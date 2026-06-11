El MacBook Air M5 vuelve (otra vez) a bajar de precio: así es la nueva oferta en la versión de 1 TB

El MacBook Air M4 tuvo muchos descuentos a lo largo de su ciclo de vida, y la nueva generación no se está quedando atrás. El MacBook Air M5 se lanzó hace muy poco tiempo y está protagonizando ofertas muy llamativas, como es el caso de la que tiene ahora mismo PcComponentes que deja el ordenador por 1.279 euros.

Un portátil ligero, con mucho almacenamiento y una gran potencia

Y... ¿es un buen precio? Lo cierto es que sí, porque PcComponentes tiene de oferta el MacBook Air M5 en su configuración de 1 TB, por lo que es el modelo perfecto si queremos un ordenador en el que podamos guardar muchísima información en local sin depender de los servicios en la nube.

Además, hablamos de un ordenador portátil que es perfecto para estudiar y para trabajar, ya que incorpora el chip M5, uno de los más potentes actualmente dentro del catálogo de Apple. Su rendimiento es bastante bueno en prácticamente cualquier tarea de edición de imágenes, algo de vídeo y de ofimática.

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Por otro lado, cabe mencionar que hablamos de un portátil muy ligero con un peso de 1,23 kg. Y su batería no se queda atrás, ya que ofrece una autonomía lo suficientemente buena como para poder olvidarnos del cargador durante unas horas.

⚡ EN RESUMEN: oferta del macbook air m5 hoy ✅ LO MEJOR S u relación calidad-precio : sí, cuesta más de 1.000 euros, pero se trata de una configuración con mucho almacenamiento.

: sí, cuesta más de 1.000 euros, pero se trata de una configuración con mucho almacenamiento. Su chip M5, uno de los más potentes de Apple hasta la fecha. ❌ LO PEOR Sus puertos USB-C: únicamente incluye dos, por lo que solo podrás utilizar uno cuando estés cargando el ordenador. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un buen ordenador para estudiar o trabajar, sobre todo si quieres que sea potente, que tenga mucho almacenamiento y que sea muy ligero. ⛔ NO LO COMPRES SI... Te sobra el almacenamiento de esta configuración porque cuentas con algún servicio en la nube.

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Imágenes | Álvaro García M. en Applesfera, Apple

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