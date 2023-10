Mejores móviles NFC: siete modelos recomendados desde 400 euros

A la hora de elegir qué móvil quieres, son muchas opciones a valorar, si lo quieres Android o iOS, si con 5G o no, si tiene NFC o no. Ese es el caso que nos ocupa en este artículo. Seguro que te suenan las siglas NFC (Near Field Communication en inglés), pero quizás no sepas exactamente para qué sirve esta tecnología.

Para que te hagas una idea, con ella podrás pagar con el móvil, sincronizar dispositivos y mucho más. En esta guía de compra de móviles con NFC vas a encontrar una buena selección de terminales para todos los bolsillos.

Cómo elegir un buen móvil con NFC

Elegir un modelo con o sin NFC es importante, porque con él se pueden realizar muchas funciones útiles en el día a día, y sobre todo de cara al futuro. El NFC es una tecnología inalámbrica que permite operaciones a muy corta distancia, como por ejemplo el pago contactless con el móvil, pero existen muchos más usos:

Como decimos, el uso más habitual es el de pagar con el móvil allá donde admitan dicha forma de pago, bien con datáfonos modernos, bien a través de apps como Apple Pay, Google Pay o Samsung Pay. De esta forma, podrás olvidarte de las tarjetas de débito o crédito físicas , y llevarlas en tu smartphone. La mayoría de terminales recientes cuentan con NFC.

, y llevarlas en tu smartphone. La mayoría de terminales recientes cuentan con NFC. También puedes identificarte en el cajero sin necesidad de usar tarjeta de débito o crédito : con acercar el móvil desbloqueado para que lea el chip NFC, será suficiente para que el cajero reconozca tu tarjeta.

: con acercar el móvil desbloqueado para que lea el chip NFC, será suficiente para que el cajero reconozca tu tarjeta. También sirve de apoyo para agilizar el enlace de dispositivos inalámbricos, como auriculares y altavoces , haciendo más fácil la detección entre nuestros gadgets para el emparejamiento por Bluetooth.

, haciendo más fácil la detección entre nuestros gadgets para el emparejamiento por Bluetooth. Compartir la clave del WiFi: usando una aplicación como Trigger puedes hacer que la etiqueta NFC de un router que disponga de ella sea una activadora de dicha clave . Así puedes automatizarlo sin tener que introducir la contraseña de forma manual.

usando una aplicación como Trigger puedes hacer que la etiqueta NFC de un router que disponga de ella . Así puedes automatizarlo sin tener que introducir la contraseña de forma manual. En vez de ir repartiendo tarjetas de contacto , puedes crear una etiqueta NFC con tu nombre, teléfono, dirección y redes sociales para que, al escanearlas con el móvil, aparezca toda esa información.

, puedes crear una etiqueta NFC con tu nombre, teléfono, dirección y redes sociales para que, al escanearlas con el móvil, aparezca toda esa información. Aunque ya hay modelos que integran este tipo de tecnologías, en el futuro, convertir nuestro móvil en la llave de nuestro coche será algo muy común, ya que el NFC puede integrarse en la tecnología del vehículo, de modo que, al entrar en contacto con el teléfono, se pueden desbloquear sus puertas o arrancar el motor como si de una llave se tratara.

La tecnología NFC funciona de dos modos

Activo : en el que ambos dispositivos con chip NFC generan un campo electromagnético e intercambian información, como un intercambio de datos entre dos móviles.

: en el que ambos dispositivos con chip NFC generan un campo electromagnético e intercambian información, como un intercambio de datos entre dos móviles. Pasivo: en el que solo hay un dispositivo activo y el otro aprovecha ese campo para intercambiar la información, como la lectura de etiquetas NFC en productos.

Una forma de saber si el terminal que quieres comprar tiene NFC, es buscar esa característica en sus especificaciones, así como en la caja del mismo aparecerá la información o ya dentro de los ajustes del móvil.

Activar la función NFC en el móvil

Antes de activar el NFC en tu móvil, tienes que tener en cuenta el sistema operativo. En Android puede ser fácil, solo pulsando la opción NFC del menú de notificaciones. Aunque, en otras versiones de Android a lo mejor tienes que ir a Ajustes > Conexiones inalámbricas > Más, donde debería haber una opción para activar esta tecnología.

Los mejores móviles NFC del mercado

Como ya hemos visto la importancia de que tú móvil tenga NFC, hemos seleccionado los mejores móviles de cada gama, de diversos rangos de precios. Además, podrás ver modelos de gama media y más alta para todos los bolsillos, para que se ajusten a lo que necesitas.

Samsung Galaxy A54

Este móvil de Samsung cuenta con una pantalla Super AMOLED de 6,4 pulgadas, con resolución FullHD+ y una tasa de refresco de 120 Hz. Monta el procesador Exynos 1380 con una RAM de 8 GB y 256 GB de almacenamiento.

