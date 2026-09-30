El sábado llegará a Aldi, por 99,99 euros, un robot aspirador friegasuelos que se controla con mando o desde el móvil

Limpiar la casa puede resultar tedioso cuando vamos justos de tiempo, por lo que tener a mano un buen robot aspirador puede sernos de bastante utilidad. Pero... ¿Cuál comprar? Si queremos algo barato, pero que también sea completito, Aldi tendrá el próximo sábado, 3 de octubre, en sus tiendas físicas el modelo Ambiano por un precio de 99,99 euros.

Si no tienes una tienda Aldi cerca o si simplemente quieres una alternativa, en Amazon podemos encontrar el modelo Cecotec Conga M10 Advance Aqua Pro por un precio de 89,90 euros. También se puede utilizar con el móvil, ofrece una potencia de succión de 3.000 Pa, su autonomía es de hasta 150 minutos y también aspira y friega.

Un robot aspirador que también friega

El robot aspirador Ambiano también cuenta con función friegasuelos, lo que permite que podamos tener la casa más limpia. Es capaz de aspirar y fregar en una sola pasada y se puede utilizar con el mando que viene incluido o desde el móvil, donde además podremos ver el recorrido del dispositivo a lo largo de la casa para saber si ha limpiado o no una zona.

También viene con un depósito para el agua y una bandeja recogepolvo, así como con una estación de carga a la que irá el robot aspirador cuando finalice la limpieza o cuando se quede sin batería. Además, la tienda señala que su autonomía es de hasta 100 minutos, que ofrece una potencia de succión de 2.700 Pa y que viene con cepillo central, laterales y paño de limpieza lavable.

⚡ EN RESUMEN: oferta del robot aspirador Ambiano hoy ✅ LO MEJOR Su precio : ideal si queremos un modelo muy asequible.

: ideal si queremos un modelo muy asequible. Doble función : aspira y friega.

: aspira y friega. Se puede utilizar de diversos modos: con el mando o el móvil. ❌ LO PEOR Disponibilidad : solo se encontrará en tiendas físicas.

: solo se encontrará en tiendas físicas. Su batería: puede quedarse justita dependiendo de la cantidad de habitaciones, así como de sus tamaños, que queramos limpiar. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un robot aspirador que sea económico y que también sea capaz de fregar el suelo. ⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas una buena eficiencia de limpieza, que sea capaz de crear mapas y que cuente con una base de autovaciado.

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Imágenes | Lidl, Compradicción, Ambiano

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