darle un uso verdaderamente fotográfico al Ultra, podemos aprovechar el gran número de accesorios que hay disponibles para él, con infinidad de filtros para larga exposición, polarizadores, trípodes y más.

Huawei Pura 70 Ultra

Hubo un tiempo en que, si alguien me hubiera preguntado qué smartphone comprar para hacer las mejores fotos nocturnas, hubiera dicho sin miedo que un Huawei. Vi los resultados en algunos terminales de amigos, y puedo asegurar que la Vía Láctea no tenía mucho que envidiar a la de muchas cámaras ""de verdad".

Ahora, el heredero de aquellos modelos, mantiene la tradición y sigue siendo de lo mejorcito en smartphones fotográficos. Hablo del Huawei Pura 70 Ultra, un terminal que usa el mismo apellido que el Samsung, y lo hace con motivo.

Este modelo cuenta con una cámara principal digna de envidia, que saca la cabeza por encima de lo que se ve en el resto de smartphones de gama alta. El hardware, por supuesto, está a la altura de las circunstancias, mientras que su apartado fotográfico, nos ofrece una triple cámara trasera con sensor principal de una pulgada, (un Sony IMX989), con 50 Mp y estabilización, (con apertura ƒ/1.6), más un ultra gran angular de 40 Mp con apertura ƒ/2.2 y un teleobjetivo 3,5x de 50 Mp con apertura ƒ/2.1.

Destaca su cámara retráctil, algo que no vemos en otros modelos y que permite a Huawei colocar las lentes a una mayor distancia del sensor cuando la cámara está en uso.

Por otro lado, la aplicación nativa de cámara nos permite hacer todos los ajustes manuales que esperamos y por supuesto, disparar en RAW, de serie a 12 Mp, aunque permite doblar dicha resolución con el ajuste de menú correspondiente y sin cambios en el procesado.

Además, si la carencia de los servicios de Google te plantea dudas, quítatelas de la cabeza, que no vas a tener el menor problema.

Xiaomi 13 Pro

Con un planteamiento algo más tradicional, no podía faltar una propuesta de Xiaomi en esta selección. Hablamos del Xiaomi 13 Pro, un smartphone que lo fía todo a la cámara y que sale bien parado. Es ideal para aquellos que confían plenamente en la marca china y tiene unas especificaciones de hardware en la línea de los dos anteriores.

En cuanto al apartado fotográfico, que es lo que nos importa aquí, como en el Huawei, encontramos un sensor de una pulgada en la cámara trasera, que ofrece tres lentes con 50 Mp en las tres, aunque con aperturas ƒ/1.9 para la principal, ƒ/2.0 para el teleobjetivo y ƒ/2.2 para el ultra gran angular. Y ojo, que en este modelo, para los mitómanos, las lentes vienen firmadas por Leica, aunque esto en la práctica no se aprecie especialmente frente a los resultados de otros de los modelos de la selección.

Como en el caso del Huawei, las cámaras vienen configuradas para trabajar a 12 Mp, pero permiten aprovechar los 50 Mp de cada sensor. Además, tenemos formato RAW (aunque éste no aprovecha los 50 Mp y se queda en los 12), y todos los ajustes manuales que vamos a necesitar si queremos aprovechar su apartado fotográfico para la noche y, por supuesto, para las auroras boreales.

Google Pixel 8 Pro

Aunque hay otras opciones en Android dignas de mención, como por ejemplo el Vivo X90 Pro, no queremos dejar fuera a Google y sus Pixel, por todo lo que suponen los terminales de los de Mountain View. Además, el Pixel 8 Pro supone la opción más económica de todos los modelos que vas a encontrar en ella, y sin salirnos de la gama alta.

La propuesta más top de Google todavía vigente nos propone una triple cámara principal con sensores de 50 Mp (con apertura ƒ/1.7), de 48 Mp para el teleobjetivo (con apertura ƒ/2.8) y de 48 Mp para un ultra gran angular con apertura ƒ/2.0.

Como podéis ver en nuestro análisis del Pixel 8 Pro, este modelo sigue teniendo una cámara excelente, aunque no ya tan destacable como la del 7 Pro, por ejemplo. Eso sí, cuenta con configuración completamente manual, y en ello si destaca sobre las generaciones anteriores, que carecían de ella. Y por supuesto, tampoco falta el formato RAW. Así que con él tendremos todo lo necesario para llevarnos una aurora en el bolsillo.

iPhone 15 Pro Max

Para el final dejamos la propuesta más particular de la selección, ya que este es el modelo que suponía ese "casi todos" cuando hablábamos del control manual. Hablamos del iPhone 15 Pro Max, un smartphone con una cámara excelente que no hace más porque la propia Apple no se lo permite.

El problema con este modelo es que, como siempre, los de Cupertino tratan de hacerle la vida más fácil a los usuarios a costa de restarles posibilidades, y por ello, los ajustes manuales y de edición que ofrece el iPhone penalizan a los más creativos.

De cualquier forma, con él se pueden conseguir fotos nocturnas más que interesantes, pero hay que tener claro que para conseguir tomas de 30 segundos, el iPhone debe detectar que está sobre un trípode. Si no, su modo noche nos permitirás disparos de hasta 10 segundos, que para lo que buscamos en esta selección será suficiente en la mayoría de los casos.

Con una cámara trasera triple, tenemos sensores de 48 Mp en la principal, con apertura ƒ/1.78, un ultra gran angular con 12 Mp y apertura ƒ/2.8 y un teleobjetivo 5x tetraprisma, (una solución no vista en otros modelos), con 12 Mp y apertura ƒ/2.8.

Sí que tenemos formato RAW (Pro RAW, como la llama Apple, de hasta 48 Mp, que se activa fácilmente desde la app nativa si así lo configuramos, y que nos permite elegir en RAW máxima, con 48 Mp, o RAW, con 12 Mp y activarlo con un sólo toque).

Pero como decimos, lo que no nos permite de forma nativa la app del iPhone es ajustar el ISO, y la velocidad prácticamente tampoco: para ello hay que recurrir a tocar el modo noche y sus ajustes, que como decimos, llegarán hasta los 10 segundos o los 30 sí estamos sobre trípode, y siempre que el teléfono detecte unas condiciones de escasa luminosidad, claro.

Por ello, siempre es recomendable para exprimir la cámara del iPhone (la física, el hardware, no la app), disponer de alguna app de terceros, como Halide, Obscura o Camera+, que sí que permiten hacert todos los ajustes que ofrecen las cámaras fotográficas, como tiempo e ISO. La apertura, eso sí, siempre corre a cargo del iPhone.

