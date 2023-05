Ofertón en este escritorio elevable: el elegante Flexispot EF1 está ahora a mínimo, por menos de 300 euros

Si has estado pensando en hacerte con un escritorio elevable y les has estado echando un vistazo, ya sabrás que no son demasiado baratos. Pero, si aprovechas ofertas como esta para el set EF1 de Flexispot estarás haciendo una gran compra a un precio mucho más ajustado que el habitual. Concretamente lo tendrás por 297,49 euros, a precio mínimo y con envío gratuito incluido.

FLEXISPOT EF1 Set - Escritorio Elevable Eléctrico con Tablero Entero(Caoba,120X60cm)|Standing Desk Estánder, Regulable en Altura 71-121cm|con 4 Opciones de Memoria Inteligente para Oficina y Hogar Hoy en Amazon por 297,49€

Comprar el Flexispot EF1 Set al mejor precio

El precio habitual de este set está en los 359,99 euros. Ahora que lo encontramos a su precio más bajo hasta la fecha, nos ahorraremos 62,50 euros, llevándonoslo por 297,49 euros, con el envío gratuito incluido, aunque en este caso la entrega no es rápida, yéndose a una semana aproximadamente.

Este Flexispot EF1 es un set de escritorio elevable compuesto de una estructura metálica en color negro, y un tablero en color caoba. Con él podremos mejorar hábitos posturales e hasta hacer ejercicio mientras trabajamos, gracias a la versatilidad que ofrece su regulación de altura.

De hecho, su motor eléctrico permite que lo ajustemos entre los 71 y los 121 cm de altura. Además, tiene una capacidad de carga de hasta 70 Kg. El tablero incluido tiene unas medidas de 100x60cm, con un grosor de 1,6 cm y, si bien se puede elegir en otros tamaños, lo cierto es que la oferta es únicamente para esta combinación.

Para controlarlo, dispone de una botonera con 4 botones para memorizar diferentes alturas además de los dos botones para subir y bajar a nuestro gusto el tablero. Otro detalle muy de agradecer es su sistema anticolisión que detiene la bajada o la subida si detecta cualquier obstáculo que pueda encontrarse por debajo o por encima.

