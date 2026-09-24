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La mejor oferta del AirTag vuelve por todo lo alto en el pack que incluye los cuatro localizadores de Apple

Vuelve de oferta el pack de localizadores con un descuento del 41%

Airtag
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Alberto García

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Aunque ya tenemos una generación más actual con el AirTag 2, seguimos encontrando ofertas en el modelo original. MediaMarkt, de hecho, ha lanzado un descuento en el pack que incluye cuatro localizadores y esta vez se queda a un precio de 74,90 euros en lugar de 129 euros.

AirTag (pack de cuatro localizadores)

AirTag (pack de cuatro localizadores)

PVP en MediaMarkt — 74,90 PcComponentes — 99,99
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un pack con cuatro AirTag

Airtag Mediamarkt

El AirTag es uno de los accesorios más atractivos dentro de catálogo de Apple, ya que podemos utilizarlo prácticamente a diario. Sí que es cierto que viene muy bien en épocas como verano o invierno que solemos viajar más, pero también es muy útil para utilizarlo a diario en la cartera o en las llaves, siempre y cuando tengamos una funda.

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El pack con cuatro unidades, precisamente, va dirigido a situaciones en las que queremos, o necesitamos, colocar el localizador en diversos lugares, como la maleta o mochila, o en los que ya hemos mencionado antes. También es interesante si, en cambio, queremos utilizar uno o dos localizadores y darles el resto a familiares o amigos.

Y, pese a que hay alternativas mucho más económicas, el AirTag es especialmente interesante porque se trata del localizador que mejor se integra en iPhone. Permite localizarlo desde el móvil, y si nos encontramos cerca podemos guiarnos por una flecha o por alertas sonoras que se reproducen en el altavoz del AirTag. Además, la autonomía es de un año y, cuando se agota, podemos cambiar la pila de forma bastante sencilla.

⚡ EN RESUMEN: oferta del pack de airtag hoy

 LO MEJOR

  • Es el localizador que mejor se integra en iPhone.
  • Funciona a pilas: se acaba la autonomía y se reemplaza la pila.
  • Vienen cuatro unidades.

❌ LO PEOR

  • El AirTag original no ofrece la precisión de búsqueda que tenemos en el AirTag 2.

💡 CÓMPRALO SI... Tienes un iPhone y quieres comprar varios localizadores para ti o amigos y familiares.

⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes un móvil Android o si prefieres dar el salto a la generación más actual, aunque sea más cara.

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Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

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