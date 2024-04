Para mí el mejor auricular inalámbrico y el que mejor relación calidad precio tiene es...

La comodidad de llevar auriculares sin cables no está reñida con la calidad de sonido y no hay nada como probar unos cascos para comprobarlo. En Xataka probamos muchísima tecnología – cada año más, en 2020 llegamos a 280 dispositivos y este 2023 promete subir la cifra – y los auriculares inalámbricos Bluetooth no son una excepción. Hemos preguntado a los editores especializados en sonido de Xataka por el mejor auricular Bluetooth y el modelo con mejor relación calidad precio que han probado: estas son sus respuestas.

Nuestra selección de auriculares inalámbricos, de un vistazo

Para mí el mejor auricular Bluetooth es...

Valoran la calidad del sonido y a lo largo de su vida han probado una buena cantidad de auriculares, ya sea a nivel profesional como personal. Estas son las elecciones de los editores de Xataka expertos en sonido.

Sony WH-1000XM5

Recomendados por Juan Carlos López, editor de Xataka

Actualmente mi referencia en auriculares con interfaz Bluetooth es el modelo WH-1000XM5 de Sony (365,41 euros). Las versiones anteriores de estos auriculares circumaurales me gustaron, pero esta quinta revisión tiene un sonido de más calidad, una ergonomía mejor ejecutada, su cancelación del ruido resuelve mejor los escenarios de uso desfavorables, recoge mejor nuestra voz durante las llamadas, y, de propina, su autonomía también es ligeramente mayor que la del modelo WH-1000XM4. Estos WH-1000XM5 son tan buenos que Sony lo va a tener muy difícil para conseguir que los XM6 sean todavía mejores.

Recomendados por Enrique Pérez, editor de Xataka

Son indiscutiblemente los mejores. Y cada nueva generación va mejorando. Los Sony WH-1000XM5 (369 euros) son unos auriculares con una cancelación de ruido suprema, una calidad de sonido muy perfilada y estos en concreto cuentan con un diseño más estilizado y delgado que mejora la ergonomía. Además por fin tenemos unos gestos táctiles que funcionan bien, por lo que a la práctica los utilizaremos más.

Si a esto le sumamos una autonomía de hasta 30 horas, tenemos unos auriculares que son top en básicamente todos los aspectos. La auténtica referencia del mercado y unos auriculares que cuando los pruebas, todos los demás te saben a poco. Ahora mismo están a un precio elevado, pero a la mínima que encuentres una buena oferta, apostar por los XM5 será todo un acierto.

Recomendados por Javier Penalva, editor de Xataka

Generación tras generación, los Sony de la familia WH-1000 van resistiendo la llegada de más y mejores rivales gracias a su equilibrio entre diseño y prestaciones, al tiempo que con bajadas de precio que los hacen casi irresistibles.

No podemos decir que sean unos auriculares baratos pero a cambio, sin tener que desembolsar una cantidad grande, nos llevamos una de las mejores cancelaciones de ruido exterior, gran comodidad y un sonido equilibrado donde nos detalles no pasan de largo.

Recomendados por Ricardo Aguilar, editor de Xataka Móvil y Android

Para mí, el mejor auricular inalámbrico es la nueva generación de Sony, los Sony WH-1000XM5 (365,41 euros). Si el año pasado el resultado ya era sencillamente espectacular, por lo que le he leído a nuestro compañero Juan Carlos, este año el trabajo es aún mejor. Se ha mejorado la cancelación de ruido, el diafragma de cada unidad es de fibra de carbono y se han mejorado las almohadillas para que sean más suaves y ergonómicas. Algo que ya era casi un 10/10, de camino a la matrícula de honor

Bowers & Wilkins PX7

Recomendados por Paco Rodríguez, editor de Xataka Home

Bowers & Wilkins PX7 (329 euros), unos auriculares supraurales para colocar sobre nuestras orejas de forma que no resulten molestos y podamos usarlos durante largas sesiones sin renunciar a una buena calidad de sonido. Cuentan con diadema acolchada y Bluetooth 5.0 sobre unos drivers de 43 mm, siendo compatibles con el codec aptX Adaptive y contando con cancelación activa del ruido con tres niveles de intensidad diferentes y batería interna para 30 horas.

Sony WH-1000XM4

Recomendados por Antonio Sabán, editor de Genbeta

Sigo recomendado los Sony WH-1000XM4 (234 euros) si lo que te preocupa es tener la mejor calidad del mercado en cancelación de sonido junto con un sonido mejorado. También los recomiendo como auriculares cómodos. Aunque esto depende de la forma de nuestra cabeza, yo he trabajado y viajado con ellos sin molestias. Como siempre digo, lo ideal en estos casos antes de comprar es buscar chollos con modelos anteriores como este, porque si hay descuentos muy grandes no compensa ir al último modelo.

Jabra Elite 85T

Recomendados por Sam Fernández, editor de Xataka Móvil y Xataka Android

Si tuviese que recomendar un modelo para sibaritas del audio (en este caso con formato de botón) los elegidos serían los Jabra Elite 85T (149 euros) aunque ya nos vamos a una ventana de precio mucho más elevada, 229 euros habitualmente. Una calidad de sonido muy alta, fantástica cancelación de ruido y muy buena autonomía. Recomendados.

