Tiene 34 pulgadas y es un monitor: así es la nueva oferta de MediaMarkt en el LG curvo para productividad y gaming

MediaMarkt está celebrando varias campañas de ofertas, y la más grande es la de la Vuelta al cole que finalizará el próximo 28 de septiembre. Hasta entonces, podemos encontrar ofertas en todo tipo de dispositivos, como es el caso del LG UltraWide 34U601B-B que ahora mismo ha bajado hasta los 199 euros. En Amazon está ligeramente más barato, por 196 euros.

Un monitor ideal para un uso mixto en gaming y productividad

El LG UltraWide 34U601B-B ha estado más barato estos últimos días por la campaña de MiMediaMarkt. No obstante, el precio que tiene ahora mismo es lo suficientemente atractivo como para elegir este modelo de cara a tener una buena experiencia tanto en videojuegos como en productividad.

En este caso, hablamos de un monitor ultrapanorámico que incorpora una pantalla de 34 pulgadas y que presenta una curvatura de 1.800R. Es interesante si buscamos tener una buena experiencia en videojuegos, ya que, además del tamaño, ofrece una resolución WQHD (3440 × 1440p), así como una tasa de refresco de 120 Hz.

La pantalla también es compatible con el formato HDR10 y cuenta con la tecnología AMD FreeSync Premium. Además, al ser un monitor grande, con una buena anchura de panel al contar con una relación de 21:9, permite que podamos tener muchas apps o ventanas abiertas mientras trabajamos, lo que favorece la productividad.

⚡ EN RESUMEN: oferta del LG UltraWide 34U601B-B hoy ✅ LO MEJOR Su tamaño : es ideal para la multitarea, así como para gaming.

: es ideal para la multitarea, así como para gaming. Su resolución .

. Su tasa de refresco. ❌ LO PEOR No cuenta con HDMI 2.1 .

. Su precio no es el mejor que ha tenido en los últimos días. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un buen monitor para un uso mixo en videojuegos y productividad, sobre todo si quieres que sea grande y que tenga un buen precio. ⛔ NO LO COMPRES SI... Únicamente lo quieres para jugar, ya que hay modelos por precios similares cuyas características están más orientadas al gaming.

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Imágenes | LG

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