PcComponentes tiene de oferta una alternativa a las barras de sonido: un par de altavoces Bluetooth con modos de música y cine

PcComponentes ha dado comienzo a sus Días Naranjas con ofertas en un buen surtido de dispositivos y accesorios. Y si queremos darle un extra de potencia de sonido a nuestro televisor, tenemos a buen precio el Nilait Acustiq en sus dos versiones:

Nilait Acustiq ( 50W ) por 54,99 euros.

) por 54,99 euros. Nilait Acustiq (60W) por 74,99 euros.

Nilait Acustiq (50W) PVP en PcComponentes — 54,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un sistema de altavoces compacto y con buena conectividad

Nilait es una marca de PcComponentes, por lo que solemos ver buenas ofertas en la gran variedad de dispositivos que hay tanto de sonido como de televisores. Centrándonos en el Nilait Acustiq, se trata de un sistema de altavoces para la tele que destaca tanto en lo que ofrece de potencia como en su conectividad.

El modelo con mejor relación calidad-precio es el que ofrece una potencia de 50W, que es suficiente para tener una buena experiencia viendo películas y series o jugando a videojuegos y que sirve como alternativa a una barra de sonido, aunque en este caso no es compatible con tecnologías Dolby. Además, para tener una experiencia más personalizada, cuenta con modos de música, cine y también de diálogos.

El sistema incluye dos altavoces que se pueden colocar sobre el mueble del televisor o en el escritorio si lo queremos utilizar en un monitor. Cada altavoz incorpora un woofer de tres pulgadas, vienen con un mando a distancia y cuentan con conectividad Bluetooth 5.0, RCA y cable óptico.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Nilait Acustiq hoy ✅ LO MEJOR Ofrecen una potencia de 50W .

. Tienen tres modos de sonido .

. Vienen con mando a distancia. ❌ LO PEOR Los controles físicos se encuentran en la parte trasera, por lo que no son cómodos de utilizar si se colocan en un escritorio. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas una alternativa a una barra de sonido, sobre todo si buscas un sistema de altavoces económico que puedas utilizar por Bluetooth u otras formas de conectividad. ⛔ NO LO COMPRES SI... Para ti es imprescindible contar con tecnologías como Dolby Atmos, ya que estos altavoces no son compatibles.

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Imágenes | Dario en Unsplash, PcComponentes

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