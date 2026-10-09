Las nuevas Amazon Alexa Tablets ya se pueden precomprar: estos son sus precios y la fecha en la que llegarán a la tienda

En una época en la que la venta de tablets ha caído, Amazon ha presentado una nueva hornada de modelos para diferentes bolsillos y usuarios. Las denominadas Amazon Alexa Tablets se presentaron ayer, 8 de octubre, y ya sabemos cuándo llegarán a la tienda, y por supuesto cuánto costará cada una de ellas y qué accesorios estarán disponibles.

Lo primero: qué modelos hay

Amazon Alexa Tablet 8

La tienda lanzará tres nuevos modelos que se diferencian en bastantes cosas, pero sobre todo en el precio oficial:

Amazon Alexa Tablet 8 desde 229,99 euros.

desde 229,99 euros. Amazon Alexa Tablet 11 desde 239,99 euros.

desde 239,99 euros. Amazon Alexa Tablet 12 Pro desde 499,99 euros.

Amazon Alexa Tablet 8 (4 GB, 64 GB) - Con anuncios Hoy en Amazon — 229,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

El número hace referencia a la diagonal de pantalla y el precio oficial es con el que se lanzará cada modelo. Si estos dispositivos siguen el mismo recorrido que el resto del catálogo de Amazon, no nos extrañaría verlos de oferta en campañas como el Black Friday, la Navidad y, sobre todo, en el próximo Prime Day de 2027.

Cabe añadir que, al igual que vemos en algunos Kindle, las Amazon Alexa Tablets estarán disponibles en varias versiones, y cada una de ellas tendrán precios diferentes. Las dos más baratas se podrán comprar con o sin anuncios y la Amazon Alexa Tablet 12 Pro estará disponible con pantalla estándar o Nanomatte. Por supuesto, también hay diferentes configuraciones de almacenamiento.

Los nuevos accesorios son exclusivos del modelo Pro

Junto a las tablets, Amazon ha aprovechado para anunciar que también llegarán algunos accesorios orientados, sobre todo, a la productividad. Eso sí, no podremos utilizarlos con todos los modelos:

Teclado para Amazon Alexa Tablet 12 Pro por 139,99 euros.

por 139,99 euros. Lápiz para Amazon Alexa Tablet 12 Pro por 84,99 euros.

Estos accesorios únicamente son compatibles con Amazon Alexa Tablet 12 Pro y no con el resto. De momento se desconoce si, con el tiempo, también irán llegando accesorios para el resto de tablets.

¿Cuándo llegan?

Tanto las Amazon Alexa Tablets como los accesorios de la Amazon Alexa Tablet Pro se lanzarán el próximo 19 de octubre. Sin embargo, ya están disponibles en preventa a través de la tienda de Amazon.

Amazon Alexa Tablet 8 (4 GB, 64 GB) - Con anuncios Hoy en Amazon — 229,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Amazon Alexa Tablet 11 (8 GB, 64 GB) - Con anuncios Hoy en Amazon — 329,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Amazon Alexa Tablet 12 Pro (8 GB, 128 GB) - Pantalla estándar Hoy en Amazon — 499,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

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