Lo tengo claro: esta es la tarjeta SD de 1 TB que me compraría para olvidar definitivamente los problemas de espacio

Uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos hoy en día cuando instalamos aplicaciones o videojuegos en nuestras consolas y ordenadores, o acumulamos fotos y vídeos en nuestros teléfonos y tablets, es la falta de espacio. Sin embargo, podemos solucionarlo fácilmente a través de una microSD de gran capacidad, como esta Samsung rebajada a 90,99 euros.

Probablemente, la mejor oferta en tarjetas microSD del Black Friday

Las tarjetas microSD son las grandes aliadas de equipos como videoconsolas portátiles, cámaras, teléfonos móviles o tablets, entre muchos otros, cuando se trata de ampliar capacidad de almacenamiento. Y esta Samsung con nada menos que 1 TB es la ideal para olvidarnos para siempre de volver a quedarnos sin espacio. Además, ahora está rebajada por Black Friday.

Hablamos de la Samsung PRO Plus de 1 TB de capacidad. Una súper ventas de gama alta de esta compañía que no sólo es muy amplia en cuanto a tamaño de memoria, sino que además es tremendamente rápida: se queda ligeramente por debajo de los 200 MB/s, que no está nada mal para este tipo de unidades.

Se trata de una tarjeta microSDXC de clase U3, A2 y V30. Es compatible con consolas como Steam Deck, Asus ROG Ally o Nintendo Switch, además de multitud de teléfonos móviles. Y gracias a sus seis niveles de protección (agua, altas temperaturas, campos magnéticos y más) es también perfecta para cámaras de acción.

