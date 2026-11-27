Llevo más de 30 años jugando a videojuegos y si algo echo de menos con cierta nostalgia son los salones recreativos. Puede que ya no juegue tanto como antes, pero reconozco que me encantaría tener una de esas máquinas en casa para jugar una partida de vez en cuando, ya sea solo o con los amigos que vienen de visita. Y precisamente por eso, se me hace muy difícil resistirme a una oferta como la de esta recreativa Arcade 1UP: cuesta 559,99 euros, uno de sus mejores precios.

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Una recreativa con varios juegos míticos

Esta máquina recreativa suele hacer acto de presencia en cada Black Friday y en el de este año, concretamente, lo ha hecho con uno de sus mejores precios hasta ahora. Es una réplica a tamaño real de las máquinas que había en los salones recreativos, lo que se traduce en que vamos a necesitar un espacio considerable para colocarla. Pero si lo tienes, es una joya que puedes tener para jugar siempre que quieras.

La misma está tematizada con un clásico de las recreativas como es 'Time Crisis', título al que se juega con una pistola apuntando a la pantalla. De hecho, esta máquina incluye dos pistolas y un pedal de acción, ofreciendo de esa manera una experiencia muy similar a la de la original en la que me gasté en su día más dinero del que quizás me gustaría reconocer.

Pese a estar tematizada con dicho juego, incluye otros tres clásicos a los que se jugaba de una forma similar: 'Point Blank', 'Steel Gunner' y 'Steel Gunner 2'. Esta, además, tiene una pantalla LCD de 17 pulgadas y se puede conectar por WiFi a Internet para consultar tablas de clasificación con las puntuaciones.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la máquina recreativa arcade1up ✅ LO MEJOR Una réplica a tamaño real: Es una máquina como la de los salones recreativos, no una réplica pequeña.

Es una máquina como la de los salones recreativos, no una réplica pequeña. Varios juegos incluidos: El tener cuatro juegos para jugar hace que tengamos más variedad. ❌ LO PEOR El espacio necesario para colocarla: No todo el mundo tiene en casa tanto espacio para una máquina así. 💡 CÓMPRALO SI... Eres un nostálgico que echa de menos las recreativas y tienes espacio suficiente para tener una de estas máquinas en casa. ⛔ NO LO COMPRES SI... Vives en un piso pequeño o no te gustan los juegos retro.

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Imágenes | Arcade1UP, VidaExtra

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