Regalar tecnología en la comunión: 41 ideas para acertar desde 15 euros en función de gustos y presupuesto

Con el permiso y las medidas pertinentes por el COVID-19, estas semanas de mayo y junio son tiempo de comuniones. Tanto si has sido invitado a esta ceremonia religiosa como si no, pero algún ser querido de tu entorno se dispone a realizar su primera comunión y quieres tener un detalle, en esta guía de compra de regalos tecnológicos para la comunión te proponemos una cuidada selección teniendo en cuenta su edad y gustos.

Una cámara de fotos

Regalar una cámara para jóvenes es una propuesta de lo más interesante para los niños y niñas más creativas que encontrarán en este dispositivo una herramienta para dejar volar su imaginación y experimentar con nociones básicas de foto.

A estas edades apostar por una cámara infantil se les queda corta, pero ir por un modelo avanzado y poco intuitivo puede salirnos rana. Lo ideal es comprar una cámara sencilla, compacta y resistente para que den rienda suelta a su creatividad, con una inversión moderadamente contenida por si, por el motivo que sea, no acaba cuajando y acaba criando polvo en una estantería.

La Nikon Coolpix W150 es una cámara compacta y resistente a los golpes muy recomendable para iniciarse en fotografía para los peques de la casa y además, viene con estampados muy desenfadados y mochila a juego. Con unas características muy apañadas: sensor de 13,2 Mpíxeles, zoom 3x, vídeo Full HD, sumergible hasta 10 metros y resistente a caídas de hasta 1,8 metros de altura.

Nikon Coolpix W 150 - Cámara digital compacta de 13.2 MP (pantalla LCD de 3", video full HD, impermeable, estabilizador óptico) rosa/blanco Hoy en Amazon por 169,00€ PVP en El Corte Inglés 169€

Para los niños y niñas más aventureros, en el catálogo de la popular GoPro encontramos modelos interesantes en calidad precio para hacer una pequeña inmersión en la fotografía de acción. Lo bueno de esta GoPro HERO 7 Silver (186 euros) es que es compactísima, resistente y fácil de usar a más no poder gracias a su pantalla táctil para que pueda inmortalizar sus aventuras en foto y vídeo. Sumergible hasta a 10 metros, graba vídeo en 4K, con sensor de 10MP y un montón de accesorios compatibles

Gopro Hero7 Silver - Cámara de Acción, Sumergible Hasta 10M, Pantalla Táctil, Vídeo 4K Hd, Fotos de 10 Mp, Color Gris Hoy en Amazon por 199,00€ PVP en MediaMarkt 219€

Disponible en un montón de colores, con el encanto de lo analógico y un diseño con un toque retro, la Fujifilm Instax Mini 70 (108 euros) es una cámara sencilla e intuitiva que cuida de un tipo de foto muy habitual entre los jóvenes: los selfies. Con flash automático, modo autorretrato, exposición automática, temporizador y modo macro.

Fujifilm Instax Mini 70 - Cámara analógica instantánea (ISO 800, 0.37x, 60 mm, 1:12.7, flash automático, modo autorretrato, exposición automática, temporizador, modo macro), rojo pasión Hoy en Amazon por 99,99€ PVP en El Corte Inglés 139€

Si se apaña con el móvil, otra opción es apostar por esta impresora portátil Instax Link (119 euros) con la que podrá imprimir directamente desde su smartphone, redes sociales como Instagram o de cámaras Fujifilm (puede ser un pack con la cámara anterior). Es fácil de usar, bastante rápida y funciona con batería

Tabletas

En estos tiempos que corren, las tabletas están viviendo una segunda juventud gracias a las videollamadas, clases online y recursos didácticos depositados en internet. En cualquier caso, antes de comprar una tablet o un móvil, mejor preguntar a sus progenitores.

En estas edades apostar por una tablet infantil puede quedarse corta, si bien es importante tener en cuenta por un lado la importancia de establecer ciertos límites de contenido y tiempo – para esta tarea los controles parentales son ideales – y los riesgos propios de las manos resbaladizas.

Amazon acaba de lanzar su Fire HD 10 (149 euros), la tablet más ambiciosa de su catálogo que, como es habitual, cuenta con un diseño de lo más resistente y trotón en plástico y una interfaz simplificada que puede ser muy útil en este escenario de uso. Lo mejor es que este nuevo modelo sube en diagonal hasta las 10,1 pulgadas con resolución FHD y unos 32GB de capacidad que se antojan suficiente para un uso básico. Todavía no la hemos probado, pero en otros modelos de la familia como su hermana pequeña la Fire HD 7 destacamos su autonomía, la fluidez y lo intuitivo que es Fire OS.

