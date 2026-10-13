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Ya es oficial la Google Fitbit Edge, una nueva pulsera de actividad con pantalla y batería reemplazable que también es compatible con iOS

Parte de los 179,99 euros e incluye tres meses gratis de la suscripción Google Health Premium

Fitbit Edge Still 1
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Juan Lorente

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Que las pulseras de actividad sin pantalla están cada vez más de moda no es ningún secreto, pero todavía hay hueco en el mercado para modelos que sí la tienen. Google ha sido una de las últimas en sumarse a la tendencia con su Google Fitbit Air y, curiosamente, también es la última en lanzar un modelo con pantalla: se llama Google Fitbit Edge y ya se puede reservar por 179,99 euros, aunque también hay disponible una edición especial de Stephen Curry por 219,99 euros.

Google Fitbit Edge

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PVP en Google Store (desde) — 179,99
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Una nueva pulsera que tiene pantalla y, además, batería extraíble

Fitbit Edge Canyon Active Band Side

Esta nueva pulsera de actividad busca ser una alternativa para aquellos usuarios que no quieren llevar un smartwatch, pero prefieren tener una pantalla para poder consultar información y no tener que depender del móvil. Esta, de hecho, es un panel AMOLED de 1,34 pulgadas que cuenta con modo de pantalla siempre activa. Además, la pulsera es ligera y tiene apenas 11,5 mm de grosor.

La Fitbit Edge, que es compatible tanto con dispositivos Android como con iPhone, viene con la novedad de tener una batería reemplazable por el usuario para cumplir con la normativa europea. Esto es muy interesante, puesto que nos ayudará a aumentar la vida útil del dispositivo si, pasados unos años, su autonomía se reduce drásticamente. Su autonomía, por cierto, es de hasta siete días que se reducen a dos si actviamos el modo de pantalla siempre activa.

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A nivel de salud, la pulsera cuenta con un sensor ECCG y es capaz de medir aspectos como la saturación de oxígeno en sangre o la temperatura cutánea. Además, cuenta con una herramienta llamada Health Guardian que permite vigilar métricas como la presión arterial o la resistencia a la insulina.

La pulsera es capaz de detectar automáticamente más de 100 actividades diferentes. Esto es muy útil porque te permite registrarlas sin necesidad de tener que activarlas en el reloj (o si se te olvida, claro). Incluye tres meses gratis de Google Health Premium, suscripción que te da acceso a un entrenador personal desarrollado con Gemini y que te permite obtener métricas más detalladas. No es una suscripción obligatoria para usar el dispositivo.

⚡ EN RESUMEN: google fitbit Edge

 LO MEJOR

  • Ligera y compacta: Es un dispositivo ideal para practicar deporte, puesto que es delgado y ligero.
  • Compatible también con iOS: No solo es compatible con móviles Android.
  • Buena batería (y reemplazable): Si no activamos su modo de pantalla siempre activa, su autonomía dura aproximadamente una semana. Y esta, además, se puede reemplazar.

❌ LO PEOR

  • Sin pagos NFC: Una función útil que no está disponible en esta pulsera.

💡 CÓMPRALO SI... Buscas una pulsera de actividad que destaque por su diseño ligero y te interesa especialmente lo que ofrece la suscripción Google Health Premium.

⛔ NO LO COMPRES SI...Prefieres una pulsera de actividad sin pantalla o directamente buscas un dispositivo que te permita hacer pagos NFC.
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