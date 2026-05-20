Fnac está liquidando esta tele OLED de Sony con Google TV: ahora puedes comprarla con más de un 50% de descuento

A la hora de buscar la máxima calidad en el mercado de los televisores, el debate se suele reducir a un par de marcas, pero Sony siempre juega en su propia liga gracias a su procesado de imagen. Si estabas esperando el momento ideal para dar el salto al OLED premium sin pagar el precio de salida, esta oferta de Fnac te va a interesar.

Ahora, puedes llevarte la Sony BRAVIA 8 (modelo K55XR80PAEP) con una rebaja brutal del 52%. Concretamente, ha pasado de costar 2.699 euros a 1.299 euros. Incluso la puedes pagar a plazos, desde 43,30 euros al mes en 30 cuotas y si eres socio de Fnac te llevas un cheque de 64,95 euros para tu próxima compra.

Procesador XR y un brillo que desafía a la gama media

La gran baza de este modelo no es solo que use tecnología OLED (que garantiza negros puros y un contraste infinito), sino cómo gestiona Sony cada píxel a través de su chip XR Processor. Además, el panel es más brillante que las generaciones anteriores, lo que te permitirá disfrutar de contenido en HDR10 y Dolby Vision en estancias donde entra luz natural.

Si eres de los que aún ven canales de la TDT o contenido antiguo en una plataforma de streaming, el procesador de Sony es uno de los que mejor limpian el ruido de la imagen y redefinen los bordes para que parezca 4K nativo.

El sistema operativo bajo el que funciona es Google TV y en lo que a sonido se refiere, cuenta con la tecnología Acoustic Surface Audio+. Esta consiste en que la propia pantalla vibra de forma invisible para actuar como altavoz, logrando que las voces de los actores salgan exactamente del lugar de la pantalla donde están situados.

⚡ EN RESUMEN: oferta para la smart tv sony bravia K55XR80PAEP hoy ✅ LO MEJOR Diseño con patas ajustables: las peanas se pueden colocar en varias posiciones, permitiendo elevar la tele para que quepa una barra de sonido debajo.

las peanas se pueden colocar en varias posiciones, permitiendo elevar la tele para que quepa una barra de sonido debajo. Google TV integrado: es un sistema operativo fluido, rápido y con soporte completo para perfiles, Google Assistant y todas las apps de streaming. ❌ LO PEOR Solo dos puertos HDMI 2.1... De los cuatro puertos que incluye, solo dos soportan exprimir al máximo las consolas de nueva generación.

De los cuatro puertos que incluye, solo dos soportan exprimir al máximo las consolas de nueva generación. Brillo pico inferior al QD-OLED... Aunque ha mejorado, no llega al brillo extremo de los paneles QD-OLED o MiniLED de gama ultra alta. 💡 CÓMPRALO SI... Eres cinéfilo y disfrutas viendo películas a oscuras y valoras la precisión cromática por encima de todo. También si tienes una PS5, ya que al ser un producto del ecosistema de Sony, cuenta con funciones exclusivas de mapeo de tonos HDR automático para esta consola, optimizando la imagen de los juegos sin que tengas que configurar nada. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes un presupuesto ajustado, ya que sigue siendo una inversión considerable. Si solo buscas una pantalla grande para ver televisión de fondo mientras cocinas o limpias, hay opciones LED por una tercera parte de su precio.

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Imágenes | Webedia y Sony

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