Por calidad precio, la Samsung Galaxy Tab A7 (185 euros) es una tableta con vocación familiar que cumple con creces lo requerido para una tablet para la juventud: gran autonomía, buen desempeño en tareas como navegación, visionado de vídeos y similares, capa infantil con los extras de una pantalla bastante resultona y diseño de lo más atractivo para el que convendría ponerle una funda como esta específica para peques.

Aunque en su momento disponía de una versión infantil, la Huawei Mediapad T3 (119 euros) es una buena opción para niños y niñas al tratarse de un modelo veterano e interesante en calidad precio para un uso sencillo. Y un extra que es interesante si en su colegio usan Classroom: los servicios de Google completamente funcionales, algo que lo que carecen los modelos más nuevos.

Si el presupuesto no es problema, el iPad (2020) (341 euros) es una opción todoterreno que destaca por su gran autonomía, fluidez, la posibilidad de usar el lápiz de Apple y un ecosistema para exprimir todo su potencial intuitivo y cuidado (además de control parental). Teniendo en cuenta su precio, la funda se torna imprescindible.

Teléfonos móviles

En nuestra guía de compra de teléfonos móviles para niños, hablamos con varios expertos que especificaron que comprar un teléfono móvil dentro de este rango de edades puede ser una buena idea "si está preparado y tiene el control y vigilancia pertinentes", por lo que antes de decantarnos por este regalo es fundamental consultar a sus padres primero.

Teniendo en cuenta que le dará un uso sencillo esencialmente restringido a llamadas, vídeos, navegación esporádica y algún juego y que perderlo o que sufra accidentes es relativamente común, lo mejor es apostar por smartphones de gama de entrada con buena batería.

Uno de los candidatos estrella es el Redmi 9 (104 euros), un teléfono robusto con un diseño atractivo, una configuración de hardware solvente en este escenario de uso, gran batería con carga rápida y una buena pantalla IPS de 6,53" FHD+. Para fotos cuenta con una cámara cuádruple.

Xiaomi Redmi 9 - Smartphone 3GB 32GB, Pantalla FHD+ de 6.53", AI Quad Cámara de 13 MP, Batería de 5020 mAh, Gris [Versión ES/PT] PVP en Amazon 99,99€ PVP en PcComponentes 118€

Otro básico que destaca en la gama de entrada es el realme C3 (117 euros), un poquito más potente y ligerísimamente más caro que el realme C11 (que también puede ser buena opción por debajo de los 100 euros ). Con un diseño atractivo, autonomía de más de dos días, buen rendimiento y una pantalla bastante aceptable de tipo LCD de 6.5" con resolución HD+.

Otro modelo del ecosistema de Xiaomi muy interesante en la gama de entrada es el POCO M3 (139 euros), que además cuenta con un diseño de lo más original y desenfadado, especialmente si optamos por el de color amarillo. Cuando probamos el POCO M3 destacamos la experiencia con la pantalla y su grandísima autonomía. Con cámara triple y un hardware de lo mejor en su rango de precios

Smartwatch y pulseras de actividad

Como sucedía con tabletas y cámaras, en este rango de edades si apostamos por un smartwatch es mejor hacerlo con modelos sencillos y básicos que ir por juguetes que emulan los relojes inteligentes de "los mayores".

En todo caso, además de la sencillez de uso y un diseño trotón expuesto a más que posibles caídas y golpes, cuidado porque hay algunos modelos con cámara integrada que son desaconsejados (e incluso prohibidos) por el profesorado por aquello de tomar fotos sin permiso.

En este sentido, además de smartwatch de gama de entrada también podemos comprar pulseras de actividad básicas y algunos modelos específicos infantiles de marcas del sector muy interesantes que cuidan de aspectos como la interfaz y los acabados.

Precisamente uno de esos modelos específicos es la Garmin vivofit jr. 3 (84 euros), con un diseño muy variado y robusto y una app simplificada y con opciones como el contacto de emergencia. Pantalla moderadamente grande, interfaz intuitiva para motivar a los peques de la casa a hacer más deporte. Hasta un año de batería, que posteriormente puede ser reemplazada.

