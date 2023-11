El SSD todoterreno de Samsung sigue soportando caídas... de precio. T7 Shield de 1 TB de nuevo a precio de saldo

Si con las veces que lo hemos visto en oferta aún no te has equipado con el todoterreno SSD T7 Shield de Samsung, no te preocupes, que aquí tienes una nueva oportunidad de hacerte con el superventas con 1 TB de capacidada precio rebajado. Concretamente por 68,99 euros con envío rápido y gratuito incluido.

Comprar el Samsung T7 Shield de 1 TB al mejor precio

Con un precio en la web de Samsung de 106 euros, Amazon nos lo ofrece mucho más barato siempre que lo elijamos en color beige, en cuyo caso nos lo podremos llevar por 68,99 euros, ahorrándonos unos 37 euros por tanto. En dicho precio, además, se incluye el envío gratuito y en sólo un día para usuarios Prime o para quienes aprovechen la prueba gratuita del servicio por un mes al hacer el pedido. Con esta oferta, Amazon iguala la de PcComponentes, que lo tiene actualmente por los mismos 68,99 euros.

Como te hemos contado ya en multitud de ocasiones, el T7 Shield de Samsung es un SSD portable, con un peso reducido, de sólo 98 gramos cuya mayor virtud es la resistencia a golpes y caídas, así como al polvo y los salpicones de agua. No en vano, cuenta con certificación IP67.

Su memoria es de tipo NVMe integrada, lo que redunda en unas estupendas velocidades secuenciales, muy superiores a las de los discos HDD. Concretamente, ofrece tasas de hasta 1.050 MB/s en lectura y hasta 1.000 MB/s en escritura concretamente.

Además, viene con software de gestión para PC y Mac y podremos actualizarlo y configurarlo con contraseña para proteger nuestros archivos. También cuenta con la correspondiente app para smartphones y tablets (iOS o Android) para gestionar nuestros archivos desde nuestros disposiitvos.

