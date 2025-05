Movistar Plus+ es barata y hasta se puede compartir con un amigo: llévatela estas vacaciones contigo por 9,99 euros al mes

La competencia en el streaming es grande, tanto que es complicado elegir qué plataforma nos conviene más. Cada una tiene sus virtudes más allá del catálogo, por lo que cada una tiene sus bazas para jugar el partido. Una de las que últimamente está más al alza es Movistar Plus+, cuya suscripción solo cuesta 9,99 euros. Y ojo, porque la puedes compartir sin problemas con una persona a tu elección.

Una plataforma que nos puede ir genial este verano

Movistar Plus+, que también tiene la opción de hacernos con 12 meses por 99,90 euros (por lo que nos ahorraríamos dos meses), es una plataforma que podemos contratar, seamos del operador que seamos. Es un producto independiente que, además, no tiene ningún tipo de permanencia, por lo que podemos probarla un mes y, si no nos convence, darnos de baja sin problemas.

Ahora le toca el turno a su catálogo. En él podemos encontrar una oferta muy variada, una que incluye desde la próxima final de Champions League entre el Inter de Milán y el PSG como películas que llegarán este mes de junio que casi empieza, como 'Cónclave' o 'Bitelchús Bitelchús', entre otras muchas. Todo sin contar con series propias de mucha calidad como 'Muertos S.L' o 'La vida breve', aunque hay muchas más.

Además, es una plataforma que nos podemos llevar a todas partes con nosotros. Permite dos reproducciones simultáneas, incluso aunque los dos dispositivos no estén en la misma red. También permite descargar contenido para verlo sin conexión, ideal si este verano tienes pensado viajar y vas a coger un avión o un tren. Una plataforma que merece mucho la pena, más si tenemos en cuenta que no llega a 10 euros al mes.

