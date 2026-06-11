En la tienda donde compras un iPad puedes llevarte una casa: así es la nueva casa prefabricada que ha llegado a Amazon

En Amazon puedes comprar un móvil, un televisor, una powerbank y hasta una casa. Los problemas derivados por los precios de la vivienda ha hecho que algunas personas se interesen por las casas prefabricadas, y tiendas como Amazon cuentan con un buen surtido de ellas. Un buen ejemplo lo tenemos en la que vende Solution's House que tiene un precio de 19.500 euros.

Eso sí, cabe mencionar que, pese a que se puede comprar en Amazon, tanto el vendedor como el remitente es Solution's House. Esto quiere decir que no tendrás la garantía de Amazon, sino la Garantía de la A a la Z. Es decir, ante cualquier problema, tendrás que contactar con el vendedor, y si no te soluciona, Amazon se encargará de examinar la situación.

Casa Prefabricada de Solution's House Hoy en Amazon — 19.500,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Una casa prefabricada con diseño modular

En lo que se refiere a la casa prefabricada, tal y como menciona el vendedor cuenta con cocina equipada, con baño completo y con instalación eléctrica y fontanería incluidas. Además, la recibes en el terreno donde quieras instalar la casa prefabricada. E importante: el coste de transporte se incluye en el precio.

Cabe mencionar que, además, según se puede leer en la propia tienda de Amazon, si se compra ahora mismo la casa prefabricada se recibirá en muy pocos días. Concretamente, entre el 15 y 16 de junio, por lo que hay aproximadamente un lapso de tiempo de cuatro o cinco días desde que se compra.

Además, según menciona el propio vendedor, se puede adaptar la distribución de la casa, el número de habitaciones e incluso ampliar la casa, ya que es modular.

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Los costes extra

El precio es cuanto menos llamativo, sobre todo si tenemos en cuenta que se trata de un lugar habitable. Es por ello que conviene saber que a ello hay que sumarle costes adicionales para poder vivir en la casa prefabricada de forma legal en España:

Logística y grúa de gran tonelaje para elevar la estructura y colocarla (en este caso, está incluido con el precio de la casa).

para elevar la estructura y colocarla (en este caso, está incluido con el precio de la casa). Solera de hormigón para preparar el terreno con una base o solera de hormigón perfectamente nivelada.

para preparar el terreno con una base o solera de hormigón perfectamente nivelada. Climaticación adicional : es imprescindible instalar un sistema de climatización para mantener una temperatura habitable, sobre todo en invierno y en verano.

: es imprescindible instalar un sistema de climatización para mantener una temperatura habitable, sobre todo en invierno y en verano. Enganches de suministros: hay que conectar los desagües del baño y la cocina a la red de alcantarillado o a una fosa séptica homologada, así como acometer las líneas de agua potable y electricidad; todo ello requiere la intervención de fontaneros y electricistas profesionales (en este caso, está incluido con el precio de la casa).

Además de todo ello, es importante tener en cuenta que no puedes poner la casa en cualquier terreno. Si se ha de conectar a las redes de agua, luz y saneamiento, se trata de un bien inmueble, por lo que ha de cumplir con el Código Técnico de la Edificación (CTE).

También está prohibido instalar estas viviendas en parcelas rústicas o protegidas, salvo contadas excepciones. Solo es legal en suelo urbano consolidado. Además, antes de instalar la casa prefabricada, es necesario contratar a un arquitecto para que elabore un proyecto de colocación, solicitar la Licencia de Obra Mayor en el ayuntamiento, abonar las tasas municipales y solicitar la Cédula de Habitabilidad.

⚡ EN RESUMEN: casa prefabricada ✅ LO MEJOR Su precio : evidentemente, ante el problema que hay con la vivienda, este tipo de casas prefabricadas tienen precios muy atractivos.

: evidentemente, ante el problema que hay con la vivienda, este tipo de casas prefabricadas tienen precios muy atractivos. Todo lo que incluye: desde el envío hasta la colocación y la fontanería y electricidad. ❌ LO PEOR Los costes adicionales: al precio de la casa prefabricada hay que añadirle todo el papeleo y los costes derivados de del aislamiento térmico, de las tasas y de la contratación de un arquitecto. 💡 CÓMPRALO SI... Tienes una parcela urbana y quieres un módulo independiente como oficina, estudio o cuarto de invitados. ⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres evitar todo el papeleo y el sobrecoste que conlleva comprar una de estas casas prefabricadas.

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Imágenes | Solution's House

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