La Fitbit Ace 3 (79 euros) es una pulsera de actividad específica para mayores de seis años con un diseño robusto y una pantalla con interfaz gamificada, resistente al agua y con batería de hasta ocho días. Con cuenta familiar y vista parental

Fitbit Ace 3 pulsera de actividad para niños de +6 años con divertidos formatos de reloj animados, Resistente al agua hasta 50 m y hasta 8 días de batería, Negro/Rojo deportivo Hoy en Amazon por 77,07€ PVP en MediaMarkt 79€

Pocas presentaciones necesita la Xiaomi Mi Band 6 (44 euros), la última entrega de esta popular pulsera de actividad con diseño trotón y muy versátil gracias a sus correas compatibles, autonomía de dos semanas y pantalla más grande que nunca. La Xiaomi Mi Band 6 no tiene una interfaz específica para pequeños o controles, pero basta con lo que se ve en la pulsera para saber la actividad.

El Amazfit Bip U (46 euros) tampoco es un reloj inteligente específico para peques, pero mantiene un diseño robusto, cifras de autonomía que rondan la semana y unas características básicas para estar al tanto de la actividad. Sin GPS, es resistente al agua y podrá ver sus pasos y monitorizar hasta 60 actividades

Auriculares

Para esos niños y niñas amantes de la música, una buena idea puede ser unos auriculares infantiles, ¿en qué se diferencian de los auriculares normales y corrientes? Al margen de un diseño más colorido, la clave está en que cuentan con limitación de volumen, una función que restringe el sonido que llega a sus oídos.

Los Jbuddies (33,99 euros) son unos cascos ovr earBluetooth con autonomía de hasta 13 horas según el fabricante. Diseño alegre y muy resistente con materiales como el acero, son plegables y ofrecen una calidad de sonido bastante decente.

Los ONANOFF Wave (69,99 euros) son unos cascos inalámbricos con un diseño divertido y robusto, tres opciones de limitación de sonido, resistencia al agua y polvo (IP67) para poderlos usar sin miedo cerca del agua y una autonomía de hasta 20 horas.

ONANOFF BuddyPhones WAVE, Waterproof Wireless Bluetooth Volume-Limiting Kids Headphones, 20-Hour Battery Life, 4 Volume Settings of 75, 85, 94db and StudyMode, Includes Backup Cable for Sharing, Robot Hoy en Amazon por 69,99€

Con un diseño sobrio y premium pero con un toque desenfadado que recuerda a modelos "para mayores", los Puro Sound Labs BT2200 (89 euros) apuestan por la calidad de sonido en formato inalámbrico. Con funda de para guardarlos y autonomía aproximada de 18 horas.

Drones

Aunque parecen el clásico coche teledirigido, los drones no son un juguete. En este sentido, es esencial prestar atención a las especificaciones del fabricante, concretamente tanto rango de edad recomendado como especificaciones como la autonomía, alcance o la velocidad máxima, características habituales a la hora de comprar un drone.

Nuestra apuesta pasa por modelos de gama de entrada fáciles de manejar y resistentes ante más que posibles caídas. Hay que usarlos con supervisión de un adulto.

El Parrot Mambo Fly (50 euros) es un drone cuadricóptero muy interesante para iniciarse a edades tempranas. Destaca por su manejo intuitivo, a través de una tablet o un smartphone, y puede volarse tanto en exteriores como en interiores. Con una sencillísima cámara integrada y un clip para poner mensajes. Autonomía de vuelo de hasta 8 minutos. Tendrá que volarlo con supervisión de un adulto, ya que su edad recomendada es de a partir de 10 años

El DJI Ryze Tello Mini (109 euros) es otro cuadricóptero enmarcado en la gama de entrada de la marca. Fácil de pilotar, con autonomía de hasta 13 minutos y alcance de 100 metros, se maneja desde la aplicación y cuenta con una cámara de 5MP capaz de grabar vídeo a 720p para unas llamativas tomas aéreas. Según el fabricante, a partir de 8 años.

Ryze Dji Tello Mini Dron Ideal para Videos Cortos con Tomas EZ, Gafas VR y Compatibilidad con Dispositivos de Juego, Transmisión HD de 720p y Alcance de 100 Metros, Negro/ Blanco Hoy en Amazon por 109,00€ PVP en PcComponentes 121€PVP en MediaMarkt 109€

Patinetes eléctricos

Aunque un patinete mecánico de los de toda la vida o la clásica bici siguen siendo regalos socorridos y con muchas papeletas para ser un éxito, los patinetes eléctricos llaman la atención a los peques de la casa por su proliferación en las calles.