Su batería es de 5.000 mAh y con 25 W de carga rápida. Su lente principal trasera es de 50 MP, otra gran angular de 12 MP y una macro de 5 MP, y la cámara frontal es de 32 MP. En cuanto a conectividad, dispone de 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3 y NFC. Se encuentra en Amazon por 411,90 euros.

SAMSUNG Galaxy A54 5G (256GB, 8GB de RAM) Smartphone Android Color Negro, Pantalla Infinity-O FHD+ de 6,4 Pulgadas, Batería de 5000 mAh, Exclusivo Amazon (Versión española) PVP en Mediamarkt — 459,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Xiaomi POCO F5

El POCO F5 Pro 5G es un terminal que tiene una pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas, con resolución FullHD+ y una tasa de refresco de hasta 120 Hz. Monta el procesador Snapdragon 7+ Gen 2, acompañado de una RAM de 12 GB y 256 GB de almacenamiento. La batería es de 5.000 mAh y con carga de 67W. Tiene tecnología NFC. Se encuentra rebajado en PcComponentes por 440 euros.

POCO F5 5G - Smartphone de 12+256GB, Pantalla de 6.67” 120Hz FHD+ POLED, Snapdragon 7+ Gen 2, Triple Camara 64MP con OIS , 5000mAh, NFC, Verde (Versión ES + 3 años de garantía) PVP en PcComponentes ES — 440,00 € Amazon — 479,90 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

realme GT 2 Pro

El realme GT 2 Pro tiene una pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas, con resolución 2K, y una tasa de refresco de hasta 120Hz. Monta un procesador Snapdragon 8 Gen 1 junta a una memoria RAM de 8 GB y 128 GB de almacenamiento.

Su batería es de 5.000 mAh y con carga rápida a 65 W. Su sensor principal trasero es de 50 megapíxeles, un angular de 50 megapíxeles y una microlente de 40 aumentos ópticos. Y su cámara frontal es de 32. Cuenta con tecnología NFC, Bluetooth 5.2 y conectividad 5G. Lo puedes conseguir en Amazon por 479,99 euros.

Realme GT 2 Pro, desbloqueado, 8+128 Paper White EU Hoy en Amazon — 479,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Motorola Edge 40 Pro

El Motorola Edge 40 Pro cuenta con una pantalla Quad Curved pOLED de 6,67 pulgadas, con una resolución Full HD+ (2400 x 1080 píxeles), y una tasa de refresco de 165 Hz. Monta un procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, junto a una memoria RAM de 12 GB y 256 GB de almacenamiento interno.

Su batería es de 4.600 mAh con una carga rápida de 125 W. Y dispone de una triple cámara trasera con un sensor principal de 50 MP, ultra gran angular/macro de 50 MP y teleobjetivo 2X de 12 MP, y su cámara frontal de 60 MP. También incluye conectividad 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.3 y NFC. Se encuentra en Amazon por 799 euros.

Google Pixel 8 Pro

El nuevo Google Pixel 8 Pro cuenta con una pantalla Super Actua Display OLED de 6,7 pulgadas, con resolución de 2.992 x 1.344 píxeles, y una tasa de refresco de 120 Hz. Monta un procesador Google Tensor G3 con un chip de seguridad Titan M2, junto a una RAM de 12 GB y 128 GB de almacenamiento.

Su batería es de 5.050 mAh con carga rápida de 45 W. Y este modelo incluye una triple cámara trasera con un sensor principal de 50 MP, un ultra gran angular de 48 MP y un teleobjetivo de 48 M, y una cámara frontal de 10,5 MP. Cuenta con tecnología NFC. Ahora lo puedes encontrar por 1.099 euros.

Xiaomi 13 Pro

Este móvil cuenta con una pantalla curva OLED de 6,73”, con resolución 2K y refresco adaptativo de 120 Hz a 10 Hz. Monta un procesador Snapdragon 8 Gen 2, junto a una RAM de 12 GB y 256GB de almacenamiento.

Su batería es de 4.820mAh, con carga rápida de 120W. Y cuenta con tres sensores (teleobjetivo, principal y gran angular) de 50 MP, mientras que la frontal es de 32 MP. Además, tiene 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 y NFC. Lo puedes conseguir en la web oficial de Xiaomi por 1.099,99 euros.

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G

El Samsung Galaxy S23 Ultra tiene una pantalla AMOLED de 6,8 pulgadas, una resolución QHD+ (3.080 x 1.440), y una tasa de refresco adaptativa de 1 a 120 Hz. Monta un procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, una gráfica Adreno 740, con una RAM de 8 GB y un 256 GB de almacenamiento.

Su batería es de 5.000 mAh con una carga rápida por cable a 45 W, y se puede cargar de forma inalámbrica a 15 W. Tiene un sensor principal de 200 MP, una lente angular de 12 MP y dos lentes zoom de 10. Y una cámara frontal de 12 MP. Incluye el S-Pen, y en cuanto a su conectividad, ofrece 5G, WiFi 6E, Bluetooth 5.3, y NFC. Lo puedes encontrar en MediaMarkt por 1.099 euros.

