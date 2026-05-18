El mejor pack para tomar notas con un eReader está de oferta en el Día sin IVA de MediaMarkt

MediaMarkt está celebrando un nuevo Día sin IVA con multitud de descuentos en todo tipo de dispositivos. Hay varias ofertas en lectores de libros electrónicos o eReaders, pero uno de los más atractivos ha llegado en forma de pack: se trata del Kobo Libra Colour que incluye su propio Stylus 2. Todo ello por un precio de 247,10 euros.

Kobo Libra Colour + Kobo Stylus 2 PVP en MediaMarkt — 247,10 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un eReader con lápiz para tomar notas

El Kobo Libra Colour es uno de los mejores eReaders que tiene actualmente la marca Rakuten Kobo. Como su nombre bien lo indica, incorpora una pantalla a color, en este caso más grande (7 pulgadas) que la que podemos encontrar en el Kobo Clara Colour (6 pulgadas), por lo que es ideal si buscas leer cómics o manga para que la letra de los bocadillos se va bien y no tengas que ampliar las páginas.

Además, se trata del único de los dos modelos que es compatible con el Kobo Stylus 2, por lo que este pack es fenomenal si se busca una experiencia más completa. El lápiz lo que permite es que se pueda subrayar texto para personalizarlo con colores o para añadir a las notas, también se puede escribir con él y e incluso borrar con la goma integrada en el extremo superior.

Por otro lado, el Kobo Libra Colour cuenta con algunas características que no vemos en los modelos más económicos, siendo la botonera una de las más atractivas. ¿Para qué sirve? Básicamente para pasar las páginas sin tener que tocar la pantalla táctil, ofreciendo de esta forma una experiencia mucho más cómoda.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Kobo Libra Colour hoy ✅ LO MEJOR B uen pack para tomar notas , ya que incluye tanto un eReader como el Kobo Stylus 2.

, ya que incluye tanto un eReader como el Kobo Stylus 2. El formato del Kobo Libra Colour: la botonera es muy práctica para no ensuciar constantemente la pantalla. ❌ LO PEOR El tamaño de la pantalla para según qué libros: si bien es cierto que la pantalla es ideal para leer manga, para cómics occidentales, que en físico algunos tienen un tamaño bastante más grande, puede quedarse algo pequeña. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas leer revistas y ciertos cómics aprovechando la pantalla a color del eReader o si quieres tomar notas a través del Kobo Stylus 2. ⛔ NO LO COMPRES SI... Únicamente lees contenido en blanco y negro y no en color, ya que para esto hay otros eReader que pueden resultar mucho más atractivos, tanto en la marca Rakuten Kobo como en Kindle.

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Imágenes | Rakuten Kobo

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