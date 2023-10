Este módem de TP-Link es el router 4G más vendido entre los usuarios de Amazon para tener internet en todas partes

Con el teletrabajo muy presente, no son pocas las personas que necesitan internet allá donde vayan para poder trabajar in situ. Y como no todo el mundo sabe compartir datos desde el móvil al ordenador, hay otras soluciones como un router 4G. Este TP-Link TL-MR100 es el más vendido de Amazon por 49,99 euros.

TP-Link TL-MR100, 4G LTE Router (Cat 4), Router 3G/4G velocidad hasta 300Mpbs, MicroSim, Ethernet LAN / WAN port, antena desmontable, Plug&Play Hoy en Amazon — 49,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Comprar el router 4G TP-Link TL-MR100 al mejor precio

Con un precio habitual de 49,99 euros, algo bastante asequible, es el modelo más vendido con la etiqueta “Opción Amazon” en la categoría ‘Routers’, con una valoración de 4,2 sobre 5 estrellasRecuerda que suscribiéndote a Amazon Prime, dispones de 30 días de prueba gratis.

Una conexión fuerte y estable del WiFi es importante para jugar, ver series en streaming o incluso para el trabajo si se hace desde varios sitios. Este router 4G de TP-Link cuenta con un módem 3G/4G LTE integrado para compartir señal hasta con 32 dispositivos.

Trabaja con WiFi 5 y con una tasa de velocidad máxima de 300 Mbps, aunque también se puede conectar un cable Ethernet con sus puertos WAN y LAN. Como es obvio, integra una ranura micro SIM para disponer de ese internet fuera de casa.

Comentario más positivo

Router, buena relación calidad precio. Por Javier, con 4 estrellas.

Router usado en segunda vivienda de fines de semana , tiene buen alcance de cobertura wifi y con la aplicación del móvil se controla muy bien.

Para el precio que tiene va muy bien, merece la pena.

Comentario más crítico

Funciona, pero el Wifi no es suficiente. Por Gerardo, con 3 estrellas.

El router funciona perfectamente, y el hecho de tratarse de la marca TPLINK, implica que es un producto muy pulido (funciona con la aplicación que se usa para controlar el resto de productos de la marca, es muy fácil de usar…).

Sin embargo he decidido devolverlo. Y creo que ha sido culpa mía.

La parte módem del router (la radio 4G) es de muy buena calidad, alcanzando velocidades comparables a las que alcanza mi móvil cuando lo medí conectado por ethernet al ordenador.

Pero tanto el procesador, como la radio WIFI (que pertenece a la generación N, hoy en día conocida como WiFi4), claramente muestran la edad que tienen, y con eso me refiero, que proporcionan una conexión muy deficiente para los usos que pretendía yo darle (dotar de internet a mi segunda vivienda, lo que incluye una televisión SmartTV para streaming, y cubrir un puso de unos 90m2).

El problema que me encontré fue que la velocidad de conexión con la tele resulta ocasionalmente insuficiente para poder ver una serie normal en HD (osea, la mayor parte del tiempo funciona, pero si se conectan otros dispositivos que requieran usar datos, empieza a cortarse). Además de ello, el alcance de la red resulta insuficiente para que llegue sin problemas la señal a todas las habitaciones.

Todo esto son problemas esperables y quizás conocidos con el WiFi4, y han sido resueltos con los estándares 5 y 6. Insisto en que quizás fue culpa mía, y seguramente en 2010 mi calificación para este producto habría sido de 5 estrellas, pero hoy en día, creo que no es justificable vender productos con tecnología tan desactualizada (aunque es verdad que resulta muy atractivo el precio).

Lo que hice fue cambiarlo por este producto con WiFi5 de una marca mucho menos conocida y aunque la interfaz es menos pulida y no tiene aplicación propia, por un precio comparable soluciona todos los problemas de los que hablo al disponer del chip de WiFi más moderno.

En resumen, el producto funciona, pero se le notan los años, y a día de hoy y por un precio comparable, se pueden conseguir productos con tecnología más moderna y funcionamiento claramente superior. TPLink dispone de un modelo con wifi5 (AC1200), pero cuesta el doble de este modelo. Creo que a día de hoy, este producto no puede de una forma realista cumplir la función de dotar a un piso de internet, incluso con expectativas de uso moderadas, a menos que no se pretenda utilizar streaming y/o se trate de un piso mucho más pequeño.

Más ofertas

Recuerda que suscribiéndote a Amazon Prime, dispones de 30 días de prueba gratis y podrás disfrutar de otros servicios como Prime Video. También puedes probar gratis durante 30 días servicios como Kindle Unlimited o Audible.

Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Xataka Selección en nuestro canal de Telegram o en nuestros perfiles de Twitter, Facebook y la revista Flipboard.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio económico.

Imágenes | TP-Link

En Xataka Selección | Xiaomi se vuelve a lucir en la gama media potente: este teléfono con una enorme autonomía está rebajado a menos de 290 euros

En Xataka | El mejor sitio para el router WiFi en casa: dónde colocar el router para mejorar la cobertura y la velocidad de internet