Llevo más de 8 años comprando chollos y estos son los que no me perdería en tecnología en el Prime Day de julio de 2024

Como ya conté hace unos meses, son ya unos cuantos los años que llevo con el ojo puesto en ofertas, chollos y bajadas de precios, no sólo en Amazon; también en otras tiendas. Cada evento como esta fiesta de Ofertas Prime suele tener su producto estrella, pero aquí quiero contaros, más que las mejores ofertas, los productos que más atractivos me parecen para comprar en una campaña como esta. Además, son artículos que yo mismo compraría para mí, y que además, tienen un precio mucho más interesante durante estos dos días.

Fire TV Stick

Todo un clásico en este tipo de eventos, el Fire TV Stick con mando por voz me parece un excelente dispositivo, sobre todo por lo poco que cuesta cuando está de oferta. En estos momentos lo tienes por sólo 25,99 euros, en lugar de los 44,99 euros que cuesta normalmente.

Sin duda, yo me decantaría por el modelo sin resolución 4K, (sin bajar hasta el Lite), que ofrece prácticamente lo mismo que aquel, excepto por la resolución. Dando por hecho que casi todas las teles 4K son inteligentes, no tiene tanto sentido comprar un streamer para una de estas como hacerlo para un televisor no inteligente, con resolución Full HD.

Este modelo ofrece control por voz integrado y además, nos permite controlar la propia tele desde su mando, por lo que no tendremos tantos controles remotos sobre la mesa.

Google Pixel 7a

Tras haber visto el Pixel 6a como el smartphone Android a tener en cuenta en anteriores campañas, es el momento de que ceda el testigo a su sucesor, ahora que el primero empieza a desaparecer del stock de la mayoría de tiendas. El Pixel 7a es el gama media equilibrado que yo me compraría si fuera usuario de Android con un presupuesto medio. Podemos encontrarlo por 379 euros en la fiesta de ofertas Prime, con una rebaja de euros sobre los 509 que nos costaría si no somos Prime.

Para los que valoramos más la fluidez que la potencia, terminales como este son los ideales, sin capas de software innecesarias ni aplicaciones "basura" que nadie ha pedido. Este terminal tiene eso gracias a que tanto su hardware como su software están únicamente en manos de Google.

Se trata de un terminal 5G de gama media que ofrece pantalla OLED FullHD+ con 6,2 pulgadas y 90 Hz de refresco. Bajo ella mantiene el procesador Tensor G2 de la propia Google que ya veíamos en la anterior generación, con coprocesador de seguridad Titan M2. Éste se acompaña de 8 GB de RAM y de 128 GB. Su apartado fotográfico también brilla, con una cámara principal doble, con (64+13 Mp) y una cámara frontal con 13 Mp. Su batería es de 4.385 mAh con carga rápida a 18W, cuenta con carga inalámbrica, con doble SIM, NFC, lector de huellas bajo pantalla y es resistente al agua con certificación IP67.

Crucial X9 1 TB

Otra gran compra en este tipo de eventos suelen ser los dispositivos de almacenamiento. Yo mismo he aprovechado en más de una ocasión este tipo de campañas para comprar algún disco duro externo. Ahora que por fin parece que los precios de los SSD están bajando a precios al alcance de casi todo el mundo, recomendaría hacernos con uno de estos. Con una capacidad suficiente, para llevar nuestros archivos de un equipo a otro, de como mínimo 1 TB.

Es el caso del Crucial X9 de 1 TB de capacidad, que podemos comprar por sólo 79,99 euros con 10 euros de rebaja sobre los 99,99 euros que cuesta si no somos suscriptores Prime. Con él tendremos un SSD con sólo 11x1,15x5,3 cm y 100 gramos de peso, que cuenta con conexión USB-C 3.2 y ofrece velocidads de transferencia de hasta 1050 MB/s.

Sony WH-1000XM5

Los que busquen unos buenos auriculares de diadema con cancelación de ruido tienen en oferta los más recomendables del mercado. Los Sony WH-1000XM5 se pueden encontrar ahora en color azul o en blanco por un poco menos de dinero, a 284,05euros en lugar de los 379,90 que cuestan para usuarios sin suscripción Prime.

Con un cuidadísimo diseño minimalista estos auriculares ofrece la que posiblemente es la mejor cancelaciones de ruido del mercado, al menos en este tipo de auricular. También cuentan con una grna autonomía de hasta 30 horas, o con compatibilidad con Alexa o Google Assistant así como con el sistema Fast Pair para un emparejamiento rápido y fácil.

Beats Studio Buds

Si preferimos los auriculares de tipo TWS, aunque no están a su mejor precio, podemos hacernos con los Beats Studio Buds con rebaja. Concretamente por 99,99 euros en todos los colores disponibles para el modelo. Salen por mucho menos que sus 189,95 euros oficiales, si no somos suscriptores Prime.

Estos auriculares true wireless de tipo earbuds me parecen muy recomendables por venir con el sello de calidad de Apple y con cancelación de ruido activa a un precio mucho más bajo que el de los AirPods Pro, con los que comparten el fácil emparejamiento, la compatibilidad con Siri o con el Audio Espacial de Apple. Son resistentes el agua y al sudor (con certificación IPX4) y nos dan una autonomía de hasta 8 horas por parte de los auriculares y de 24 horas en total contando con la carga del estuche.

Cosori Dual Blaze

Otro de los productos estrella de este tipo de campañas es la freidora de aire. Los últimos años, la superventas ha sido la Cosori de 5,5 litros, pero este año yo recomendaría la Cosori Dual Blaze, que ofrece una mayor capacidad sin apenas aumentar su tamaño externo y manteniendo el consumos eléctrico.

Esta freidora nos ofrece concretamente 6,4 litros de capacidad, con una cubeta más fácil de limpiar y 1700 W de potencia, con temporizador para 1 a 60 minutos, 12 modos predefinidos, y temperaturas de uso entre los 75 a 205º. Ahora mismo podemos comprarla por 149,99 euros, con 40 euros de descuento sobre los 189,99 habituales.

Más ofertas

