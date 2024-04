En liquidación en el Outlet de IKEA este escritorio elevable ideal para evitar el sedentarismo y malas posturas del teletrabajo

El teletrabajo llegó para quedarse con la pandemia. Si estás buscando crear el mejor espacio de trabajo en casa y habías pensado en un escritorio elevable debido a los beneficios que presenta, el Outlet de IKEA tiene en liquidación el modelo BEKANT. Ahora, está disponible por 299 euros.

Con un precio habitual de 549 euros en IKEA, ahora es un buen momento para hacerte con este escritorio elevable de la multinacional sueca. Lo puedes conseguir con 250 euros de descuento en la zona Outlet de esta tienda online, ya que está disponible por 299 euros.

Este escritorio está fabricado con materiales de calidad. La superficie es de melamina, un material duradero, resistente y fácil de limpiar y está disponible en tres tonos: blanco, fresno y roble. Además, es un producto que tiene una garantía de 10 años.

Puedes regular la altura del tablero entre 65 a 125 cm, gracias al motor que incorpora, para así disfrutar de una posición de trabajo ergonómica. Además, debajo del tablero cuenta con una red que te permitirá organizar los cables y mantener el escritorio en orden.

Se trata de un escritorio elevable que ha sido diseñado por K Malmvall y E Lilja Löwenhielm y cuya estructura está hecha en acero y los pies en aluminio. Su mantenimiento es sencillo y tan solo tendrás que limpiarlo con una bayeta suave con jabón y agua y secar con un paño seco.

