Llevar tus archivos junto al portátil no os pesará ni a ti, ni a tu bolsillo con este SSD en oferta a precio mínimo

Si necesitas un SSD portable pequeño para tener algo de almacenamiento extra para el portátil, que sea cómodo de llevar y que ofrezca buenas velocidades, este WD My Passport Portable SSD puede ser buena opción. Sobre todo ahora que está de oferta. Amazon lo tiene en su capacidad de 1 TB por 76,99 euros, su precio más bajo hasta la fecha, y con envío de gratuito.

Comprar el WD My Passport Portable SSD de 1TB al mejor precio

Rebajado sólo en color gris, este SSD tiene un precio oficial de 99,99 euros. Aunque Amazon lo estaba vendiendo un poco por encima, a unos 108 euros. Por tanto, lo ha rebajado en unos 31 euros hasta su precio más bajo hasta la fecha para esta capacidad de 1 TB, quedándose en 76,99 euros. Dicho precio, además, incluye envío gratuito, en unos cinco días para usuarios Prime o para aquellos que aprovechen la prueba gratuita del servicio por un mes al hacer el pedido.

Como sabrás, algunos de los mayores argumentos para hacerse con un Este SSD portable frente a un HDD portable los tenemos en el tamaño y la ligereza: este modelo en concreto tiene unas dimensiones de 10.01 x 5.51 x 0.89 cm y un peso de sólo 46 gramos.

Así, pues, este WD My Passport Portable es ideal para llevar en la mochila o maletín del portátil, pero también incluso en el bolsillo, gracias a su resistencia a polvo y agua, soportando incluso caídas desde unos 1,98 metros según el fabricante. Esto es una ventaja también para nuestros datos, que no perderemos fácilmente y no nos darán problemas a la hora de la escritura.

Por último, otra gran ventaja la encontramos en la tecnología y la conexión por USB-C. Gracias a ambos factores, disfrutaremos de velocidades de transferencia de hasta 1.000 MB/s.

Más ofertas

Recuerda que suscribiéndote a Amazon Prime dispones de 30 días de prueba gratis y podrás disfrutar de otros servicios como Prime Video. También puedes probar gratis durante 30 días servicios como Kindle Unlimited o Audible.

Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Xataka Selección en nuestro canal de Telegram o en nuestros perfiles de Twitter, Facebook y la revista Flipboard.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Western Digital

En Xataka Selección | Es de los SSD portables de 1 TB más baratos que puedes encontrar y MediaMarkt lo tiene muy rebajado

En Xataka| Guía de compra para hacer copias de seguridad: discos duros, NAS y memorias USB para los backups de tus dispositivos