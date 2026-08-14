Tiene 32 GB de RAM y está de oferta en MediaMarkt: este portátil gaming con pantalla 2K pocas veces ha estado tan barato

Aunque la crisis de la RAM ha disparado el precio de muchos dispositivos, entre ellos los ordenadores portátiles, de vez en cuando vemos ofertas muy buenas. Hoy en MediaMarkt, por ejemplo, tenemos el HP Omen 16 por 999 euros, un buen precio teniendo en cuenta que el recomendado por la tienda es de 1.599 euros.

Un portátil con revestimiento antirreflejos

El HP Omen 16 es un ordenador que cuenta con una buena configuración tanto para jugar como para consumir contenido multimedia. El motivo es que su pantalla ofrece una resolución 2K, lo cual resulta atractivo si queremos ver alguna película o serie.

Por otro lado, nos encontramos ante un portátil con diagonal de 16 pulgadas que ofrece una tasa de refresco de hasta 144 Hz y que, además, cuenta con tratamiento antirreflejos. También monta una tarjeta gráfica RTX 5060, por lo que es ideal para jugar a prácticamente cualquier videojuego.

Su procesador es el AMD Ryzen AI 7 350 y viene, en este caso, con una configuración de 32 GB de memoria RAM (DDR5) y 1 TB de almacenamiento interno (SSD). Eso sí, como suele ser habitual en este tipo de ordenadores, no incluye sistema operativo.

⚡ EN RESUMEN: oferta del HP Omen 16 hoy ✅ LO MEJOR Su pantalla: ofrece resolución 2K, tasa de refresco de hasta 144 Hz y tratamiento antirreflejos.

Su configuración con 32 GB de RAM y 1 TB de SSD. ❌ LO PEOR No incluye sistema operativo. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un ordenador portátil gaming por debajo de 1.000 euros que sirva tanto para jugar a prácticamente cualquier juego y además ofrezca una buena experiencia consumiendo contenido multimedia. ⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres recibir el ordenador y ponerte a jugar y no sabes cómo instalar un sistema operativo. Si

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Imágenes | Martin Martz en Unsplash, HP

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