Aunque los relojes deportivos son útiles, hay usuarios que prefieren algo mucho más sencillo (y económico). Ahí entran las pulseras de actividad y este Black Friday estamos viendo alguna oferta interesante para los modelos más destacados del año. Por ejemplo, hoy tenemos esta Huawei Band 11 Pro a su precio más bajo: 47 euros.

HUAWEI Band 11 Pro Smartwatch, 1,62″ AMOLED 2000 Nits, Android e iOS, Verde | Posicionamiento GNSS Independiente, Frecuencia Cardíaca y SPO₂, Bienestar Emocional, 5 ATM Resistencia al Agua, Bluetooth Hoy en Amazon — 47,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Una pulsera de actividad con hasta 14 días de autonomía

Esta es una de las mejores pulseras de actividad de 2026 y, con la oferta que tiene actualmente en Amazon, la tenemos disponible a un precio bastante tentador. Lo que debemos tener en cuenta es que este precio solo está disponible para la versión Verde Pradera, puesto que las otras dos cuestan actualmente 59 euros.

Se trata de un dispositivo que pesa apenas 18 gramos sin correa y tiene un grosor de 8,99 milímetros, por lo que podemos esperar que apenas se note puesta. Pese a su tamaño, destaca especialmente por tener una autonomía que llega hasta los 14 días con un uso ligero, quedándose en hasta ocho días de autonomía con un uso habitual.

A todo lo anterior hay que sumarle que cuenta con GPS integrado y más de 100 modos de entrenamiento diferentes que incluyen, por ejemplo, actividades como running, ciclismo, natación o entrenamiento de fuerza. También nos permitirá monitorear nuestra frecuencia cardíaca o el oxígeno en sangre y, además, es compatible tanto con Android como con iOS.

⚡ EN RESUMEN: oferta del huawei band 11 pro ✅ LO MEJOR Muy económica: Esta oferta la deja por menos de 50 euros, su precio más bajo.

Esta oferta la deja por menos de 50 euros, su precio más bajo. Su autonomía: Muy buena autonomía pese a ser un dispositivo compacto.

Muy buena autonomía pese a ser un dispositivo compacto. Buen registro del entrenamiento y de la salud: Ideal tanto para diferentes deportes como para controlar nuestra salud a diario. ❌ LO PEOR Sin pagos móviles: Carece de esta función presente que si está presente en la gran mayoría de relojes deportivos. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas una nueva pulsera de actividad y quieres una que, además de económica, tenga buena autonomía. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres gastar un poco más e ir a por un reloj inteligente por funciones como los pagos NFC, para utilizar apps o incluso para usar mapas sin conexión.

También te puede interesar

Google Fitbit Charge 6 Pulsera de actividad con 3 meses de suscripción al servicio Google Health Premium incluidos, 7 días de batería, Google Wallet y Maps, Porcelana/Aluminio Plateado Hoy en Amazon — 89,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Xiaomi Smart Band 11, Pulsera de Actividad, 1,72'', batería 21 días, Negro | Más de 150 Modos Deportivos, Seguimiento cardíaco y sueño, Marco multimaterial, Correas Suaves, iOS y Android Hoy en Amazon — 52,24 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Huawei

En Xataka | Mejores relojes deportivos con GPS 2026: Cuál comprar y seis modelos recomendados

En Xataka | Mejores pulseras de actividad 2026. Cuál comprar y cinco modelos recomendados