Mejores ofertas en robots aspiradores del Black Friday 2019

Ya estamos en la semana del Black Friday de 2019, y como cada año las ofertas ya se han adelantado para que tengas toda la semana para hacer tus compras. Eso quiere decir que desde hoy mismo ya puedes encontrar precios muy jugosos y atractivos en algunos productos, como por ejemplo los de electrónica del hogar.

Y dentro de este tipo de productos, los robots aspiradores siguen siendo uno de los electrodomésticos con mayores descuentos durante estas fechas. Por eso, aquí te traemos las mejores ofertas en robots aspiradores del Black Friday. No son las únicas pero por la calidad de los modelos y el precio con rebaja, son las más interesantes.

iRobot Roomba 960

Y empezamos con la iRobot Roomba 960, que está rebajada a 389 euros en Amazon. Una oferta muy potente teniendo en cuenta que viene de 559 euros, y que en tiendas como El Corte Inglés puedes encontrarla muchísimo más cara.

El robot puede reanudar la limpieza por donde la dejó después de volver a la base de carga, usa la tecnología Dirt Detect para limpiar las zonas más transitadas de la casa, y cuenta con un sistema de paredes virtuales para que no se acerque a determinadas zonas u objetos. Todo ello lo puedes controlar desde su app móvil gracias a la conectividad WiFi.

iRobot Roomba I7

El buque insignia de iRobot también está en oferta, y puedes encontrar el Roomba I7 a un precio de

Xiaomi Roborock S50

Xiaomi tiene una gran cantidad de productos diferentes, y uno de ellos es el robot aspirador Roborock S50, que está rebajado a 329 euros en eBay, pudiéndole aplicar un descuento adicional del 20% utilizando la app oficial de eBay y el código de descuento de PNAAVIDAD20. Buen precio comparado con los 379 euros que cuesta en Amazon.

En cuanto al dispositivo, tiene una potencia de succión de 1800 Pa, planificador inteligente de rutas, y 2,5 horas de autonomía. También es capaz de superar obstáculos de hasta 2 cm de altura, y tiene depósito de agua y mopa para poder fregar el suelo además de aspirarlo.

iRobot Roomba e5

Si estás buscando un buen robot aspirador con WiFi, sistema de limpieza en 3 fases y 2 cepillos de goma multisuperficie, este Roomba e5 lo tienes por 276,99 euros en eBay con envío desde España y dos años de garantía. Esto lo coloca en un precio muy interesante si lo comparamos con los 371 euros que cuesta en Amazon o sus 338 en PCComponentes.

El Roomba e5 combina especificaciones de la gama alta de iRobot con otras más sencillas. Así, se puede controlar desde su intuitiva app y viene con cepillos de goma, pero la navegación es aleatoria empleando los algoritmos de la marca.

Ecovacs Deebot N79S

Amazon tiene como oferta del día el Ecovacs Deebot N79S, un modelo exacto que es bastante difícil de encontrar en otras tiendas. Hoy lo tiene a 124,90 euros, viniendo de un precio anterior de 159 euros. Por lo tanto, unos 35 euros de descuento para este modelo de bajo coste.

Se trata de un robot aspirador que puedes controlar desde el móvil, y que tiene una autonomía de 100 minutos con su batería de 2.600 mAh. Su navegación es aleatoria, y tiene un sistema de limpieza en tres etapas gracias con cepillos laterales y un cepillo principal en forma de V. Es capaz de detectar escalones y obstáculos para no tener accidentes.

Ecovacs Deebot N79S - Robot Aspirador navegación aleatoria, control por App y Alexa, Wifi, 4 modos de limpieza, 2 niveles de succión, suelos duros y alfombras, detecta obstáculos y desniveles, negro Hoy en Amazon por 124,90€

iRobot Roomba 671

Si estás buscando un modelo más económico de la marca Roomba, tienes Roomba 671 ha bajado 60 euros hasta los 179,99 euros en Amazon, un precio muy asequible teniendo en cuenta la marca y que se puede manejar desde la app y con Alexa. Con navegación aleatoria usando la tecnología Dirt Detect, y buena capacidad para pelos de mascota.

El aspirador incluye dos cepillos multisuperficie y un cepillo especialmente diseñado para bordes. Incluye la tecnología Virtual Wall,, con la que puedes crear barreras invisibles para que el robot no se acerque a zonas específicas de la casa u objetos de valor.

iRobot Roomba 671 - Robot aspirador suelos duros y alfombras, tecnología Dirt Detect, limpieza en 3 fases, wifi, programable por app, compatible con Alexa Hoy en Amazon por 179,99€

Ecovacs Deebot OZMO 900

Otro robot aspirador que puede interesarse es el Ecovacs Deebot 900, que en El Corte Inglés está por 319 euros, lo que supone 20 euros menos de los 339,90 euros que cuesta en Amazon. Son buenos precios si tienes en cuenta que luego lo puedes encontrar en otras tiendas como PC Componentes a precios de 449 euros.

