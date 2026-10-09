MediaMarkt está liquidando estas Nintendo Switch 2 y Switch OLED en su outlet, con chollos desde 184 euros

Hace unos meses que Nintendo Switch 2 cumplió su primer año de vida y, desde hace unas pocas semanas, comprarla es más cara: 499,99 euros, concretamente, tras la subida de Nintendo desde sus 469,99 euros originales. Sin embargo, es habitual verla rebajada en tiendas como Amazon o MediaMarkt a esos 469 euros.

Pero la propia MediaMarkt tiene unas pocas unidades disponibles en su outlet incluso más baratas, tanto del último lanzamiento de Nintendo como de la anterior generación de Switch, todas ellas con descuentazos y en estado "de exposición":

Nintendo Switch 2 por 398,65 euros

por 398,65 euros Nintendo Switch 2 en pack con 'Mario Kart World ' por 400,75 euros usando el cupón 'PRICEDEAL5'

' por 400,75 euros usando el cupón 'PRICEDEAL5' Nintendo Switch OLED por 184,63 euros en blanca y negra y al mismo precio en rojo neón con el cupón 'PRICEDEAL5'

Con garantía, envío rápido y gratuito

Además de en las tiendas físicas que tienen repartidas por todo el país y la venta online, MediaMarkt también cuenta con un enorme outlet en eBay donde van a parar, habitualmente, productos de exposición. Aunque a veces se dejan ver dispositivos totalmente nuevos y a estrenar. En todos los casos, con descuentazos.

Estas consolas Nintendo rebajadas ahora en ese outlet son, como decimos, de exposición. Aunque cuentan con garantía y 30 días para devoluciones. Además, con envío gratuito (gracias a una promoción activa ahora mismo) y rápido.

Tanto unas como otras, son geniales opciones de compra por lo que cuestan ahora. Nintendo Switch OLED sigue siendo una excelente consola en 2026 y, por menos de 200 euros, cuesta dejarla escapar. Nintendo Switch 2, por su parte, tiene un preciazo respecto a su PVP original, pero aún más si comparamos con su reciente subida. Ideal para comprar ya si esperábamos al Black Friday para conseguir un buen chollo en ella.

⚡ EN RESUMEN: oferta consolas nintendo switch OLED/switch 2 ✅ LO MEJOR Un precio muy bajo que mejora aún más con los cupones de descuento

con los cupones de descuento Dos modelos de consolas muy actuales, sobre todo Switch 2 ❌ LO PEOR No son nuevas a estrenar, sino modelos de exposición 💡 CÓMPRALAS SI... esperabas al Black Friday para encontrar una buena oferta y no quieres esperar más ⛔ NO LAS COMPRES SI... prefieres estrenarlas. En tal caso, mejor comprarlas nuevas (más caras, eso sí)

También te puede interesar

Joy-Con 2 Pareja - Azul/Amarillo - Nintendo Switch 2 Hoy en Amazon — 79,89 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

The Legend of Zelda: Ocarina of Time Standard | Nintendo Switch 2 - Código de descarga Hoy en Amazon — 59,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Compradicción, MediaMarkt, Nintendo

En Xataka | Mejores consolas y otras réplicas de hardware retro para gamers nostálgicos: cuál comprar y modelos recomendados

En Xataka | Cinco accesorios muy útiles para acompañar a una PlayStation 5: desde baterías y soportes hasta unidades SSD