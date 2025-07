MediaMarkt está liquidando en su outlet estas Nintendo Switch Lite, unas consolas ideales para jugar estas vacaciones de verano

Poco más de un mes ha pasado desde que Nintendo Switch 2 llegase definitivamente a las tiendas. Sin embargo, a día de hoy, conseguirla por separado o en pack sigue siendo algo complicado debido a su falta de stock. Y si esto le sumamos su (para muchos usuarios) elevado precio, hace que las consolas de la anterior generación resulten aún más interesantes. Como ejemplo de ello, esta Switch Lite por 129 euros que se antoja una compra brutal.

Cuesta casi cuatro veces menos que Nintendo Switch 2

Nintendo Switch Lite, la consola más económica de todas las Switch a la venta actualmente, lo es ahora aún más gracias al chollo que protagoniza en el conocido outlet de MediaMarkt en eBay: de sus 219 euros originales, ahora la encontramos hasta casi por la mitad. Gracias a todos estos modelos rebajados:

Nintendo Switch Lite amarilla en estado nuevo por 129 euros

por 129 euros Nintendo Switch Lite rosa coral en estado nuevo más protector de pantalla por 135 euros

más protector de pantalla por 135 euros Nintendo Switch Lite azul turquesa en estado nuevo por 139 euros

por 139 euros Nintendo Switch Lite azul en estado nuevo por 149 euros

por 149 euros Nintendo Switch Lite edición especial Hyrule en estado "de exposición, abierto y sin usar" por 187,99 euros

Todas ellas pertenecen al popular outlet de eBay donde también vende MediaMarkt, además de en sus tiendas físicas y online. Lugar donde podemos ahorrarnos un pellizco en todo tipo de dispositivos y productos mayoritariamente de exposición o reacondicionados, pero también completamente nuevos y a estrenar. Como sucede con casi todas estas consolas.

Con un peso inferior y unas dimensiones reducidas respecto al resto de consolas Switch, Switch Lite es ideal para llevar encima este verano durante nuestras vacaciones y disfrutar de juegazos como 'The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom'. A diferencia de las demás consolas Switch, no permite retirar sus Joy-Con, pero sí personalizarla a través de toda clase de accesorios con los que sacarle el máximo partido.

