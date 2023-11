Velocidad y seguridad profesionales para tus archivos con este SSD portable que nunca ha sido más barato

Para aquellos que necesitan una solución profesional fiable para llevar sus archivos a todas partes, Crucial también tiene el SSD perfecto. El X10 Pro es una excelente opción que, además está de oferta. Al menos si la eliges en la capacidad de 1 TB, en cuyo caso te la puedes llevar por 121,99 euros en Amazon. Es su precio más bajo hasta el momento e inluye envío gratuito incluido.

Comprar el ‎Crucial X10 Pro de 1 TB al mejor precio

El precio oficial de esta unidad es de 146,40 euros, aunque Amazon la suele tener por 140,99 euros. Ahora que la encontramos a 121,99 euros, nos la estaremos llevando a su precio más bajo hasta la fecha, con 19 euros de rebaja y envío gratuito y rápido, en un sólo día para usuarios Prime o para quienes aprovechen la prueba gratuita del servicio por un mes al hacer el pedido.

ESTE Crucial X10 Pro es, como su nombre indica, un pequeño SSD portable enfocado al mundo profesional, con unas ajustadas dimensiones y peso, de 6,5 x 5 x 1 cm y sólo 42 gramos,l que lo hacen el compañero ideal de nuestro portátil, para llevarlo allá donde vayamos sin echar de menos nuestros archivos más valiosos e importantes.

Su capacidad de 1 TB es una memoria de tipo flash no volátil, con innumerables ventajas frente a los HDD convencionales, pero sobre todo, con una velocidad que no conseguiremos con aquellas, de 2100 MB/s en lectura y 2000 MB/s en escritura.

No sólo eso, con él, nuestros datos estarán siempre a salvo, gracias a su resistencia a golpes y vibraciones y al polvo y el agua con certificación IP55.

Por otra parte, es compatible tanto con PC, como con Mac, iPadOS, iOS, Android o Linux, y se conecta mediante cable USB C a USB C aunque se le puede añadir un adaptador USB-A que se vende por separado, por si nuestro ordenador no dispone de puertos USB-C..

