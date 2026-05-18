Los Sony WH-1000XM5 se dejan caer en el Día sin IVA de MediaMarkt: ya los puedes comprar a precio mínimo histórico

El Día sin IVA de MediaMarkt está dejando muchísimas ofertas en dispositivos como auriculares. Si quieres aprovechar la campaña que finaliza mañana 19 de mayo a las 09:00 horas, una de las mejores ofertas la tenemos al precio más bajo que ha tenido MediaMarkt hasta el momento: hablamos de los Sony WH-1000XM5 que se encuentra por 193,38 euros.

Los Sony WH-1000XM5 al precio mínimo de MediaMarkt

Los Sony WH-1000XM5 que ahora mismo están de oferta son los auriculares de la anterior generación de la marca en su versión que incluye estuche rígido; curiosamente se queda más barata que la que viene con estuche blando, que normalmente suele ser la que mejores precios tiene.

Quizás no sean los auriculares más actuales de Sony, pero sí que siguen siendo una de las mejores opciones de compra si valoramos la relación calidad-precio. Y lo es principalmente por la calidad que destila, tanto por el sonido como, sobre todo, por la cancelación activa de ruido, que es de las mejores que hemos probado hasta la fecha.

Por otro lado, los auriculares también pueden presumir de ser cómodos, incluso si los llevamos puestos durante horas. Son compatibles con los formatos SBC, AAC y LDAC , incorpora un puerto Jack de 3,5 mm para utilizarlos por cable y su batería ofrece una autonomía de aproximadamente 30 horas con la cancelación activa de ruido.

⚡ EN RESUMEN: oferta de los Sony WH-1000XM5 hoy ✅ LO MEJOR S u cancelación activa de ruido , que es de las mejores que hemos probado hasta la fecha.

, que es de las mejores que hemos probado hasta la fecha. Su batería: alcanza las 30 horas aproximadas teniendo la cancelación activa de ruido. ❌ LO PEOR La calidad de sonido está muy bien, pero se encuentra por debajo de algunos de sus principales competidores. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas unos auriculares que entreguen una buena calidad de audio, pero que sobre todo destaquen por su cancelación activa de ruido y por su batería. ⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas dar un salto a la generación actual (Sony WH-1000XM6) o, por el contrario, quieres unos auriculares más económicos dentro de la marca. Los Sony Ult Wear, por ejemplo, también están de oferta en el Día sin IVA, en este caso por 98,34 euros.

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Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Laura López, Sony

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