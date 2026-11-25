Aunque las gafas de realidad virtual parece que no llegan a despegar del todo, siguen recibiendo títulos muy atractivos. Si llevamos mucho tiempo queriendo dar el salto a este tipo de tecnología, las Meta Quest 3S son una de las gafas con mejor relación calidad-precio, sobre todo ahora que Amazon las tiene por 305,99 euros (128 GB) durante el Black Friday.

Si preferimos una configuración con más almacenamiento interno, las Meta Quest 3S de 256 GB se encuentran de oferta por 399,49 euros.

Ahora incluyen el 'Resident Evil 4'

Lo bueno de las Meta Quest 3S es que ahora mismo se pueden comprar de oferta en Amazon (también en otras tiendas), y además no vienen solas: incluyen el videojuego 'Resident Evil 4', uno de los mejores remakes de la saga que ha desarrollado Capcom.

El pack es ideal si buscamos una experiencia de terror en este tipo de tecnología de realidad virtual. El título, que ofrece compatibilidad con gafas VR, recibió muy buenas críticas tras su lanzamiento gracias a la buenísima adaptación de Capcom con respecto al título original, que además ya era bastante querido por los fans de la saga.

Las Meta Quest 3S son una opción mucho más asequible a las gafas de gama alta que podemos encontrar en Meta y otras marcas. Ofrecen un campo de visión de 96º en horizontal y de 90º en vertical, así como una autonomía de aproximadamente 2,5 horas. Además, cabe mencionar que incorporan el procesador Snapdragon XR2 Gen 2 junto con una configuración de 128 GB de almacenamiento interno.

⚡ EN RESUMEN: oferta de las Meta Quest 3S hoy ✅ LO MEJOR Son una gafas mucho más asequibles que las de gamas más altas de Meta y otras marcas .

. Incluye el videojuego 'Resident Evil 4' en su versión Remake. ❌ LO PEOR Se trata de la versión más básica con 128 GB de almacenamiento.

con 128 GB de almacenamiento. Tanto la resolución como el campo de visión son inferiores al de las Meta Quest 3. 💡 CÓMPRALAS SI... Quieres dar el salto al a tecnología VR con unas gafas de realidad mixta que no sean excesivamente caras y que incluyan un videojuego para disfrutarlas nada más recibirlas en casa. ⛔ NO LAS COMPRES SI... Prefieres hacer un desembolso mayor para tener una mejor experiencia de uso. Las Meta Quest 3 son más caras (619 euros), pero también incluyen el videojuego de Resident Evil.

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Imágenes | Meta, Capcom

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