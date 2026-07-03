LG y will.i.am lanzan los xboom Mini y Rock: altavoces con IA y resistencia militar por menos de 60 euros

La mítica familia de audio xboom de LG se renueva en España con una propuesta muy particular. La compañía coreana ha anunciado el lanzamiento de los LG xboom Mini y LG xboom Rock, dos altavoces portátiles de tamaño muy contenido que nacen de una colaboración directa en diseño y calibración con el artista will.i.am. Pero más allá de la firma de la estrella musical, estos dispositivos destacan por integrar funciones avanzadas de Inteligencia Artificial y una durabilidad extrema pensada para aguantar cualquier aventura.

LG xboom Mini: sonido cúbico con hueco para tu GoPro

El más pequeño de la nueva pareja es el LG xboom Mini, un altavoz de formato cúbico diseñado bajo la premisa de ofrecer un rendimiento potente en un cuerpo minimalista. Disponible en colores negro o gris cálido con el visto bueno del propio artista, su forma permite colocarlo tanto en posición vertical como tumbado sin que la nitidez del audio se vea afectada.

A pesar de su reducido tamaño, este pequeño cubo esconde altas prestaciones muy interesantes, como una autonomía de hasta 10 horas. También cuenta con certificación IP67 frente al agua y al polvo y, de forma nativa, incorpora un hueco compatible con soportes de GoPro y conectividad USB Audio para garantizar la máxima fidelidad sonora. Por último, se puede destacar su función Party Link, que permite enlazar varios altavoces simultáneamente para sonar al unísono.

LG xboom rock: el todoterreno con certificado militar

Para quienes buscan un compañero de rutas mucho más exigente, LG ha presentado el xboom Rock. Este modelo eleva la potencia hasta los 6 W para ofrecer un sonido mucho más claro e impactante en espacios abiertos.

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Su gran argumento de venta es su extrema robustez. El dispositivo ha superado siete pruebas de estándares militares, lo que asegura su funcionamiento en entornos hostiles donde otros altavoces portátiles acabarían rotos. Cuenta con un cordón robusto ajustable (Magic String) para amarrarlo firmemente a la mochila o a la bicicleta de montaña, y añade un botón inteligente configurable que da acceso directo con un solo toque a plataformas como Apple Music o LG Radio+. Al igual que su hermano pequeño, su batería alcanza las 10 horas de uso.

La IA llega al ecualizador y a las canciones

El apartado de software es donde LG y will.i.am han querido marcar la diferencia frente a la competencia. Ambos modelos cuentan con AI Sound, un sistema que analiza en tiempo real lo que está sonando para ajustar el ecualizador automáticamente y resaltar las voces, el ritmo o la melodía según corresponda. También incorporan Sound Field Enhance, pensado para mantener la consistencia del audio en exteriores ruidosos.

La curiosidad más llamativa es su integración con FYI.RAiDiO, la plataforma de IA musical de will.i.am. A través de ella, los usuarios pueden interactuar mediante conversaciones bidireccionales con diez personajes y DJs virtuales, quienes generarán selecciones musicales completamente personalizadas en tiempo real basándose en los gustos de cada uno.

Disponibilidad y precios de los nuevos LG xboom

Los dos nuevos integrantes de la familia xboom ya se pueden adquirir en España a unos precios muy competitivos para el segmento del audio portátil:

El LG xboom Mini sale al mercado con un precio de venta al público recomendado de 49 euros, pero ahora cuesta 39 euros.

El LG xboom Rock, con su diseño ultraresistente y mayor potencia, está disponible por 78,99 euros, aunque puedes llevártelo ahora por 59 euros.

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