Cecotec Conga 1090 Connected

Cecotec tiene varios robots aspiradores rebajados. Uno de ellos es el Conga 1090, que está por 149 euros en El Corte Inglés, más barato incluso que los 158,99 euros de Amazon en una oferta que ya bajaba de los 244 euros. El mismo precio lo tienes también en PC Componentes.

Este robot es un cuatro en uno que barre, aspira, pasa la mopa y friega el suelo de tu casa. Tiene una potencia de succión de 1400 Pa, 3 niveles de fregado y 6 modos de limpieza para el hogar. Todo ello lo puedes controlar desde su aplicación, y también puedes controlarlo conectándolo a los asistentes virtuales de Alexa y Google Home.

Cecotec Conga 1590

También de Cecotec es la oferta del Conga 1590, que en Amazon lo puedes encontrar por 199 euros. Supone una rebaja de 90 euros comparado con los 289 euros a los que estaba antes, y a los que lo puedes encontrar también en otras tiendas como PC Componentes.

En cuanto al robot, es un 4 en 1 que barre, aspira, pasa la mopa y friega, todo ello de forma simultánea con la tecnología All In One System. Se puede controlar a través de la app móvil de la casa, y se conecta a la red a través de WiFi. Tiene una autonomía de 160 minutos, y una potencia de succión de 1.400 Pa.

Rowenta RR6875WH Explorer serie 20 Aqua

Otra oferta interesante si buscas algo a un precio asequible es la Rowenta RR6875WH Explorer serie 20 Aqua, que está rebajada a 169,99 euros en Amazon. Viene de costar 199 euros en la tienda online, el mismo precio al que sigue en PC Componentes, y más barato incluso que los 229 a los que está rebajado en El Corte Inglés.

Se trata de un robot que además de aspirar tiene mopa y depósito de agua para poder fregar, al mismo tiempo. Tiene tres modos de limpieza, la aleatoria, aleatoria para cuartos pequeños y uno de bordes para delimitar su acción. Es capaz de esquivar obstáculos y evitar dañarse en las caídas con sus infrarrojos, parachoques y sensores de caída. Todo ello con una batería de 2.100 mAh que ofrece autonomía de 150 minutos.

Cecotec Conga 4090

Y si buscas en la empresa valenciana un robot aspirador de mayor gama, tienes una oferta especial del Conga 4090 a 379 euros en Amazon, PC Componentes e incluso la web oficial de Cecotec, muy buen precio teniendo en cuenta que normalmente suele estar por los 499 euros, y las buenas impresiones que nos dejó en nuestro análisis.

El robot tiene una potencia de succión de hasta 2.700 Pa, y navegación inteligente láser 360 con la que mapea tu hogar y planifica sus rutas. Se conecta a través de WiFi para poder controlarlo por la app, donde puedes ver los mapas que ha memorizado para editar y gestionar tus habitaciones. Se puede usar con Google Assistant y Alexa, y es capaz de aspirar, barrer y pasar la mopa o fregar a la vez.

Taurus Mini Striker

Y si estás buscando una alternativa bastante más económica, tienes la Taurus Mini Striker por un precio de 64,90 euros en Amazon, una rebaja que viene de los 85,92 que estaba costando hasta ahora. Con ella, Amazon supera por la mínima el precio en oferta de 64,99 euros al que la puedes encontrar en PC Componentes.

Este robot aspirador es bastante más simple que los demás, ya que no dispone de programador ni nada parecido. Aun así, tiene indicador de carga, de batería y de nivel de agua. Tiene dos cepillos laterales, tres sensores para evitar caídas, banda de protección para no rallarse, y función de mota y aspiración. Todo ello con un diseño mini y 75 minutos de autonomía.

Cecotec Conga 3090

Cecotec también tiene su Conga 3090 en ofera, y tanto en su web oficial como en otras tiendas como PC Componentes o Fnac la puedes encontrar a un precio de 249 euros, pudiendo comprarla por 100 euros menos de lo habitual en la tienda que más te convenga.

El aspirador tiene mapeo láser profesional, y es capaz de barrer, aspirar, pasa la mopa y fregar la totalidad de la superficie recorrida. Se conecta a la rede WiFi de tu casa, pudiendo utilizarla desde la aplicación del móvil, y además de escanear tu hogar para mapearlo, utilizará esos mapas para escoger la mejor ruta para su limpieza.

Ikohs Netbot S15

Y terminamos con este robot 4 en 1, el Ikohs Netbot S15 que está rebajado a 138,95 euros en Amazon. Viene de costar 189,99 euros en la misma tienda online, y supera la oferta de 158,95 euros a los que lo puedes encontrar en PC Componentes.

En cuanto al dispositivo en sí, es capaz de barrer, aspirar, pasar la mopa y fregar todo tipo de superficies. Con sus sensores giroscópicos es capaz de mapear mientras limpia y detectar obstáculos, y puedes programarlo desde su mando y su aplicación móvil mediante WiFi. También es compatible con Alexa y Google Assistant.

