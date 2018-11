Estas son las mejores ofertas en portátiles en el día de la informática de PcComponentes para el Black Friday

Nos encontramos a punto de pasar al miércoles, justo en el ecuador de la semana del Black Friday. Tras dos días en los que PcComponentes ha lanzado ofertas en Gaming y ofertas en electrónica del hogar, desde hoy por la noche y durante todo el día de mañana (si el stock lo permite), se centrarán en ofertas de informática. Estas son las mejores ofertas en portátiles de PcComponentes para el miércoles.

Portátil Xiaomi Mi Air

El Xiaomi Mi Air de 13 pulgadas está disponible por 799 euros, 100 euros menos de lo que suele costar en España y además te llevas el cepillo de dientes de Xiaomi de regalo.

El Xiaomi Mi Air destaca por su diseño minimalista y su ligereza, ya que apenas supera el kilogramo de peso. Además según el fabricante tiene una autonomía de 9,5 horas. Así que si unimos su autonomía y lo liviano que es estamos ante un equipo óptimo para trabajar en movilidad.

A pesar de su ligereza, se trata de un equipo bastante potente: procesador i5 de octava generación, gráfica básica MX150 de NVIDIA, 8GB de RAM DDR4 y 256GB de almacenamiento SSD. Este modelo integra Windows 10 y teclado en Español.

Acer Aspire U27-880

Para aquellos que busquen un sobremesa moderadamente potente (eso sí, olvídate de juegos o edición de foto y vídeo), el Acer Aspire U27-880 es un equipo All in One con un atractivo diseño y pantalla táctil.

Monta un procesador i5-7200U acompañado de 8 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento. Su pantalla es de 27 pulgadas y es táctil, lo que lo hace muy cómo de usar y versátil. Este equipo ha sido rebajado un 30%, pasando de costar 1.399 euros hasta 979,99 euros.

Asus UX490UA-BE055T

El portátil Asus UX490UA-BE055T combina un diseño elegante, un tamaño grande para pasar horas delante de el y versatilidad gracias a su configuración de hardware: con procesador i5 de séptima generación, 8 GB de RAM y disco duro sólido de 256 GB.

A pesar de sus 14 pulgadas de diagonal estamos ante un equipo fino y ligero que solo pesa 1 kilogramo y cuya autonomía ronda las 10 horas, por lo que estamos ante un ordenador genial para trabajar en movilidad. Ahora tiene un 20% de descuento, quedando en 799 euros.

Medion Akoya MD60691

Si buscas un equipo básico para tareas livianas, el Medion Akoya MD60691 pasa de costar 300 euros a 199 euros. Por sus especificaciones y su panel táctil nos encontramos ante un equipo a caballo entre la tablet y el portátil.

AOC Value-line Q3279VWFD8 31.5"

El monitor AOC Value-line de 31,5 pulgadas ha pasado de costar 249 euros a 199,99 euros. Cuenta con una gran pantalla IPS con resolución QHD que entrega gran profundidad de color y contraste dentro de una estética sobria. Con FreeSync, frecuencia de actualización de 75Hz y tiempo de respuesta de 5 ms, lo que te permitirá jugar con fluidez.

LG 29WK500-P

Si buscas un monitor ultrawide, el LG 29WK500-P ha pasado de costar 242 euros a 179,99 euros. Se trata de un monitor de 29 pulgadas con formato 21:9, ideal para trabajar gracias al modo multipantalla. Con panel LED IPS para proporcionar un amplio ángulo de visión, resolución Full HD y tecnología Freesync.

BenQ GW2280

Si buscas un monitor sencillo, el BenQ GW2280 ahora cuesta 85,99 euros en PcComponentes. Se trata de un monitor de 21,5 pulgadas con panel LED y resolución Full HD.

Cuenta con un diseño casi sin bordes y tecnología Eye-Care para reducir el impacto de La Luz en los ojos.

Asus VZ249HE

Otro monitor básico dentro de la resolución Full HD pero de tamaño algo más grande es el Asus VZ249HE, un modelo diseñado para ahorrar espacio extremadamente delgado y sin marcos. Con panel LED IPS, lo que posibilita un amplio ángulo de visión de hasta 178 grados. Ahora por 109,99 euros

Periféricos y accesorios

Ratón Logitech Wireless M185 por 9,99 euros, un ratón inalámbrico sencillo con diseño compacto.

Impresora HP LaserJet Pro M102w por 74,99 euros. Es una impresora ideal para casa ya que al ser láser está siempre lista y además tiene conectividad Wi-Fi para poder imprimir desde el móvil o la tablet.

Disco duro interno Seagate BarraCuda por 37,99 euros. De 3.5", capacidad de 1TB y SATA3.

Memoria Toshiba TransMemory por 3,5 euros. Es de 16 GB y USB 2.0, pero se trata de una marca de confianza y su precio es muy bajo.

¿Más ofertas?

Si tras todo esto nuestra sección diaria se te queda corta, puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas en Xataka Selección y con nuestros compañeros de Compradicción. Puedes ver todas las gangas que publican en Twitter y Facebook, e incluso suscribirte a sus avisos vía Telegram.

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.