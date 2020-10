El televisor Samsung Crystal UHD 2020 a precio mínimo histórico en Prime Day: 399 euros para un smart TV básico con 4K y HDR10

El televisor Samsung Crystal UHD 2020 está rebajado en 80 euros durante el Prime Day, y de los 480 que venía costando en los últimos días ha bajado hasta los 399 euros. Se trata de un televisor inteligente de gama inferior, pero con algunas funciones muy interesantes que lo ponen muy bien en relación al precio que tiene.

Comprar Samsung Crystal UHD 2020 al mejor precio

Este televisor de Samsung equipa un panel VA Edge-led, que cuenta con una resolución 4K con HDR10 de 8 nits y FRC. Aquí, debes tener en cuenta que es un televisor inteligente de gama básica, por lo que no puedes esperar de él los negros profundos y calidad de imagen superior que obtienes con modelos más caros. Sin embargo, teniendo en cuenta sus prestaciones hay que decir que está muy bien de precio.

El precio de este modelo ha ido variando mucho en los últimos meses, oscilando con subidas y bajadas que han llegado a ponerlo por 450 euros. Por lo tanto, el actual precio de 399 euros del Prime Day es una rebaja histórica para este modelo, y una oportunidad muy interesante si estás interesado en él.

Samsung Crystal UHD 2020 50TU8005 - Smart TV de 50" con Resolución 4K, HDR 10+, Crystal Display, Procesador 4K, PurColor, Sonido Inteligente, One Remote Control y Asistentes de Voz Integrados Hoy en Amazon por 467,32€

Se trata de un modelo de este mismo 2020, algo bueno si quieres tener dentro de su gama el televisor más actualizado posible. Utiliza el sistema operativo Tizen actualizado a su última versión, por lo que en funciones inteligentes vas a estar a la altura de otros modelos más económicos. De hecho, incluye algunas de las últimas grandes funcionalidades de Tizen, como el Tap View para duplicar la pantalla de tu teléfono Samsung y verla en el televisor, además de su asistente de voz.

Por último, apuntar que esta tele cuenta con los canales gratuitos del servicio Samsung TV Plus. TV Plus es el servicio gratuito de entretenimiento de Samsung, y cuenta con 100 canales de noticias, deportes, series, cine o documentales. No necesitas ni registrarte ni meter datos, viene integrado dentro del sistema operativo del televisor.

¿Más ofertas?

Si tras leer nuestra selección de ofertas destacadas del Amazon Prime Day no has encontrado lo que buscabas, quizás te interese echar un vistazo a las ofertas de:

Así como a nuestros compañeros de Compradicción. Puedes ver todas las gangas que publican en Twitter y Facebook, e incluso suscribirte a sus avisos vía Telegram.

Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Xataka Selección en nuestro canal de Telegram o en nuestros perfiles de Twitter, Facebook y la revista Flipboard.

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.