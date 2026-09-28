Tiene una gráfica RTX 5060 y está de oferta en El Corte Inglés: un portátil gaming con Windows 11 y pantalla antirreflejos

La crisis de la RAM ha hecho que muchos dispositivos suban de precio, pero afortunadamente seguimos encontrando buenas ofertas a través de las campañas de las tiendas. Y en lo relacionado con ordenadores gaming, El Corte Inglés ahora mismo tiene el HP Omen 16 por un precio de 1.149 euros en lugar de 1.499 euros.

Además, si la tienda ofrece un descuento adicional del 5% para estudiantes.

Un portátil gaming con buena pantalla y tratamiento antirreflejos

El HP Omen 16 no tiene el mejor precio hasta el momento, pero debemos tener en cuenta que, a diferencia de otras versiones sin sistema operativo, El Corte Inglés lo vende con Windows 11 preinstalado, lo que nos facilita el tener que instalarlo por nosotros mismos.

Este ordenador portátil gaming incorpora una pantalla IPS de 16 pulgadas que ofrece una resolución de 1.920 x 1.200 píxeles y una tasa de refresco de hasta 144 Hz, pero lo interesante es que cuenta con tratamiento antirreflejos, lo que nos permite jugar frente a una ventana sin que los reflejos nos molesten en medio de la partida.

También viene con una configuración de 16 GB de RAM (DDR5) y 1 TB de almacenamiento interno (SSD). Su procesador es el AMD Ryzen AI 7 350 y viene con una tarjeta gráfica GeForce RTX 5060, de la generación actual. Además, también cuenta con tres meses de PC Gaming Pass para disfrutar del servicio en la nube.

⚡ EN RESUMEN: oferta del HP Omen 16 hoy ✅ LO MEJOR Su pantalla : tiene tratamiento antirreflejos y ofrece tanto una buena resolución como una tasa de refresco alta.

: tiene tratamiento antirreflejos y ofrece tanto una buena resolución como una tasa de refresco alta. Viene con Windows 11 preinstalado. ❌ LO PEOR Su brillo es de 300 nits .

. Pesa 2,43 kg. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un buen ordenador portátil gaming que cuente con una tarjeta gráfica de la generación actual. ⛔ NO LO COMPRES SI... Únicamente necesitas un ordenador para estudiar o trabajar o simplemente lo quieres utilizar en exteriores con mucha frecuencia. En ese caso, es mejor apostar por un modelo más pequeño y ligero.

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