Sony WF-1000XM5

Recomendados por Jose García, editor de Xataka

Ahora bien, si el dinero no es un problema, yo directamente ni me lo pensaba: los Sony WF-1000XM5 (271,15 euros). Son caros, sí, pero es que son una locura. Se oyen de miedo, la cancelación de ruido es soberbia, la batería dura más de siete horas y la experiencia con ellos es asombrosa. Completamente recomendables, vaya.

Recomendados por Iván Linares, editor de Xataka Móvil y Xataka Android

Últimamente, me estoy aficionando a los auriculares TWS a pesar de mis reticencias por sus problemas de batería (y dificultad de reparación). Tengo un par de ellos por casa. Y en mi lista acaban de apuntarse los Sony WF-1000XM5 (271,15 euros).

Los nuevos auriculares TWS de Sony prometen gran calidad de sonido, comodidad y la cancelación de ruido que la marca sabe conseguir (he escuchado la cancelación de Sony y me parece de las mejores, al menos en auriculares de diadema). Los Sony WF-1000XM5 prometen muy buena calidad de audio y una autonomía decente en el segmento de los TWS, que acostumbra a ser uno de sus puntos más débiles. Ya tuve el modelo anterior, los 1000XM4, y estos pueden mejorar lo establecido. Aunque me esperaré a que bajen de precio.

Para mi los auriculares inalámbricos con mejor relación calidad precio son...

Huawei FreeBuds Pro 2

Recomendados por Jose García, editor de Xataka

Si buscas unos auriculares TWS con buena cancelación de ruido, mi primera parada sería, sin lugar a dudas, los FreeBuds Pro 2 de Huawei (147,26 euros). Se escuchan muy, pero que muy bien, y ofrece la experiencia de gama alta que se podría pedir por 199 euros (aunque seguramente los encuentres rebajados a menudo).

AirPods

Recomendados por Ricardo Aguilar, editor de Xataka Móvil y Android

Respecto a los mejores en relación calidad precio, actualmente, diría que los AirPods 3 (184 euros), que han bajado de precio considerablemente. No tienen cancelación de ruido pero la experiencia de sonido es más que satisfactoria. Sobra decir que si tenemos un iPhone la experiencia es inmejorable, aunque también funcionan bien con Android.

Sony WF-C500

Recomendados por Enrique Pérez, editor de Xataka

Por 47,99 euros tenemos los Sony WF-C500, unos auriculares completamente inalámbricos muy ligeros y con una calidad de sonido muy alta, capaces de competir con modelos más caros.

Si a esto le unimos una autonomía de unas 20 horas y una ergonomía sensacional, tenemos unos auriculares super completos.

¿Cómo es posible entonces que sean tan baratos? La explicación es sencilla: no tienen cancelación de ruido activa. Si esto no es un impedimento y simplemente queremos unos grandes auriculares TWS, estos Sony WF-C500 me parece una opción de lo más redonda.

Anker Soundcore Q30

Recomendados por Antonio Sabán, editor de Genbeta

El mejor auricular Bluetooth en relación calidad precio es el Anker Souncore Q30 (55,99 euros). Desde que me lo compré por menos de 80 euros, estoy maravillado con lo bueno que es el sonido en todos los sentidos, desde detalle hasta volumen. Además, ofrece una comodidad fantástica que me permite trabajar con ellos horas y horas, junto a una cobertura Bluetooth muy potente con la que me muevo por toda la casa sin interferencias

Para videollamadas va muy bien con su micrófono integrado, y aunque no destaca en exceso en eso, ofrece una más que decente cancelación de ruido y un modo de transparencia que me ayuda a escuchar sonidos de mi alrededor como el timbre.

Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic S

Recomendados por Javier Penalva, editor de Xataka

Para mi, un auricular con excelente relación calidad /precio son aquellos que me ofrecen una aceptable calidad de sonido, buena batería y además resultan cómodos de usar. Mi objetivo es que me acompañen a todos lados, disfrutarlos y no temer por una pérdida accidental. Para casa prefiero invertir más. Los Mi True Wireless Earbuds Basic S son una excelente opción porque me ofrecen justo lo que busco a un precio casi ridículo. ¡Si hasta incluyen una buena funda de carga!

Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2

Recomendados por Sam Fernández, editor de Xataka Móvil y Xataka Android

En mi caso, estoy muy contento con los Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2. Tienen una buena autonomía y un buen diseño (lo que no es difícil porque casi todos los auriculares de bastón son iguales) y el sonido es bastante bueno para tratarse de unos auriculares que cuestan 59,99 euros. Los sigo recomendado a amigos y conocidos cuando me preguntan, porque la experiencia de uso es excelente.

¿Cuál es el mejor auricular Bluetooth para ti? ¿Y el mejor en calidad precio?

A la hora de elegir los mejores auriculares Bluetooth del mercado y los mejores en calidad precio hemos considerado la experiencia de prueba de los editores de Xataka, así como los criterios establecidos. Obviamente, no están todos los que son, pero sí son todos los que están.

Si echas de menos algún modelo por su calidad de sonido, o porque su relación calidad precio es magnífica pero no aparece en la lista, puedes aportar tu granito de arena en los comentarios que encontrarás más abajo.