Los patinetes eléctricos estándar en su mayoría alcanzan la velocidad máxima establecida por ley (25 km/h), una rapidez que los hace poco aptos para niños y niñas. En este sentido, existen versiones de patinetes eléctricos infantiles capados y que además resultan más ligeros para lograr mayor manejabilidad.

En cualquier caso, si vas a regalar un patinete eléctrico, pregunta antes a sus progenitores y acompáñalo de un casco.

A continuación, algunos patinetes eléctricos diseñados específicamente para niños de este rango de edades.

El You-Go S es el patinete eléctrico infantil de YouIn, un modelo para los más peques con una velocidad máxima de 6km/h y una autonomía de hasta 8 km para dar un empujoncito eléctrico. Soporta hasta 50 kg. Por 119 euros

El Razor Power Core E90 (150 euros) es un patinete eléctrico infantil que alcanza hasta 16 km/h, con autonomía aproximada de 80 minutos y soporta hasta 54 kg de peso. Con pata de cabra, fácil manejo y 10 kg de peso

El Ninebot eKickScooter ZING E8, (179 euros) es un patinete eléctrico infantil con tres velocidades que alcanza hasta 14 km/h y ofrece una autonomía de hasta 10 km. Es de fácil plegado, ligero y con reflectantes para aumentar la visibilidad

Segway-Ninebot SGW-ZING-E8-PINK Scooter eléctrico para niños - Scooter eléctrico - Scooter eléctrico - Scooter Todo Terreno - KickScooter para niños y Adolescentes ZING E8 - Rosa, Talla Única PVP en PcComponentes 179€ Hoy en Amazon por 199,00€

Juegos STEM y robótica

Si Conocimiento del medio es su asignatura favorita, le encanta la tecnología y lo suyo es experimentar, un buen regalo puede ser un robot o un juego STEM.

Aquí vas a encontrar una amplia horquilla de propuestas por edades, gustos y presupuestos. Sin ir más lejos, en Xataka contamos con varios especiales en forma de recursos para [aprender robótica y programación en función de la edad](Aprender robótica y programación) o directamente guías de regalos STEM para despertar vocaciones científicas, en robótica e informática

mBot de Makeblock (99,90 euros) es un robot con base Arduino que podrá programar con Scratch, uno de los lenguajes más usados en entornos educativos. El montaje es sencillo y a partir de ese punto, entra en juego la imaginación y la programación con muchísimas posibilidades. A partir de 8 años

LEGO es, pese a ser una marca propietaria, toda una institución en las clases de tecnología, existiendo incluso una competición de robots anual llamada First LEGO League. Aunque hay varias propuestas, la más equilibrada para estas edades es el LEGO Boost (139 euros).

Lo bueno es que sus 800 piezas son compatibles con otras piezas de LEGO, incluye una gran cantidad de elementos como motor, sensores y el hub para que además de montar lo que le apetezca (hay abundante documentación en internet para hacer proyectos muy chulos), luego pueda programarlo

Hay vida más allá de los LEGO y este Smartbots v2 (132 euros) es un buen ejemplo. Como los LEGO, el juego es el montaje de sus 230 piezas y la posterior programación a través de una aplicación

Si el modelo anterior de Makeblock se le queda corto o buscas algo más complejo y desafiante para alguien apasionado, el Makeblock Robot Ranger (174 euros) mantiene la premisa del anterior pero admite más diseños y la expansión con otros sensores y elementos.

Makeblock mBot Ranger Robots programables para niños, Kit de Robot Educativo, Juguete Stem, Versión Bluetooth, Azul, Regalo para Niños, 3 Apps Gratis Hoy en Amazon por 174,68€

Antes hablábamos de la First LEGO League, el torneo anual que se lleva a cabo con el avanzado Mindstorm, un modelo que puede quedarse grande para niños y niñas que quieren probar pero muy atractivo para presente y futuro para auténticos fans de la robótica. Esta versión Robot Inventor (357 euros) incluye mil piezas y viene con la app para programar.

Aunque el Kano sería ideal como primer ordenador, la realidad es que está agotadísimo. Otra alternativa DIY para experimentar con Scratch y mucho más es la Raspberry Pi 400 (105 euros) que tendrá que poner a punto con la supervisión de un adulto pero que después podrá disfrutar como lo que es, un ordenador completamente funcional.

