Los mejores chollos en tecnología que hemos encontrado en Amazon hoy, 13 de octubre: descuentos de hasta el 73%

Tras el puente del Pilar, arranca una nueva semana en la que queremos compartirte las mejores ofertas en tecnología que hemos descubierto navegando hoy por Amazon. Estos son los chollos que merecen la pena hoy, 13 de octubre.

Robot aspirador Lefant M3 MAX por 329,99 euros: con 20.000 Pa y base de autovaciado.

por 329,99 euros: con 20.000 Pa y base de autovaciado. Escritorio elevable Devaise por 59,99 euros: con tres modos de memoria.

por 59,99 euros: con tres modos de memoria. Fire TV Stick 4K Select por 27,99 euros: compatible con HDR10+ y HLG.

por 27,99 euros: compatible con HDR10+ y HLG. Router WiFi 6 Cudy 5G NR AX3000 por 128,90 euros: ofrece velocidades de hasta 2,6 Gbps.

por 128,90 euros: ofrece velocidades de hasta 2,6 Gbps. Emisor térmico WiFi Mellerware Comfy! por 84,99 euros: compatible con Alexa y Google Assistant.

Robot aspirador Lefant M3 MAX

Si llevas tiempo pensando en comprar un robot aspirador para que tener limpio tu hogar sea una tarea sencilla, este de Lefant es uno de los chollos imprescindibles hoy. Su precio habitual es de 1.199,99 euros, pero ahora está disponible con un descuento del 73%, pudiéndolo comprar por 329,99 euros.

Este robot aspirador cuenta con navegación láser LiDAR de precisión y una potencia de succión de 20.000 Pa, lo que lo convierte en una opción ideal para hogares con mascotas. También incorpora un sistema inteligente de protección de alfombras y un cepillo antienredos.

Lefant M3 MAX Robot Aspirador y Fregasuelos,20000 Pa Hoy en Amazon — 329,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Escritorio elevable Devaise

Si teletrabajas y quieres tener un espacio de trabajo totalmente cómodo para ti, este escritorio elevable es una buena inversión para ti. Con un precio recomendado de 109,99 euros, ahora puedes comprar este escritorio elevable por 59,99 euros, lo que supone un descuento del 45%.

Este escritorio elevable tiene unas dimensiones de 120 x 60 cm y cuenta con un panel de control muy intuitivo para subirlo y bajarlo, así como tres niveles predefinidos y tres modos de memoria. También destaca por su funcionamiento silencioso.

DEVAISE Escritorio Elevable Eléctrico Hoy en Amazon — 59,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Fire TV Stick 4K Select

Para quienes tienen una tele antigua o quieren cambiar el sistema operativo de la suya, este Fire TV Stick 4K Select es uno de esos gadgets imprescindibles y más ahora que está en oferta. Su PVP recomendado es de 69,99 euros, pero ahora tiene un descuento del 60% y podrás comprarlo por 27,99 euros.

Esta es la opción más económica para contenido en 4K. Además de reproducir contenido en dicha resolución, es compatible también con HLG y HDR10+. Eso sí, debes saber que no ofrece compatibilidad con Dolby Vision ni Dolby Atmos y que cuenta con WiFi 5, por lo que no es una buena opción si el router lo tienes lejos.

Router WiFi 6 Cudy 5G NR AX3000

Si quieres tener conexión a Internet sin fibra óptica ni cables en la fachada, este router rebajado en Amazon es uno de los chollos a tener en cuenta. Estamos hablando del Cudy 5G NR AX3000, que ahora está disponible por 128,90 euros.

Este router 5G WiFi 6 ofrece velocidades de hasta 2,6 Gbps a través de la ranura Nano SIM y te permite reproducir contenido en 4K, jugar y teletrabajar sin necesidad de cables ni ADSL. Incorpora dos puertos Gigabit y es compatible con Mesh, para que puedas disfrutar de buena conexión en toda la casa.

Cudy 5G NR AX3000 Wi-Fi 6 Router, 2X GE PVP en Amazon — 128,90 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Emisor térmico WiFi Mellerware Comfy!

Aunque aún hace buen tiempo, queda poco para que el frío llegue para quedarse. Si quieres equipar tu hogar de cara a las gélidas temperaturas, este emisor térmico es una buena opción. Su precio habitual es de 109,99 euros, pero ahora te lo puedes llevar por 84,99 euros.

Este emisor térmico Mellerware Comfy cuenta con una potencia de 600 W, por lo que es ideal para calentar espacios de hasta 10 metros cuadrados. Permite ajustar la temperatura, cuenta con tres modos de funcionamiento y temporizador, así como función "Ventana Abierta" que apaga el aparato si detecta una bajada de temperatura de 2 °C en dos minutos. Además, otra de las cosas por las que destaca es que permite controlarlo a través de asistentes de voz o de una app móvil.

Mellerware Comfy! Emisor Térmico Bajo Consumo WiFi 600W Programable Hoy en Amazon — 84,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

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Imágenes | Amazon, Mellerware, Cudy, Devise y Lefant

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