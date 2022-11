Lidl tiene unos auriculares inalámbricos con sonido Hi-Res y cancelación de ruido por menos de 50 euros

El Black Friday ya ha llegado a Lidl y ojo porque puedes encontrar grandes chollos en electrónica y tecnología como estos auriculares Philips PH805 a precio de derribo: 49,99 euros, una gran oportunidad para audiófilos o simplemente para regalar esta Navidad.

Comprar los Philips PH805 más baratos y al mejor precio

Los Philips PH805 son unos auriculares inalámbricos over-ear con un par de años en el mercado que ya tuvimos la oportunidad de analizar. Aunque su PVP de lanzamiento superaba holgadamente los 100 euros, en estos momentos rondan ese precio en tiendas como Amazon, pero Lidl ha tirado la casa por la ventana con ellos y los ha rebajado muchísimo: hasta 49,99 euros + 3,99 euros en concepto de gastos de envío.

A ese precio es prácticamente imposible encontrar un modelo mejor: ofrecen sonido Hi-Res, disponen de tecnología de cancelación de ruido y su batería es capaz de aguantar hasta 30 horas (25 horas con cancelación de ruido).

Con una construcción y ergonomía propia de auriculares mucho más caros, sus almohadillas resultan cómodas y envuelven bien el pabellón auditivo. Y cuando no los uses, puedes plegarlos para que no te ocupen casi espacio.

Cuando probamos estos Philips PH805 nos convencieron en prácticamente todos los apartados, convirtiéndose en un firme candidato a mejor auricular de cancelación de ruido en calidad/precio. Y ahora mucho más.