Las posibilidades de la impresión 3D son casi infinitas, pero el montaje, calibrado y manejo de un modelo estándar le vendrán grandes a alguien que ronda los 9 años. Para esos niños y niñas techies, la impresora DaVinci 3FNAXXEU02K de de XYZ Printing (225 euros). Compacta, lista para usarse, con filamento y herramientas incluidas y Wi-Fi para manejarla

Si le apasionan las estrellas, planetas, constelaciones e incluso fantasea con llegar a Marte como astronauta, este telescopio de National Geographic (92 euros) es un modelo sencillo para iniciarse. Con diseño de tipo refractor y una relación focal de f/11.6, con aumentos de 35x – 120x. Para niños y niñas aficionados a la astronomía.

Si en lugar de mirar al cielo, lo suyo es mirar de cerca, este microscopio de Express Panda (134,89 euros) fácil de usar gracias a su pantalla LCD de 3,5 pulgadas para que la visión sea más cómoda, con hasta 500 aumentos.

Videojuegos y consolas

Regalar una consola es prácticamente garantía de acierto total con peques, pero de nuevo es fundamental preguntar a sus progenitores antes de tomar la decisión.

Si ya tiene una consola, siempre puedes apostar por regalar un accesorio o un videojuego apto para su edad y que pueda gustarle.

La Nintendo Switch es, por la versatilidad de poder jugar en movilidad o en modo sofá o por su catálogo de juegos, la opción estrella si vas a regalar una consola. Y es que personajes como Donkey Kong, los Pokémon, Kirby o el propio Mario son exclusivos de la firma nipona y sus títulos son catalogados como aptos para su edad.

Si sus padres te dan el sí, regalar una consola es un triunfo pero oye... si viene sin juegos la cara que se le va a quedar es un poco triste. Una buena opción es comprar la Nintendo Switch con el Animal Crossing por 20 euros más. En FNAC está en gris y neón y luego tendrás que añadir el juego a la cesta para ver el descuento.

Por presupuesto o porque la consola va a usarse esencialmente en modo movilidad (dejando libre la tele del salón), otra opción es la Nintendo Switch Lite (209 euros), algo más barata pero con la misma fórmula y exclusivos. Está disponible en varios colores, con este azul como último en llegar.

Como antes, puedes comprar el pack de Nintendo Switch Lite + Animal Crossing por 20 euros más en turquesa, amarillo, coral y gris, solo has de añadir el Animal Crossing: New Horizons a la cesta en FNAC.

Para acompañar a la consola o solo, el kit de Mario Kart Live: Home Circuit de Mario (87 euros) de de Luigi (87 euros) para combinar conducción real con el juego Mario Kart.

Entre los juegos para este rango de edades más interesantes se encuentran precisamente el Mario + Rabbids Kingdom Battle (24,90 euros) o el Super Mario 3D World + Bowser's Fury (48,94 euros). A punto de lanzarse, el Miitopia (46 euros)

Si tiene una PS4 o una Xbox One o las respectivas PS5/Xbox S o X, todo un clásico: Crash Bandicoot 4. It's About Time (57 euros)

Cine y Literatura

Aunque estrictamente hablando no es tecnología, os ofrecemos algunas propuestas dentro del cine y la literatura de ciencia ficción: novedades, grandes clásicos y últimos lanzamientos. La oferta es amplia, pero mejor tener claro qué le gusta para dar en el clavo.

Para voraces lectores, el éxito infantil de Juan Gómez Jurado con Bárbara Montes por partida doble: 'Una herencia peligrosa' (14,20 euros) y 'El amuleto perdido' (14,20 euros) que sale en junio, pero que puedes comprar ya.

Este bestial pack de Clásicos de Disney (290 euros) es un regalo con trampa porque gustará tanto a pequeños como a gente que peina canas, aglutinando tanto los últimos éxitos de la franquicia como clásicos como Pinocho. 57 obras desde 1937 hasta 2019, ahí es nada.

La serie completa de Harry Potter (75 euros) en un estuche donde se recopilan en versión de tapa blanda con el rediseño de cubierta a cargo del galardonado ilustrador Jonny Duddle para atrapar con uno de los grandes éxitos de la literatura infantil de las últimas décadas.

Otro pack interesante de cine infantil es este de Imprescindibles de Pixar (57 euros) con títulos como 'El Viaje de Arlo', 'Inside Out (Del Revés)', 'Monstruos S.A.', 'Buscando A Nemo', 'Wal-E' y 'UP'. Tanto si quieres completar como si simplemente todavía no ha visto su último éxito, Soul (24,99 euros) en Steelbook en Blu-ray con película y extras.

En Xataka Selección publicamos las mejores ofertas en tecnología, informática y electrónica de los principales comercios de internet. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.