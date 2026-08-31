El sábado 5 de septiembre llega a Aldi rebajada esta freidora de aire doble con 10 programas automáticos y 2.600 W

Entre las novedades que Aldi nos trae en su nuevo folleto de esta semana, una de las más interesantes la protagoniza una nueva freidora de aire dual. La cual, además de ser una novedad que aterriza en sus tiendas físicas el próximo sábado 5 de septiembre, lo hace con descuento: partiendo de un PVP de 69,99 euros, podrá ser nuestra por 51,99 euros.

AMBIANO Freidora de aire doble PVP en Aldi — 51,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

En caso de no querer esperar al próximo sábado, no querer ir a Aldi a por ella e incluso si no llegamos a tiempo antes de que se agote, en Amazon encontramos una buena alternativa similar en características y a un precio bastante parecido: esta, por 58,95 euros.

Esta alternativa se encuentra rebajada en forma de oferta flash disponible hasta dentro de un par de días: el 2 de septiembre. Con envío gratis para primeros pedidos o si somos miembros Prime, evitando tener que ir a por ella en persona (cosa que sí ocurre en la de Aldi).

MasterPro Rocket Duo 900 | Freidora Sin Aceite Doble Hoy en Amazon — 58,95 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un modelo perfecto para dos cocinados simultáneos

En el mercado hay una gran variedad de freidoras de aire, la mayoría bastante parecidas entre sí. Sin embargo, un aspecto que diferencia esta de Aldi de muchas otras es que cuenta con una cesta doble e independiente, con capacidad de 4 litros cada una. Algo que permite cocinar simultáneamente dos elaboraciones independientes sin que se mezclen sabores.

Además, con dicha capacidad de 8 litros en total, estamos ante una freidora de aire generosa en cuanto a espacio. Algo que se traduce en la posibilidad de elaborar platos para varios comensales en un mismo cocinado. Vital si, por ejemplo, somos familias con entre cuatro y seis miembros. O si organizamos en casa un almuerzo o cena con amigos o familiares.

Por lo demás, como suele ser habitual en este tipo de electrodomésticos, se incluyen varios programas automáticos que facilitan la elección de temperatura y tiempo dependiendo de qué vayamos a cocinar, se alcanza un máximo de 200 grados y cuenta con una potencia máxima de 2.600 W. Todo ello, con pantalla táctil.

⚡ EN RESUMEN: freidora de aire dual AMBIANo ✅ LO MEJOR Doble cesta independiente , que permite cocinar a la vez dos elaboraciones sin mezclar olores ni sabores

, que permite cocinar a la vez dos elaboraciones sin mezclar olores ni sabores Muy buen precio, tomando como referencia alternativas de Amazon que superan (algunas por mucho) lo que cuesta esta de Aldi ❌ LO PEOR Disponible únicamente en tiendas Aldi desde este sábado 5 de septiembre, de modo que hay que ir a por ella

desde este sábado 5 de septiembre, de modo que hay que ir a por ella Estos lanzamientos suelen agotarse pronto 💡 CÓMPRALA SI... aún no tenías freidora de aire, sueles cocinar varios platos a la vez y sois varios en casa ⛔ NO LA COMPRES SI... piensas usarla para calentar alimentos o cocinados poco elaborados. En ese caso, una freidora "convencional" de una cesta te bastará

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Imágenes | Compradicción, Aldi

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